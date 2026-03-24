UGCクリエイティブ、パッションムーバーズのAIレビューマーケティング領域拡充の新商材に追加

株式会社コマースフォース

株式会社コマースフォース（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小野瀬冬海、以下「コマースコマース」）が提供するAIレビューマーケティングツール／AI UGCツール「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）」は、この度、株式会社NEXYZ.Group（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長兼グループ代表：近藤 太香巳、証券コード：4346）の子会社である株式会社パッションムーバーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：竹下 弘之）のビジネス提供型起業家支援プラットフォーム「パッションムーバーズ」が取り扱う新商材として「UGCクリエイティブ」を追加いただいたことをお知らせ致します。

これにより、パッションリーダーズ会員が所属するパッションムーバーズ オフィシャルパートナー企業は、「UGCクリエイティブ」を通して、企業のAIマーケティング支援領域を自社の新たな収益機会として展開できるようになります。

■起業家の成長を商材で支援する国内唯一のプラットフォーム「パッションムーバーズ」について

パッションムーバーズは、起業家が1人から数名でも規模を拡大できるよう、バックエンド業務のリソースや初期投資の負担を抑えながら事業機会を得られる共創型ビジネス・プラットフォームです。2025年9月の始動以来オフィシャルパートナー数は232社※に急拡大しております。※2026年3月時点

オフィシャルパートナー企業は、契約数が1,000万回線を突破した携帯キャリア「楽天モバイル」、世界150以上の市場で動画編集コンテンツなどを提供するByteDance発のDXツール「Lark」など、大手企業にしか扱えない商材の販売活動を通して、自社の企業価値を高めていくことができます。

この度のAI UGCツール／AIレビューツール「UGCクリエイティブ」の商材追加により、投資・融資を主とした資金調達だけに頼らない、起業・独立およびAIマーケティング領域における事業拡大の支援体制をさらに強化してまいります。

■AIエージェント時代のUGC・AIレビューマーケティングプラットフォーム「UGCクリエイティブ」について

「UGCクリエイティブ（UGC CREATIVE）(https://ugc-creative.com/)」は、レビュー、SNS投稿、スタッフ投稿、動画コマースなど、様々なUGC（ユーザー生成コンテンツ）の生成・収集・掲載・分析・改善まで一気通貫でAIで自動化させ、自社サイト／LPのCVR改善などの売上向上を実現させるオールインワンのAIレビューツール／AI UGCツールです。

コマースコマースはUGCクリエイティブの他にも、AI決済チャットボット「ECチャットボット（EC CHATBOT）」(https://ec-chatbot.com/)などのAI SaaSプロダクトを開発・提供し、2017年創業以来、累計500社を超える化粧品、健康食品、アパレル、雑貨、家具、家電、食品、旅行、宿泊施設、飲食店、理美容、教育、金融、不動産、BtoBなどの様々な業種・業界・規模の自社サイトにてUGCマーケティング／AIレビューマーケティングの支援実績がございます。

また、コマースフォース 代表取締役社長の小野瀬冬海は、一般社団法人パッションリーダーズが主催するビジネスコンテスト「パッションリーダーズAWARD 2025」のファイナリストに選出されており、この度のパッションムーバーズとの業務提携により、AIマーケティング領域の支援を更に加速してまいります。

・UGCクリエイティブの詳細はこちら：https://ugc-creative.com/

・ECチャットボットの詳細はこちら：https://ec-chatbot.com/

▼一般社団法人パッションリーダーズについて

2011年設立の日本最大級の経営者交流団体で、全国約7,000名の現役経営者・起業家が参加。各業界トップによるセミナーは経済産業省が後援し、ビジネスマッチング制度、スポーツや文化をとおして交流する部会、起業支援プログラムなどを通じ、実践的な知見・人脈を共有し合いながら、次世代の経営者を育成するコミュニティ。

■会社概要

会社名：株式会社パッションムーバーズ（東証上場：株式会社NEXYZ.Group グループ子会社）

代表者：代表取締役 竹下弘之（パッションリーダーズ TOKYO Manager）

設立日：2025年4月18日

所在地：東京都渋谷区桜丘町20-4 ネクシーズスクエアビル

事業内容：共創型ビジネスプラットフォームの運営

URL：https://www.passion-movers.co.jp/

■会社概要

会社名 ： 株式会社コマースフォース（Commerceforce, Inc.）

代表者 ： 代表取締役社長 小野瀬 冬海

設立日 ： 2017年8月

所在地 ： 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー

事業内容：AIコマースソフトウェア事業、AIコマースソリューション事業

URL：https://commerceforce.co.jp/

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社コマースフォース

本プレスリリースに関するお問い合わせ：https://ugc-creative.com/contact

※本プレスリリースに記載している会社名および商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。