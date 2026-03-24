就労支援×ITによる新たな人材育成モデルを実践

株式会社NTTデータCCS

株式会社NTTデータCCS（本社：東京都品川区、代表取締役社長：新井 健太郎、以下 当社）は、福岡市の就労継続支援B型事業所「つなぐコミュニティーズ」（運営：一般社団法人翔明会）および株式会社zabutonと連携し、IT訓練を積んだ3名を2026年4月に障がい者雇用として採用予定であることをお知らせします。

本件は、福祉とIT業界が連携した実践的な人材育成の取り組みの成果として実現したものです。

取り組み概要

採用予定の3名は、約2年半にわたり実施された実践的なIT訓練プログラムを修了し、当社のシステム開発業務に従事する予定です。期間中、zabuton社による実務視点での技術指導と、つなぐコミュニティーズによる個別特性に配慮した支援体制のもと、スクラム形式によるチーム開発型訓練を継続的に実施してきました。

背景

IT業界では慢性的な人材不足が続く一方、障がいのある方々が専門的職種で活躍する機会は依然として限定的です。本取り組みは、福祉とIT企業が連携し、実務を見据えた育成から一般就労までを一貫して支援するモデルケースとなります。当社は、多様な人材が能力を発揮できる環境整備が企業の持続的成長に不可欠であると考えています。

各社の役割

SDGsへの貢献

- 株式会社zabuton （https://zabuton.co.jp/）実際の開発現場を想定した実践的IT指導を担当。スクラム形式でのチーム開発を通じ、実務視点での育成を実施。- つなぐコミュニティーズ（運営：一般社団法人翔明会 https://shogaishaashita.org/）利用者一人ひとりの特性に配慮し、安心して学習に取り組める環境を整備。社会参加へ向けた伴走支援を実施。- NTTデータCCS育成成果を評価し、実務フィールドを提供。入社後も両社と連携しながら、定着および成長を支援。【当社コメント】NTTデータCCS 人事担当「技術習得への真摯な姿勢や学習継続力に加え、多様な視点を持つ人材がチームにもたらす価値に期待しています。本取り組みを通じて、誰もが挑戦できる環境づくりを進めてまいります。」

本取り組みは、以下のSDGs目標に貢献する取り組みです。

●目標4：質の高い教育をみんなに

- 実践的IT教育による持続的な人材育成

●目標8：働きがいも経済成長も

- 多様な人材が能力を発揮できる雇用機会の創出

●目標10：人や国の不平等をなくそう

- 障がいの有無に関わらず、専門職への就労機会を拡大

当社は今後も、社会課題解決と事業成長の両立を目指してまいります。

NTTデータCCSとは

海底から宇宙まで。当社は創業以来、多様な領域でITサービスを届けてきました。構想から実装まで一貫して手がける開発力を強みに、お客様の理想に寄り添いながら、技術でこたえ、変化の先をともに描く。誠実に、まっすぐに。それが、私たちNTTデータCCSです。



・会社名：株式会社NTTデータCCS

・本社所在地：〒140-0002 東京都品川区東品川4丁目12番1号 品川シーサイドサウスタワー

・会社設立：1970年4月

・資本金：3億3000万円

・代表取締役社長：新井 健太郎

・URL：https://www.nttdata-ccs.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社NTTデータCCS

経営企画部 ブランディングチーム

淺川、阿部

Mail: ccs_pr@hml.nttdata-ccs.co.jp