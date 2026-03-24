WEHealth2026 トークセッションのイベントレポートを公開。Spotifyにて音声アーカイブ配信も開始

株式会社ステルラ

株式会社ステルラ（本社：東京都千代田区）は、2026年3月7日にWITH HARAJUKUにて開催した「第６回 WEHealth2026」におけるトークセッションのイベントレポート記事を公開いたしました。あわせて、各セッションの音声アーカイブをSpotifyにて順次配信開始いたしました。

WEHealth2026について

「選ぶたび、ワクワクするわたしに」をテーマに開催された「第６回 WEHealth2026」は、女性の健康・キャリア・ライフスタイルを横断しながら、自分らしい選択肢をひらくことを目的としたイベントです。

本イベントでは企業出展のほかに、各分野で活躍するゲストを迎え、リアルな経験や価値観を共有するトークセッションを多数実施しました。

トークセッションのイベントレポート公開について

このたび、当日のトークセッションの内容をまとめたイベントレポート記事をnoteにて順次公開いたします。

各セッションでは、

・ロールモデルに縛られない生き方

・頑張りすぎないキャリアの考え方

・更年期や卵子凍結といったライフステージの選択

・女性視点の防災

など、多様なテーマについて対話が行われています。

記事では、登壇者の発言をもとに、来場できなかった方にも内容が伝わる形で構成しています。

音声アーカイブ配信について

また、各トークセッションの音声アーカイブをSpotifyにて順次配信していきます。

記事では伝えきれない対話の空気感やニュアンスを、そのままお聞きいただけます。

▼イベントレポート（note）

https://note.com/wehealth_jp

▼音声アーカイブ（Spotify）

https://open.spotify.com/show/6vkZZhbAePywhWtIn7UpNB?si=cf80a70d698d4958

▼WEHealth公式サイト

https://wehealth.co.jp/

今後の展開

今後もWEHealthでは、女性の選択肢をひらくための情報発信やイベント企画を継続してまいります。

また、2027年も実施予定です。

会社概要

会社名：株式会社ステルラ

所在地：東京都千代田区

事業内容：イベント企画・新規事業開発支援 等

お問い合わせ先

株式会社ステルラ

メール：info@sutelura.jp

URL：https://sutelura.jp/