「秘密基地の入り口!?」アーチデザインがわくわくを演出！子ども向けテーマベッド『HIDE-A』からロフトベッド登場

タンスのゲン株式会社新登場のロフトベッド「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」

家具・インテリアのEC事業を展開するタンスのゲン株式会社（本社：福岡県大川市、代表取締役：橋爪裕和）は、海外で人気の子ども向けテーマベッドを日本の住まいに合わせて再設計した『HIDE-A（ハイドエー）シリーズ』より、新たにロフトベッドを発売いたしました。

新登場のロフトベッド「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」は、アーチ状のフォルムが秘密基地の入り口を思わせ、お子様のワクワク感を演出いたします。

◇子ども向けテーマベッド「HIDE-Aシリーズ」とは

「HIDE-A」は、子ども部屋をワクワクする隠れ家（HIDEAWAY）にしたいという想いから誕生したキッズ向けのテーマベッドシリーズです。

子ども部屋は、お子さまにとって「自立」への大切な一歩。親のそばで安心して過ごしながらも、自分だけの世界を育める特別な場所です。そんなお子さまの成長に欠かせない空間の中心であるベッドを、「HIDE-Aシリーズ」はより一層ワクワクできるデザインへと進化させました。

これまで「おうち型」「車型」「コテージ型」のデザインを展開しています。

これまで展開してきたHIDE-Aシリーズアーチデザインが特徴的なロフトベッド

今回発売した「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」は、側面のアーチデザインからロフト下へと出入りできる設計で、その内部にはまるで秘密基地のような空間が広がります。入り口をくぐるたびに感じる高揚感と、自分だけの場所として過ごせる半個室の空間が、遊び心と安心感を同時に提供します。

日常の中に「遊び」と「自分の時間」を取り入れることで、お子さまの想像力や主体性を育み、毎日の暮らしをより豊かに彩ります。

◇アーチをくぐれば「秘密基地」のような特別な空間に

本製品は、側面がアーチ状で丸みのあるかわいらしいデザインを採用したロフトベッドです。

アーチ状のフォルムが秘密基地の入り口を思わせ、その先にはデスクや収納を備えた、まるでお子様だけの「小さなお部屋」のような空間が広がっています。

この独自のアーチフレームが、自分だけの世界に没頭できる“特別な空間”を作り出しており、眠る時はもちろん、起きている時間も「自分だけの秘密基地」としてワクワク感を味わうことができ、日常に楽しさと特別感をもたらします。

◇ほどよい“おこもり感”で没頭できる引き出し付きデスク

（遊び心あふれるアーチ状のデザイン）（備え付けのデスクで遊びもお勉強も）（すっきり整理できる、デスク下の引き出し）

ロフト下の空間には、引き出し付きのデスクを完備しました。アーチ状のフレームに囲まれたこの場所は、ほどよい“おこもり感”があり、お子様が周囲を気にせず集中できる特別なスペースになります。

宿題に取り組む「学習机」としてはもちろん、お絵描きをしたり、お気に入りの玩具を並べて自分だけの世界を楽しんだりと、使い道はお子様の自由な発想次第です。

デスクの引き出しには、文房具や大切な宝物をたっぷり収納可能。

日々の学習習慣を支えるだけでなく、お子様が「自分の好きなこと」にのびのびと取り組める“自分だけの場所”として、健やかな成長をサポートします。

◇上り下りも、眠る時も、こだわりの安全性

『HIDE-A（ハイドエー）』シリーズは、お子様が毎日安全に使用できることを第一に設計されています。

昇降時の不安を軽減するため、一般的なはしごではなく、足元がしっかり安定する「幅広の階段」を採用しました。

さらに、身体をしっかり支える頑丈な手すりを備えることで、上り下りの際の踏み外しを防止し、小さなお子様でも一人で安全に移動できるよう配慮しています。

（安全に上り下りできる手すり付きの階段）（寝返りしても安全な高めのフレーム）

また、就寝中の安全面にもこだわり、ベッドフレームのサイドとヘッド部分は通常よりも高めに設計しました。

これにより、寝返りの多いお子様でも落下の心配が少なく、一人寝を始めたばかりのお子様でも、朝まで安心してぐっすりと眠ることができる睡眠環境を実現しています。

◇デッドスペースを活かした豊富な収納力

ベッドへの上り下りに使用する階段は、大きさの異なる7つのオープンラックとして活用できる機能的な設計です。

ランドセルや学校・習い事の道具、お気に入りの絵本などをアイテムごとに分けて収納できるため、お子様が自ら場所を決めて「片付ける」という自律心を自然に育むきっかけにもなります。

また、ロフト下の空間にも専用の収納ラックを完備しました。

横幅のある大きな物や、かごを使った小物の整理など、お子様の成長や持ち物に合わせてマルチに活用いただけます。

秘密基地のようなワクワク感を楽しみながら、お部屋をすっきりと保つことができるたっぷり収納の設計は、限られた子ども部屋の空間を最大限に有効活用し、理想の“自分専用スペース”を実現します。

◇販売情報

（階段部分は収納として使用可能）（ロフト下の空間にもラックを完備）

今回、発売開始した「HIDE-A ARCH（ハイドエー アーチ）」はタンスのゲン本店とタンスのゲン楽天市場店、タンスのゲンヤフーショッピング店にて取り扱っております。詳細は販売ページをご参照ください。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/39747/table/394_1_af8ca4accb5cac623c062903708a9703.jpg?v=202603240251 ]

■販売ページ

▼タンスのゲン本店

https://www.tansu-gen.jp/collections/hide-a/products/49600384

▼楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/tansu/49600384/

▼ヤフーショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/tansu/49600384.html