【4.14｜無料ウェビナー開催】BCPの形骸化を打破！経営と現場をつなぐ実践アプローチを30分で解説

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は、4月14日（火）12:10～12:40に無料ウェビナー「BCPの形骸化を打破する『構築・運用』の処方箋～経営と現場をつなぐ実践アプローチ～」を開催いたします。

お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260414.html

多くの企業でBCPの策定は進んでいる一方、「作っただけで活用されていない」「実態と乖離している」といった“形骸化”の課題が顕在化しています。

その大きな要因の一つが、「経営」と「現場」の分断です。

経営陣は現場の詳細な業務実態を把握しきれず、現場は経営戦略や意思決定の背景まで見通すことが難しい――この構造的なギャップが、実効性の低いBCPを生み出しています。

本セミナーでは、こうした「経営と現場の分断」を乗り越え、実効性のあるBCPを構築・運用するための具体的なアプローチを、実際の支援事例を交えて解説します。

◆このような方におすすめ

◆開催概要

- BCPが形骸化しており、実態との乖離に課題を感じている方- 現場を巻き込んだ実効性のあるBCM体制を構築したい方- 製造業の具体的な支援事例をもとに自社の取り組みを見直したい方詳細・お申し込みはこちら :https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260414.html

開催日時 ：4月14日（火）12:10-12:40

開催形式 ：オンライン（Zoom）

参加費 ：無料

主催 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

申込サイト：https://www.newton-consulting.co.jp/seminar/20260414.html

◆登壇者

ニュートン・コンサルティング株式会社

チーフコンサルタント 日野原 小春

ERM（全社的リスクマネジメント）とBCPを中心にコンサルティング支援に従事。BCP分野では製造業を中心に策定・再構築、訓練支援を通じて幅広いお客様を支援。お客様の課題解決を第一とし、一般論ではなく実情に即した支援の提案を心掛けている。

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/

【本件に関するお問い合わせ先】

ニュートン・コンサルティング株式会社

担当：吉田

TEL：03-3239-9209 FAX：03-5913-9950

E-MAIL：info@newton-consulting.co.jp