57万部ベストセラー作家/麗澤大学客員教授、ビジネスコンサルタントの星渉氏がオーストラリア・ゴールドコーストで経営講座を開催

株式会社 Rising Star画像引用元：https://affinitymag.co.uk/the-langham-gold-coast-set-to-open-in-2022/

株式会社Rising Star（本社・東京都品川区、代表取締役：星）は、2026年2月25日（水）から27日（金）までの３日間、オーストラリア・ゴールドコーストにて、日本最大規模のビジネススクール「Business Mastery Camp]」（BMC）の最上位コース参加の経営者、起業家を対象に特別合宿講座を開催しました。本講座の全体の参加者数は3,736名に達し、日本最大規模。その中でも精鋭の経営者が学ぶ最上位コースの海外開催は、次世代のビジネスリーダの育成を加速させる象徴的なイベントとなりました。

▪️開催の背景と目的

なぜ、海外（ゴールドコースト）なのか

・非日常環境によるマインドセットの変革：

日本を離れ、広大な自然を有するオーストラリアの環境に身を置くことで、既存の枠組みにとらわれないグローバルな視点を養います。

・「心理学×統計学」に基づく実践プログラム：

著書累計部数9冊57万部を超えるベストセラー作家であり、麗澤大学客員教授も務める星渉が、科学的根拠に基づいたビジネス構築の最先端講義を直接指導。( 高密度なネットワーキング： 参加者3,763名の中から選ばれたトップ層の経営者、起業家が寝食を共にし、強固なビジネスコミュニティを形成。

▪️本合宿講座のハイライト

1 実践型ワークショップ：

理論の習得に留まらず、フィールドワークを通して、経営者、起業家としての知識をアップデート。

2 個別コンサルティングセッション：

代表の星渉による、各事業者の課題に直結した戦略立案。

3 グローバル・スタンダードの体感：

海外のビジネス環境を肌で感じ、日本国内に留まらない事業展開の足掛かりを構築。

詳細： https://www.instagram.com/reel/DV-zz4iEj92/?hl=ja

▪️主宰者：星 渉（ほし わたる）

プロフィール 星 渉（Wataru Hoshi） 株式会社Rising Star 代表取締役。麗澤大学客員教授。 心理学、脳科学、統計学を駆使した独自のビジネス構築手法を確立。著書は『神メンタル』『神トーーク』などベストセラー多数、累計発行部数は9 冊57万部を超える。起業家支援において、講演会、勉強会には5万人以上が参加する圧倒的な実績を持ち、これまでに数多くの経営者、起業家を輩出している。大学や、上場企業などでの講演実績も多数。

▪️【問い合わせ先】

株式会社Rising Star 代表取締役：星渉

所在地：東京都品川区

URL：https://lifeset.co.jp/