【リゾナーレ八ヶ岳】規格外野菜の魅力を見て、聞いて、食べて再発見。「八ヶ岳マルシェ2026」今年も開催

星野リゾート地元の生産者が集い賑わうメインストリート「ピーマン通り」

自然豊かな八ヶ岳エリアのリゾートホテル「リゾナーレ八ヶ岳」では、2026年7月11日～8月25日の間、規格外野菜の魅力を見て、聞いて、食べて再発見。「八ヶ岳マルシェ2026」を開催します。今年で17回目を迎える本イベントは、地元の生産者とふれあいながら野菜を購入したり、その場で野菜を味わうことができるリゾナーレ八ヶ岳の夏の風物詩です。今年は新たに、好みの野菜をその場で選んで、シェフが目の前で仕上げる「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」を実施。また、規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」や3種類の「丸ごと野菜のスムージー」など、高原の心地よい気候の中、野菜を存分に味わえます。さらに、「サステナブルキッズスタジオ」では、野菜を使ったスイーツ作りを通して規格外品について学んだりと、野菜の魅力をさまざまな方法で楽しめるイベントです。

背景

当ホテルが位置する八ヶ岳エリアは、昼夜の寒暖差が大きく、日照時間が長く、年間の降水量が少ないという気象の特徴により、美味しい野菜が育つ地域として知られています。（＊1）また近年、食品が大量に廃棄されるフードロスが社会問題になっており、その中には美味しさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品も含まれています。（＊2）農林水産省の調査によると、規格外品は収穫量全体の約15％（＊3）を占めており、八ヶ岳エリアの農家においても規格外品が多く存在しています。生産者から話を聞きながら、その場で野菜の購入ができるという生産地ならではの体験を通じて、八ヶ岳エリアは野菜がよく育つことや、規格外品でも美味しく味わえることを知ってもらいたいという思いで、本イベントを企画しました。

＊１ JA山梨中央会ホームページ(https://www.ja-yamanashi.or.jp/farming/sugata/)

＊２ 農林水産省｜食品ロス及びリサイクルをめぐる情勢(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syoku_loss/attach/pdf/161227_4-207.pdf)＜令和7年7月時点版＞

＊３ 農林水産省「作物統計調査 作況調査（野菜）確報 令和5年野菜生産荷統計」(https://www.maff.go.jp/j/tokei/kouhyou/sakumotu/sakkyou_yasai/)より推計

廃棄率（未出荷率）＝収穫量-出荷量という定義に基づき算出

特徴１ 地元の生産者とふれあい野菜の魅力を知る「八ヶ岳マルシェ」地元の生産者から野菜を購入することができる

自慢の野菜を持ち寄った地元の生産者から「美味しい食べ方」や「長持ちする保存方法」などを聞き、気に入った野菜を購入することができます。また、昨年に引き続き、美味しさは変わらないのに、色や形が市場流通の規格に当てはまらないという理由で出荷できなかった規格外品を販売する「サステナブルマルシェ」のコーナーが登場。高原野菜の生産が盛んな八ヶ岳で、野菜の魅力に加え、規格外品の存在や美しさも知ることができます。

株式会社ヨダファーム（山梨県中央市）代表取締役社長 功刀隆行氏のコメント

写真提供：株式会社ヨダファーム

日照時間が日本一長い山梨県で、太陽の恵みをたっぷり受けたトマトを生産しています。年間約50tのトマトを生産していますが、その内の約20％が規格外品の為、出荷できずに廃棄している現状です。「味は全く変わらない」ことを誰よりも知っていながら、廃棄する心苦しさがありましたが、毎年このような取り組みに参加させていただくことができ大変嬉しく思っております。規格外品でも、変わらず美味しく食べていただける事を知ってもらう機会になればと願っています。

特徴２ 好みの野菜を選びシェフが目の前で仕上げる「夏野菜ピアディーナの青空モーニング」初開催【NEW】シェフが目の前で仕上げる「野菜ピアディーナ」

高原の過ごしやすい朝の空気の中で、好きな夏野菜を選び、その場でシェフがピアディーナ（＊4）に仕上げます。ズッキーニ、パプリカ、コリンキー（＊5）の、彩り豊かな夏野菜の食感と焼きたてのピアディーナの香ばしさを楽しむ、贅沢な朝食です。

