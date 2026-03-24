伝統、アート、アニメーションで自分を表現所沢は子どもが主役！「所沢子ども芸術祭2026～みんな芸術家のたまご～」春から初夏へかけて開催決定！

株式会社KADOKAWA

所沢子ども芸術祭実行委員会は、2026年4月11日（土）～5月10日（日）にかけて、埼玉県所沢市において「所沢子ども芸術祭2026～みんな芸術家のたまご～」（略称：TKG）を開催いたします。

本芸術祭は、何歳からでも気軽に楽しめる一連の文化芸術イベントを街中で開催することで、地域の子どもたちの文化芸術に対する関心を高め、豊かな感性を育むとともに、誰もが「住みたい」「訪れたい」地域作りを行うことを目的とした取り組みです。

2026年5月9日（土）、70年以上の歴史を誇る「第73回所沢市子ども写生大会」が開催されます。これに合わせ、西武鉄道所沢駅やグランエミオ所沢、ところざわサクラタウン、東所沢公園といった市内の公共空間や商業施設等にて、子どもたちがアートや地域文化に触れられる多彩なイベントを実施します。

オープニングイベントとして、4月12日（日）には、ところざわサクラタウンにてアーティストのいくらまりえ氏を講師に迎えたお絵描きワークショップを開催。絵画作品を制作します。完成した作品は、期間中、ところざわサクラタウンに展示される予定です。

このほか、180年以上の伝統を守り続ける節句人形の老舗・倉片人形による「こいのぼりライト」を作るワークショップや、武蔵野美術大学によるオリジナルアニメーション制作ワークショップなど、手を動かしてアートの世界を楽しめる子ども向けの体験型プログラムを多数展開いたします。

■開催概要

名称：所沢子ども芸術祭2026～みんな芸術家のたまご～

会期：2026年4月11日（土）～5月10日（日）

時間：各企画により異なる

料金：無料（一部有料企画もあり）

会場：所沢駅、グランエミオ所沢、ところざわサクラタウン、

東所沢公園

主催：所沢子ども芸術祭実行委員会

共催：所沢市、所沢市教育委員会

「所沢子ども芸術祭」HP

https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/enjoy/art/kodomogeijyutu2026/index.html

※最新情報はこちらからご確認ください。

■実施予定イベント

● 第2回所沢駅アート展

毎日多くの人が行き交う「所沢駅」に皆さまから募集した作品を展示します。電車の窓から見るもよし、そばでじっくり見るもよし。毎日駅を利用される方も、普段電車を利用されない方も、この機会にアートをお楽しみください。

展示期間：2026年4月11日（土）～5月10日（日）

展示場所：所沢駅1番ホーム南端フェンス

参加費：無料 ※切符・定期券をお持ちでない方は入場券が必要

主催：所沢市

協力：西武鉄道株式会社

詳細：https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/enjoy/art/2tokorozawaekiartten_tenji.html

● みんなでつくる巨大壁画withいくらまりえ

アーティストのいくらまりえさんと一緒に、大きなキャンバスにダイナミックな絵を描く共同制作ワークショップ＆ライブペイントを開催します！完成した作品はところざわサクラタウンにて展示予定。

開催日：2026年4月12日（日）※展示期間は4/13（月）～5/10（日）を予定

開催場所：ところざわサクラタウン SAKU-Lab（受付）

参加費：500円（税込）※オリジナルステッカー付

主催：株式会社KADOKAWA

お申込・詳細：https://ikuramarie-ws.peatix.com

【作家】いくらまりえ（アーティスト）

神奈川県生まれ、八王子高校芸術コース卒、多摩美術大学絵画学科油画専攻。

「中之条ビエンナーレ」「神戸六甲ミーツ・アート」などに参加。

空間全体を使い、時間を描き留めるように筆の軌跡を重ねます。

創作の原点である「今」に夢中になった子供の頃の砂遊びが、制作プロセスそのものに重きを置く作風へとつながっています。

● はじめての将棋体験

はじめての子ども将棋体験イベント開催！ルールを知らなくても大丈夫。やさしく楽しく学びながら、考える力とひらめきを育てます。駒にさわって、いざ対局！

開催日：2026年4月18日（土）

開催場所：グランエミオ所沢 セントラルプラザ イベントスペース

参加費：無料

主催：所沢市、西武鉄道株式会社

お申込・詳細：https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/enjoy/art/kodomogeijyutu2026/syougitaiken.html

● こいのぼりのスタンドライトをつくろう！

所沢で180年以上の伝統を守り続ける節句人形の老舗・倉片人形によるワークショップ。端午の節句に合わせ、こいのぼりを模したスタンドライト（約1万円相当）を制作します。色を塗るだけなので、小さなお子様もお気軽に参加可能です。

開催日：2026年5月3日（日・祝）

開催場所：ところざわサクラタウン むさしのもん（ファミリーマート内）

参加費：3,000円（税込）

主催：株式会社 倉片人形

お申込・詳細：https://kurakataningyo.peatix.com

● みんなでつくる！所沢アニメーションワークショップ

所沢にちなんだオリジナルアニメーションを、子どもたちの手で完成させる特別なワークショップを開催します。本イベントでは、アニメーション作家・高谷先生が制作したアニメーション用の線画に、参加する子どもたちが自由に色をつけます。完成した120枚の絵はひとつにつながり、後日「ひとつのアニメーション作品」として生まれ変わります。作品は埼玉りそな銀行 ところざわサクラタウン出張所にて上映予定。お渡しするQRコードから、後日完成した作品を閲覧することも可能です。

