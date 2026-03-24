パナソニックビューティ表参道では公式インスタのフォローキャンペーンを実施中。人気ブランド「ADDITTLE BEAUTY」とのコラボ企画や参加費無料・ご予約不要のイベントも開催。

パナソニック株式会社

パナソニック株式会社（以下、パナソニック）は、美容アイテムを体感できる拠点「パナソニックビューティ表参道」にて、美容・健康体験型イベントを随時開催いたします。

パナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)より、随時イベント情報を発信中。

【4月5日締め切り】ADDITTLE BEAUTYとのコラボキャンペーン実施中。双方のインスタフォローとコメント投稿で、抽選で1名様に素敵な商品をプレゼント

ウェルビーイングビューティーブランド「ADDITTLE BEAUTY」と「パナソニックビューティ表参道」のコラボキャンペーンを実施中。

双方のSNSのダブルフォローとコメント投稿で、新たな出会いの多い春にぴったりのスキンケアアイテムと美顔器が当たるキャンペーンに応募いただけます。

詳しい応募方法やご注意点につきましてはパナソニックビューティ表参道公式インスタグラム(https://www.instagram.com/panasonic_beauty_omotesando/)をご確認ください。



【応募期間】

2026年4月5日(日)23:59まで



【賞品】

・ADDITTLE BEAUTY：マスク＆シートボックス3点セット

・パナソニック：イオン美顔器 イオンブースト マルチ EX（EH-SS85）

3/27(金)・3/28(土) 旬の野菜を、技術の力でもっとおいしく「パナソニックオートクッカー体験会」を開催。

参加費・ご予約不要

「自然×テクノロジーが、“ただ便利””手軽”ではなく、おいしさのピークをつくり出す。」

をテーマにパナソニックオートクッカー体験会を開催。

100年先も持続可能な農業を目指す「坂ノ途中(https://www.on-the-slope.com/)」の野菜が持つ、その季節ならではのおいしさ。

オートクッカーは、その魅力が最も際立つよう上手に調理する”おいしさの伴走者”として働いてくれます。

会場では、商品のご紹介とともに、「坂ノ途中」の調味料や加工品も販売いたします。

野菜の旬と、技術の掛け合わせによる”おいしい瞬間”を体感しに、パナソニックビューティ表参道にご来場ください。



【開催日時】

2026年3月27日(金) 11:00～19:00

2026年3月28日(土) 11:00～17:00

【来場特典】

●ご来場者全員（ご試食）

・「坂の途中」旬野菜のピクルス

・オートクッカー「あめ色たまねぎ」のクラッカー

●更にうれしい特典

「坂ノ途中」と「パナソニックビューティ表参道」のSNSのダブルフォローで、

「坂ノ途中 風のおくりもの GREEN TEA（緑茶）」ティーバッグをプレゼント

※ご試食いただくお野菜の種類は変更になる可能性がございます。

※ GREEN TEA（緑茶）のティーバッグ1つを進呈いたします。

※特典は無くなり次第終了となります。

Panasonic Beauty OMOTESANDO（表参道）

性別や年齢を問わず、お客様一人ひとりが気軽に美容を楽しめる空間として2023年7月にオープン。

最新の美容家電体験のほか、美容に留まらず、創造性あふれるテーマの発信拠点として機能し、「Lounge」「Lab」「Atelier」「Stand」「Studio」、5つのコンセプトフロアで構成されています。

人気のアイテムを無料でお試しできるだけでなく、パナソニック独自技術の「スノービューティミラー」による肌分析や、「髪キレイ」によるヘア分析ももちろん無料で受けることができます。

■Panasonic Beauty OMOTESANDO

【名称】Panasonic Beauty OMOTESANDO（パナソニックビューティ表参道）

【住所】東京都渋谷区神宮前4丁目3番3号

【お問い合わせ】03-6804-2010

【営業時間】11:00～19:00

【定休日】毎月第2または第3月曜日、年末年始（12/31～1/3）

【HP】https://panasonic.jp/beauty/omotesando.html