＊4 イタリアのロマーニャ地方の郷土料理。薄く焼いた生地に具材を挟んで食べる料理

＊5 生で食べられる皮付きのかぼちゃ

時間：7:00～9:00

料金：2,000円（税込）

内容：夏野菜ピアディーナ、野菜スープ、野菜のフレッシュジュース

場所：ピーマン通り「キッチンカー」

備考：雨天、荒天中止

特徴３ 規格外品の野菜を使用した「トマトのかき氷」と「丸ごと野菜のスムージー」規格外品のトマトを使用した「トマトのかき氷」3種類の「丸ごと野菜のスムージー」

「トマトのかき氷」のソースは、規格外品のトマトを煮詰め、ココナッツソースを合わせました。濃厚なトマトの甘味の中に微かな酸味を感じられる、爽やかな味わいです。規格外品を使用した「丸ごと野菜のスムージー」はとうもろこし、小松菜、ビーツの3種類です。例えば、ビーツには、りんごやブルーベリーなどの酸味を加え、野菜の旨味を最大限に引き出しました。3種類それぞれの野菜の旨味を存分に味わえる濃厚なスムージーです。

時間：11:30～15:00

料金：トマトのかき氷 1,500円 （税込）

丸ごと野菜のスムージー 各1,000円（税込）

場所：ピーマン通り「キッチンカー」

備考：雨天、荒天時中止

規格外品の仕入れがない場合は、規格品で提供。

特徴4 規格外品の野菜について楽しく学んで作る「サステナブルキッズスタジオ」規格外品の野菜について学ぶ様子「とうもろこしのプリン」を作る様子

リゾナーレキッズスタジオでは、規格外品の野菜について楽しく学んで作る「サステナブルキッズスタジオ」を開催します。「規格外品の野菜とはどんな野菜か」や「販売できない野菜はどうなるのか」などを学んだ後、規格外品のとうもろこしを使用した「とうもろこしのプリン」に、クリームを絞ったり、ポップコーンをのせたりして自分好みのトッピングを楽しめます。規格外品でも美味しく食べられることを楽しく学べるプログラムです。

期間：2026年8月1日～25日

時間：1日5回程度開催、各回50分

＊開催状況につきましては公式サイトをご確認ください。

料金：2,000円（税込）

場所：リゾナーレキッズスタジオ

対象：宿泊者

年齢：4歳～10歳

定員：各回8名

「八ヶ岳マルシェ2026」概要

期間：2026年7月11日～8月25日

＊リゾナーレキッズスタジオ2026年8月1日～25日

時間：7:00～17:00

＊商品が無くなり次第終了

料金：入場無料

場所：メインストリート「ピーマン通り」

対象：宿泊者、日帰り

備考：出店者は開催日によって異なります。野菜や果物の価格は出店者に準じます。

■星野リゾートの「勝手にSDGs」

星野リゾートは、経済価値と社会価値を両立する「CSV経営」(＊6)を重視し、サステナビリティ推進に取り組んでいます。1914年に長野県軽井沢町で「星野温泉旅館」を開業し、1917年には自力で木製水車による水力発電を開始。さらなる電力を得るため、1929年に第一水力発電所を完成させました。1990年代からは本格的に環境経営に取り組み、エコツーリズムの推進や廃棄物の削減など、SDGs(＊7)誕生前から本業を通じて地域の課題解決に取り組んできました。現在はSDGsを「CSV経営の推進ツール」と捉え、「社会から求められる義務ではなく、自らの価値観に基づいて主体的に取り組む」という想いを込め、当社の取り組みを「勝手にSDGs」と題してご紹介しています。



【参考】https://hoshinoresorts.com/jp/aboutus/sdgs/

＊6 CSV : 共通価値の創造。企業が本業を通じて社会課題の解決を目指すアプローチ

＊7 SDGs : 持続可能な開発目標

リゾナーレ八ヶ岳

メインストリート「ピーマン通り」

八ヶ岳の雄大な自然が広がる場所に位置するリゾートホテルです。コンセプトは「山岳のヴァカンツァが叶う街」。「ヴァカンツァ」とはイタリア語でヴァカンスという意味です。 イタリアの山岳都市を感じる施設内には、暮らすように寛げる客室を備え、雄大な自然を舞台にしたアクティビティや土地のワインを味わう食事などを提供しています。

所在地 ：〒408-0044 山梨県北杜市小淵沢町129-1

電話 ：050-3134-8093（リゾナーレ予約センター）

客室数 ：172室・チェックイン：15:00／チェックアウト：12:00

料金 ：1泊 25,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サービス料込）

アクセス：JR小淵沢駅から車で約5分（無料送迎バスあり）

URL ：https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/risonareyatsugatake/

リゾナーレとは

「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランドです。コンセプトは、夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる方々に想像を超える滞在と心に残る旅を提供します。現在、2025年12月開業の「リゾナーレ下関」を含め、国内外で8施設を展開。また、2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定しています。

URL：https://hoshinoresorts.com/ja/brands/risonare/

公式Instagram：@hoshinoresorts.risonare

リゾナーレブランドは国内外に8施設展開