開催日：2026年5月5日（火・祝）

開催場所：ところざわサクラタウン SAKU-Lab

参加費：無料 ※塗った作品は持ち帰り可能

主催：武蔵野美術大学 旅するムサビプロジェクト

共催：株式会社KADOKAWA

お申込・詳細：https://tokorozawa-anime.peatix.com

【監修・制作】

三澤一実（武蔵野美術大学教授）

美術教育。美術教材の題材開発及び評価についての研究。美術館と学校との連携及び地域との連携活動の研究。着任と同時に『旅するムサビプロジェクト』をスタート。

鳥取県教育審議会委員/八戸新美術館準備検討委員/福島県柳津町立斉藤清美術館運営委員/（一財）長野県文化振興事業団「シンビズム」外部評価委員。

高谷智子（アニメーション作家）

アニメーション制作、研究と教育を軸に活動。切り絵、手描き、人形、写真や実物などさまざまな手法や素材を使用しながら、光を通して描く作品を制作している。アニメーションという子どもたちに身近なものもアートの表現の一つとする。

● 本からはじまる「つくる」たのしさ

株式会社バーグハンバーグバーグの原宿さんが、昨年に続きトークイベントに出演します。本を入口に、マンガ・絵・文章など創作の魅力を語ります。子どもたちが「つくること」に興味を持つきっかけとなる催しです。ところざわサクラタウンにて、原宿さんの書籍紹介文も展示予定。

開催日：2026年5月6日（水・振休）

開催場所：ところざわサクラタウン6F

IN THE LIBRARY hotel and books TOKOROZAWA 内「Banquet」

※ところざわサクラタウン内 ホテルのイベント会場にて実施いたします。

主催：株式会社KADOKAWA

お申込・詳細：https://book-to-make.peatix.com

【出演】原宿（株式会社バーグハンバーグバーグ）

1981年生まれ、神奈川県出身。2012年に、お笑い系webメディア「オモコロ」の編集長に就任し、2026年2月に退任したばかり。YouTube「オモコロチャンネル」のメンバーとしても活動している。9歳の娘がハマっているのは、ボンドで「輝く玉」を作ることらしい。

● 所沢市子ども写生大会

70年以上の歴史を誇る「所沢市子ども写生大会」をところざわサクラタウン、東所沢公園にて開催します。2022年から会場を東所沢に移し、「つくる・遊ぶ」の体験や音楽鑑賞なども取り入れ、アートを様々な形で体感する「アート・プレイ・デイ」にグレードアップ。今年で第73回を迎えます。

開催日：2026年5月9日（土）※雨天時は5月10日（日）に順延

開催場所：ところざわサクラタウン・東所沢公園

参加費：無料

主催：所沢市子ども写生大会実行委員会、所沢市教育委員会

協賛：株式会社サクラクレパス、株式会社KADOKAWA、公益財団法人 角川文化振興財団

詳細：https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/event/main/kodomo/syaseitaikai.html

● まちなかコンサート May 2026

「まちなかコンサート」は、商業施設や公共施設など「まちなか」で開催する無料コンサート。かっこいい演奏やダンスがみんなを待っています。一緒に音楽を楽しみましょう。

開催日：2026年5月9日（土）※雨天中止

開催場所：ところざわサクラタウン 千人テラス

参加費：無料

主催：所沢市

詳細：https://www.city.tokorozawa.saitama.jp/iitokoro/enjoy/otomachi/ibento/machiconmay2026.html

＜所沢子ども芸術祭 連携企画情報＞

● サクラタウン春のキッズキャンペーン アートクイズラリー

芸術祭開催期間中、施設を回って楽しめるクイズラリーを開催。クイズに答えて景品をGETしよう！

日程：2026年4月8日（水）～5月17日（日）

開催場所：ところざわサクラタウン（クイズラリー用紙配布場所：施設内各所）

参加費：対象店舗にて税込1,000円以上のお買い物

※詳細はところざわサクラタウンHP（https://tokorozawa-sakuratown.com/）にて、追ってお知らせいたします

主催：株式会社KADOKAWA

●『角川まんが学習シリーズ まんがで名作 渋沢栄一の論語と算盤』パネル展示

埼玉りそな銀行と角川まんが学習シリーズ『まんがで名作 渋沢栄一の論語と算盤』がコラボレーション。埼玉りそな銀行の前身の一つ、黒須銀行設立時の顧問を務めるなど、日本経済の基礎を築いた渋沢栄一について楽しく学べます。

展示期間：展示中（終了日未定）※展示時間は各支店の営業時間に準ずる

展示場所：埼玉りそな銀行 ところざわサクラタウン出張所・所沢支店

参加費：無料

主催：株式会社 埼玉りそな銀行

協力：株式会社KADOKAWA

■所沢子ども芸術祭実行委員会について

「所沢子ども芸術祭実行委員会」は、株式会社KADOKAWA、西武鉄道株式会社、所沢市、所沢市教育委員会及び、武蔵野美術大学 旅するムサビプロジェクトが参画する委員会です。

■武蔵野回廊プロジェクトについて

所沢子ども芸術祭は「武蔵野回廊プロジェクト」の一環として開催します。武蔵野回廊プロジェクトとは、総合エンターテインメント企業のKADOKAWAがところざわサクラタウンを中心に埼玉県から東京都西部を広く「武蔵野」としてとらえ、文化芸術による地域振興に取り組むプロジェクトです。太古から広大な土地で様々な移民が交り合い、新たな文化が生まれてきた武蔵野の歴史を伝える、さまざまなワークショップやアートイベントを年間通して実施しています。

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