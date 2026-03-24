フェリング・ファーマ株式会社、資材の一次レビューにAIサービス『MIRAI Review』を導入。業務効率化や品質の均質化に成果

木村情報技術株式会社

AI・生成AIを活用した業務支援ソリューションを展開する木村情報技術株式会社（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：木村 隆夫、以下「木村情報技術」）は、フェリング・ファーマ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：ジョン・プルバー、以下「フェリング・ファーマ」）における、資材一次レビュー（審査）AIサービス『MIRAI Review（ミライレビュー）』の導入事例についてお知らせいたします。

フェリング・ファーマでは、講演会スライドなど資材の審査業務に『MIRAI Review』を導入。業務の効率化や審査品質の均質化など、さまざまな効果が現れています。

背景：繁忙期に業務集中、限られた人員での対応に大きな負担

フェリング・ファーマでは、講演会で使用されるスライドなど各種資材の審査を、メディカルアフェアーズ部門が担当しています。

1件あたりのレビューには、通常でも約10営業日を要します。講演会が重なる繁忙期には審査依頼が集中し、100～200枚におよぶスライドをより短期間で確認する必要があるため、限られた人員での対応に大きな負担が生じていました。

また、人によるレビューでは、指摘内容の判断に揺れが生じることも課題でした。例えば、同じスライドでも「前回は指摘されなかった箇所が、今回は指摘される」といったこともあり、演者の医師とMR、あるいはMRとメディカルアフェアーズの間で摩擦になるおそれもあり、審査品質を均質に保つことの難しさがありました。

導入の決め手：レギュレーションに加え“メディカル観点”までカバー

2025年10月頃、『MIRAI Review』の初回デモンストレーションを実施しました。日常的に行われている指摘事項の多くがすでにシステムに反映されている点が評価されたほか、レビュー担当者にとって引用文献を原著にさかのぼり確認する作業が大きな負担だったことから、2026年春に実装予定の「メディカルチェック機能」（元文献との整合性をAIが確認する機能）にも期待が寄せられました。

こうした点に加え、次の4つのポイントが決め手となり、本導入が決定しました。

導入プロセス：多段階の承認を越えて

- 約10分で一次レビューが完了する処理スピード約100ページにおよぶスライドでも、AIによる一次レビューが約10分で完了(※)。担当者はその結果を参考に確認作業を進めることができ、業務を効率化します。(※)アニメーションを含まないスライドの場合- レギュレーションとメディカル、両観点をカバーする設計製薬業界のルールに加え、元文献との整合性確認にも対応予定。- 導入・継続しやすい価格設計資材レビューの外部委託サービスなど3社を比較検討した結果、導入による効果がコストを上回ると判断されました。- 企業独自のルールへのカスタマイズ性企業独自の基準やルールにも、プロンプト調整で柔軟に対応可能。

フェリング・ファーマはスイスに本社を置くグローバル企業であり、AIサービスの導入には、グローバルのコンプライアンス部門を含む複数部署による多段階の承認プロセスが必要でした。

「AIは人を補助するものであり、最終的な判断は人間が行う」という位置づけを明確にするとともに、セキュリティ面やISO認証に関する照会に対し、木村情報技術の担当者が迅速に対応したことも、承認を円滑に進めることにつながりました。

なお、本件はフェリング・ファーマにおいて、グローバル全体でも初のAIサービス導入事例となります。

導入後の変化：レビュー時間の短縮と見落とし防止

フェリング・ファーマでは、『MIRAI Review』の導入により次のような成果が見られています。

フェリング・ファーマ株式会社 ご担当者様のコメント

- 繁忙期における業務逼迫の軽減これまで繁忙期には審査依頼が集中し、対応が困難な場面もありましたが、導入後は業務逼迫の軽減につながっています。- 審査処理時間の短縮と処理件数の増加人とAIのダブルチェック体制により、1件あたりの処理時間が短縮されました。「50分かかっていた作業が30分程度に短縮された感覚」とのお声もあり、処理スピードの向上により対応可能な件数が増加しました。- 見落とし防止と審査品質の均質化AIが一定の基準でレビューすることで、判断の揺れや見落としが軽減され、審査品質の均質化にもつながっています。

『MIRAI Review』を導入して、優秀な同僚が1人増えたような感覚です。100枚ほどあるスライドでも、体感では5～10分ほどでレビュー結果が返ってくるため、金曜日の夕方に急なレビュー依頼がきても、その日のうちに対応を完了できます。24時間サポートしてくれる存在は本当に心強いです。

一方で、当社独自の指摘事項については、まだAIでは判断が難しい部分を感じており、スライドのノート部分の小さなテキストが正確に認識されないことがあるなど、改善を希望する点もあります。さらに、資材管理システムなど外部サービスとの連携ができると、業務フロー全体の効率化にもつながると思います。

導入当初から100%の精度を求めるのではなく、使いながら一緒に育てていく感覚で活用しています。木村情報技術の皆さんは、当社からの要望に真摯に向き合い、改善に取り組んでくれています。こうした形でウィンウィンの関係を築ける点も、大きな魅力だと感じています。

『MIRAI Review（ミライレビュー）』について

『MIRAI Review』は、製薬企業が医療関係者や患者向けに配布する資材について、製薬業界のルールを遵守しているかを生成AIが一次レビューするサービスです。膨大な資材の審査業務を抱える製薬企業のご担当者の負担を軽減し、効率化と品質の均質化の両立に貢献します。

▶「MIRAI Review」サービスサイト：https://www.k-idea.jp/product/mirai/

フェリング・ファーマ株式会社について

フェリング・ファーマ株式会社は、スイスに本社を持つグローバル製薬グループ・フェリングの日本法人です。生殖医療・泌尿器科領域を中心に、医療の発展と患者さんのQOL向上に貢献する医薬品を提供しています。

本社所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門2丁目10-4 オークラプレステージタワー10階

設立：2001年2月

資本金：2億1,000万円

代表取締役社長 CEO：ジョン・プルバー

業種：製造業

URL：https://www.ferring.co.jp/

木村情報技術株式会社について- AI（機械学習/ディープラーニング/生成AI)活用の研究・開発、コンサルティング）- Web講演会運営・ライブ配信、収録およびコンテンツ制作 3eLive,BizLive- メタバースイベント企画・運営、空間構築 KIMULAND+- 学会向けクラウドサービス・イベント運営 KIT-ON- 学校集金代行サービス 学校PAY- 製薬業界向けライティング・研修・コンサルティング- 薬剤師向けスマートDI室の運営 AI-PHARMA- eスポーツイベント企画・運営- リアルタイム翻訳ツール［Real Time Translator］代理店販売- 自動プレゼンテーション作成ツール PresenMaker他、各種ソリューション提供、プラットフォーム運営

本 社：〒849-0933 佐賀県佐賀市卸本町6-1

支 店：札幌支店、東京支店、名古屋支店、大阪支店、福岡支店

代表者：代表取締役 木村 隆夫（きむら たかお）

設 立：2005年7月29日

URL ：https://www.k-idea.jp/