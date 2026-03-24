ピリッとした黒胡椒がアクセントの「黒胡椒香る牛肉の香味ソースあえ」が3月24日（火）に登場

ナッシュ株式会社

当社は「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」のミッションの下、管理栄養士と専属のシェフが開発した、糖質30g以下・塩分2.5g以下の食事を冷凍でお客様にお届けするサービスを提供しています。買い出し・調理・片付けが不要なので、リモートワークや日常の家事を軽減することが可能です。ユーザーを飽きさせることなく食事を楽しんでいただくため、継続的にメニューの入れ替えやリニューアルを行い、新商品も続々と登場しています。

今回登場する「黒胡椒香る牛肉の香味ソースあえ」は、お客様からのご要望にお応えし、牛肉の量を見直しました。これまで以上にしっかりとした食べ応えを感じられる一皿に進化しています。黒胡椒をピリッと効かせた特製ソースが、噛みしめるほどに広がる牛肉の旨味を最大限に引き立て、やみつきになる美味しさを演出。敷き野菜には、チンゲン菜、レンコン、玉ねぎを合わせることで、シャキシャキとした食感のアクセントをプラスしました。仕上げにトッピングしたインゲンと黄色ピーマンが彩りを添える、見た目にも食欲をそそるスタミナメニューです。

副菜は、香ばしいごまだれが絡む紅白野菜のごまだれ、じゅわっと味が染みた絹揚げの塩だれ、ほくほく食感が楽しい2種豆のカレーマヨです。

※レンジ加熱時は容器のふたを3～4cmほどしっかり剥がして加熱してください。

＜担当者のコメント＞

「もっとお肉をしっかり味わいたい」というお客様のご期待に応えるため、牛肉のボリューム感にこだわりました。特製の香味ソースは、黒胡椒のスパイシーさを際立たせることで、最後まで飽きずに召し上がっていただけるパンチのある味付けに仕上げています。忙しい毎日の合間に、この一皿でしっかりとスタミナを蓄えていただければ嬉しいです。

■商品概要

商品名：黒胡椒香る牛肉の香味ソースあえ

発売日：3月24日

商品URL：https://nosh.jp/menu/detail/1047

栄養価：

・カロリー 421kcal

・たんぱく質 17.3g

・糖質 14.5g

・脂質 32.8g

・塩分 2.4g

※1個当たりの栄養成分です。

※栄養成分値は当社都合で変更になる場合がございます。

◼️nosh’s シェフのこだわり

当社のお弁当は、管理栄養士と専属のシェフが共同で開発を行っています。糖質・塩分に配慮し健康を第一に考え、また見た目や味にもこだわっています。お客さまに少しでも食生活を楽しんでいただくために、日々新商品の開発や既存商品のリニューアルに取り組んでいます。和食、中華、フレンチなど、様々なジャンルのシェフがいるため、幅広いお食事をお届けすることが可能です。

◼️ナッシュ株式会社について

「世界中の人々が健康で豊かに生活できる未来を届ける。」をミッションとする当社は、商品の企画・製造・販売までを一貫して自社で行っています。 多忙な毎日の中で健康的な食事の準備をすることは簡単ではありません。そうした中で、手軽に栄養管理ができる「nosh」は、自宅に常備される“国民食”となることを目指しています。管理栄養士と専属のシェフが開発したすべての商品は糖質30g以下、塩分2.5g以下の栄養価を満たし、飽きずにお召し上がりいただけるよう100種類以上の商品ラインアップを常時ご用意しております。2018年に「nosh」を販売開始。2025年12月には累計販売食数1.5億食を突破しました。今後も「食事」を通して社会の問題を解決し、皆さんの豊かな暮らしに寄り添います。

社名 ：ナッシュ株式会社

所在地 ：大阪府大阪市北区中之島 3-3-3 中之島三井ビルディング16F

代表者 ：代表取締役 田中 智也

設立 ：2016年6月

事業内容 ：nosh（ナッシュ）の製造・販売

会社URL ：https://nosh.jp/

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