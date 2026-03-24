バーバリー ビューティ、 バーバリー ハー パルファム ローンチを祝い咲き誇る桜とともに3か所でのフレグランスPOP UP EVENTを開催

コティジャパン合同会社バーバリー ハー パルファム

バーバリー ビューティは、3月4日に新発売した「HER コレクション」の新しい香り「HER PARFUM（ハー パルファム）」 の発売を記念し、ポップアップ イベント「BURBERRY HER SAKURA JOURNEY（バーバリー ハー サクラ ジャーニー）」 を開催いたします。

本イベントは、桜色のラッピングを施した BURBERRY HER TRUCKが咲き進む桜のように、日本の主要都市を巡る、トラベリング型フレグランスエクスペリエンス。香り・ドリンク・シェアラブルなコンテンツを通じて、「BURBERRY HER 」の世界観を五感で体感できる特別な体験を提供します。

開催期間： 2026年3月27日（金）～4月12日（日）

イベント形式： POP UP EVENT

バーバリー ハー サクラ ジャーニー 開催都市・会場情報

■ 東京

イベント＆カフェ会場： WeWork アイスバーグ

（東京都渋谷区神宮前 6-12-18 WeWorkアイスバーグ1F）

期間： 3月27日（金）～3月29日（日）

営業時間：11:00～20:00

■ 名古屋

バーバリー ハー カフェ トラック会場：Meieki Parklet（愛知県名古屋市中村区名駅南1-25-2）

期間：4月3日（金）～4月5日（日）

営業時間：11:00～19:00

POP UP EVENT会場： @cosme 名古屋

（愛知県名古屋市中村区名駅1-1-3 名古屋タカシマヤゲートタワーモール 5F)

期間： 4月1日（水）～4月7日（火）

営業時間：10:00～20:00

■ 大阪

バーバリー ハー カフェ トラック会場：KITTE OSAKA（大阪府大阪市北区梅田三丁目2番2号 KITTE大阪 多目的広場1F）

期間： 4月9日（木）～4月12日（日）

営業時間：11:00～19:00

POP UP イベントコンテンツ

・バーバリー ビューティ公式LINEアカウントの会員登録でバーバリー ハー オリジナル グミとバーバリー ハー コレクションのいずれかのフレグランスミニサンプルをプレゼント※数量限定

・BURBERRY HER CAFE ハー パルファムからインスパイアされた限定カフェメニュー

・プリクラ体験 BURBERRY HERの世界観をシェアできるフォトコンテンツ

・購入者プレゼント バーバリー ハー キャンドル、オリジナルポーチ、 BURBERRY HER CAFEチケット

イベント詳細 :https://liff.line.me/2007849566-gOapH3PH

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HER PARFUM

広がる空の高揚感と、自分らしく歩む喜びを表現した「バーバリー ハー パルファム」。

繊細なチェリーのトップノートから始まる、フルーティで奥深いグルマンノートが、

温かみのあるアンバーを経て、エレガントで包み込むようなバニラへと移ろいます。

奥行きとコントラストに満ちた、大胆でありながら洗練されたフレグランスです。

ABOUT BURBERRY BEAUTY

バーバリー ビューティは、品格ある伝統的なスタイルと機能性を追求したイノベーションに、ブランドのパイオニア精神を融合させたビューティブランドです。フェイス、リップ、アイで構成される洗練されたメイクアップコレクションを展開。さらにフレグランスでは、現代の女性に向けた「ハー コレクション」をはじめ、英国の美しい自然を讃えた「シグネチャーコレクション」を揃え、英国らしいエレガンスとモダニティを体現しています。

バーバリー ビューティで、洗練された品格のある女性へ。