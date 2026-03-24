【バンヤンツリー・東山 京都】京都・東山に新たな食の舞台「りょうぜん 耵 別邸」登場

Banyan Tree Japan有限会社

バンヤンツリー・東山 京都 「りょうぜん 耵 別邸」イメージ

世界有数の独立系ホスピタリティグループ、バンヤン・グループのフラッグシップ・ブランドホテル「バンヤンツリー・東山 京都」（所在地：京都市東山区、総支配人：山田智章）は、2026年3月26日（木）、3階 割烹料理「りょうぜん」内のカウンター8席において、ミシュラン一つ星掲載レストラン「日本料理 耵 SEN」の別邸となる「りょうぜん 耵 別邸」をオープンいたします。

昨年、2カ月間限定で開催し、多くのお客様よりご好評をいただいた「日本料理 耵 SEN」とのコラボレーションを経て、このたび常設展開として、毎週木曜日・金曜日のディナータイム限定（*2026年5月末日までは特定日のみの限定営業）で「りょうぜん 耵 別邸」を常設オープンする運びとなりました。

地域文化を尊ぶバンヤンツリーと、京都の風土や季節を料理に昇華させてきた「日本料理 耵 SEN」杉澤 健 料理長。両者の思想が重なり合うことで生まれる、唯一無二の食体験をご提供いたします。

能の世界観を舞台に、京の美食と対話が織りなす、特別なひととき

「日本料理 耵 SEN」の料理は、杉澤 健 料理長が京料理の老舗で培った技と美意識を礎に、海外で磨いた感性を重ね合わせた独自の世界観から生まれます。旬の食材を活かした繊細な料理と、食を通して生まれる会話や人との対話を通じて、発見と感動に満ちた日本料理体験を提供しています。伝統を受け継ぎつつ、しなやかな感性で京文化を表現するその料理は、国内外の美食家を魅了し続けています。

「りょうぜん 耵 別邸」は、能の趣を感じる空間で、カウンター越しに杉澤料理長の料理を通した対話を楽しみながら、京都の奥深さを味わう上質なひとときをお届けいたします。

「りょうぜん 耵 別邸」概要

◇店舗名：りょうぜん 耵（せん） 別邸

◇場所：バンヤンツリー・東山 京都 3階 割烹料理「りょうぜん」内カウンター

◇オープン：2026年3月26日(木)

◇時間：18：30 一斉スタートのみ

*18：30までにご来店の確認が取れない場合は、ご予約は無効とさせていただく場合がございます。

（食材を最も良い状態でお楽しみいただけるよう、お食事の開始時間を統一しております。）

◇営業曜日：毎週木曜日・金曜日

*2026年5月末日までは、お日にち限定の営業となります。6月以降も都合により営業曜日が変更となる場合がございます。

最新の情報は、ホームページにてご確認ください。

ホームページ: https://banyantreehigashiyamakyoto.com/dining/ryozen-sen-bettei/

◇席数：限定カウンター8席

◇料金：おまかせコースディナー 38,000円（税金・サービス料込）

ペアリング日本酒（5種） ＋15,000円（税金・サービス料込）

*ペアリングはオプションとしてご追加いただけます。

*おまかせコースのみの提供のため、アレルギー対応はいたしかねます。あらかじめご了承ください。

◇予約：完全予約制 *前日18時まで

＜ご予約・お問い合わせ＞

バンヤンツリー・東山 京都 TEL.075-531-0500

オンライン予約 https://banyantreehigashiyamakyoto.com/dining/ryozen-sen-bettei/

◆日本料理 耵 SEN

「日本料理 耵 SEN」は、料亭「菊乃井」や「室町和久傳」で修行を積んだ杉澤健氏が手掛ける、日本料理の名店です。京料理の伝統的な技法を守りながら、定食割烹という新しいスタイルを創出した実力派料理人として、ロンドンでのプライベートシェフとしての経験も活かし、2018年に帰国後、わずか半年で「ミシュランガイド京都・大阪＋鳥取2019」において一つ星に掲載されました。その後も、長年にわたりその評価を守り続けています。旬の食材をふんだんに使い、視覚的にも美しい料理は、伝統と現代的なアプローチを見事に融合させ、日々進化し続けています。

所在地：〒600-8103京都府京都市下京区五条通柳馬場上ル塩竈町379

◎アクセス：京阪電車清水五条駅 徒歩6分

◎ホームページ：https://kyoto-sen.com/

料理長 杉澤健氏

◆バンヤンツリー・東山 京都 概要

京都の祇園・東山地区の高台に位置する聖域。

清水寺の隣に位置し、京都市街を見渡す東山の高台に佇む全52室の当ホテルは、山の竹林に抱かれ豊かな自然を有する聖域です。天然温泉を備え祇園の観光名所まで徒歩圏内と利便性が高いながらも、喧騒から離れた静寂の空間をご提供します。

バンヤンツリーリゾートにおいて共通する精神性である「Sense of Place」その土地らしさ、「Locally-Infused」その土地への没入体験と、「Romance of Travel」旅のロマンスをご体験いただけます。

◎所在地 ： 京都市東山区清閑寺霊山町7番地

◎アクセス： 京阪本線祇園四条駅 タクシー約10分/JR京都駅タクシー約20分

◎客室 ： 52室うち温泉付き客室8室

セレニティ、グランドセレニティ、ウェルビーイング・サンクチュアリ、ONSENリトリート、グランドONSENリトリート、バンヤンONSENリトリート 計6タイプ

◎館内施設： 割烹料理「りょうぜん」、BAR RYOZEN、バンヤンツリー・スパ、大浴場、ジム

◎ホームページ： https://www.banyantree.com/ja/japan/kyoto

◎Instagram： https://www.instagram.com/banyantreehigashiyamakyoto/

◆バンヤン・グループについて

バンヤン・グループ(「バンヤンツリー・ホールディングス・リミテッド」または「グループ」、SGX：B58)は、目標を持った独立系のグローバル・ホスピタリティ企業です。当グループは、パイオニア精神、デザイン主導の体験、責任あるスチュワードシップへのコミットメントを誇りとしています。その幅広いポートフォリオは、20カ国以上で100を超えるホテルとリゾート、140以上のスパとギャラリー、20のブランド・レジデンスを展開しています。フラッグシップ・ブランドのバンヤンツリーを含む12のグローバル・ブランドで構成され、それぞれが個性的でありながら、体験型メンバーシップ・プログラム「withBanyan」で一体となっています。「環境を慈しみ、人々に力を与える」という創業の精神は、バンヤン・グローバル財団とバンヤン・アカデミーを通じて体現されています。バンヤン・グループは、再生可能なツーリズムと、滞在者の体験を向上させる革新的なプログラムに重点を置き、サステナブルな旅の主要な提唱者であり続けることを約束いたします。