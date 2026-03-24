【神戸みなと温泉 蓮　開業10周年】4／18、19 復活開催決定！「10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（感謝御礼！テントサウナ）」

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神戸みなと温泉 蓮（総支配人：横山 秀樹、所在地：神戸市中央区）は、2026年4月18日（土）、19日（日）に、「10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（かんしゃおんれい！テントサウナ）」を開催いたします。同イベントは1月に天候不良により中止となりましたが、開催を望むお声をいただき、このたび復活開催が決定いたしました。

この2日間は、12人用のテントサウナを2基設置し、アウフギーサー（熱波師）による熱波をお愉しみいただきます。サウナの後は水風呂代わりに温水プールへ。サウナ飯やドリンクを愉しめる「ととのいスペース」もご用意いたします。

10年間の感謝の気持ちとともに、皆さまのお越しをお待ちいたしております。

10周年 感謝温冷！天幕蒸風呂（感謝御礼！テントサウナ）

アウフギーサー（熱波師）イベント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/484_1_d518578eac4a811d303ce10f0b793189.jpg?v=202603240251 ]テントサウナ内部（イメージ）海風を感じながら外気浴を愉しめる総勢10人のアウフギーサーによるパフォーマンスが愉しめる

熱したサウナストーンに水をかけて蒸気を立ち昇らせ、その蒸気をバスタオルなどで仰いで風を送るドイツ発祥のサウナ文化「アウフグース」。アウフギーサー（熱波師）はその技術を駆使し、湿度と体感温度を高め、心地よい爽快感を参加者に提供します。

本イベントでは、強運熱波で皆様の運気を爆上げするサウナ伝道師「なんちゃん」や、優しい風と心地よい香りを皆様にお届けする「RINA」など、総勢10人のアウフギーサーが登場。30分に1回繰り広げられる個性あふれるアウフグースパフォーマンスをお愉しみください。

アウフギーサー（熱波師）スケジュール

■第1部[表2: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/484_2_0bd7d1a6cbd651cde034474a9948d8aa.jpg?v=202603240251 ]■第2部[表3: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/484_3_af8aa632f1f218e193a1b3514298f03f.jpg?v=202603240251 ]■第3部[表4: https://prtimes.jp/data/corp/24670/table/484_4_7da78f00a855a366e3c2c97adac7e101.jpg?v=202603240251 ]オーシャンズスパ 屋外温水プール

サウナの後は水風呂代わりに温水プールへ。プールサイドの「ととのいスペース」では、サウナ飯として、カレーやおでんなど「神戸みなと温泉 蓮」自慢のフードメニューやドリンクをご用意しています。

※フードとドリンクは有料でのご提供となります。

＜神戸みなと温泉 蓮＞神戸みなと温泉 蓮

2015年12月開業。地下1,150メートルから湧き出る自家源泉が自慢の、日帰り利用も可能な天然温泉旅館。客室は全室50平米以上＆テラス付オーシャンビュー。厚生労働大臣認定の「温泉利用型健康増進施設」。2024年11月には「運動型健康増進施設」にも認定され、温泉と運動を通じて、健康増進を後押しする取り組みを強化しています。

神戸みなと温泉 蓮 公式サイト：https://ren-onsen.jp/

＜株式会社ラスイートについて＞ホテル ラ・スイート神戸ハーバーランド

ラ・スイート神戸オーシャンズガーデン

うめきた温泉 蓮 Wellbeing Park

ラスイートルパンビル

ラスイートグループは、スモールラグジュアリーホテル、スイーツ＆ベーカリー施設、温泉旅館、健康増進施設、コンベンション施設を経営・運営しています。

既成概念にとらわれず、日本の宿文化と西洋のホテルの良さを融合した新しいホテルづくりに取り組み、心地よい空間の創出を目指しています。日本のおもてなしの精神が宿る上質なサービスを提供することにより、地域の活性化と地元貢献に寄与します。

公式サイト：https://la-suite.co.jp/

【関連URL】https://ren-onsen.jp/event/tentsauna2026/

【お客様のお問い合わせ先】神戸みなと温泉 蓮 TEL：078-381-7000（代表）