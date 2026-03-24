ソフトバンクロボティクス株式会社

ソフトバンクロボティクス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：冨澤 文秀）は、2026年4月8日（水）から10日（金）にインテックス大阪で開催される「第7回 関西物流展」に出展します。

本展示会では、高密度自動倉庫システム「AutoStore(TM)︎」をはじめ、平置きパレットに対応する自動搬送ロボット（AMR）や、直接積載に加えてリフティングモード、牽引モード、自動追尾モードといった多彩な機能を搭載したAMRなどの自動化ソリューションを紹介します。

また、オープンセミナーでは、AutoStoreの最新情報や狭いスペースでも導入しやすい搬送ロボットの特長を交え、現場で活かせる改善のヒントや実践ノウハウをご紹介します。

■「第7回 関西物流展」開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/227_1_4c5d800a400f84f8b8e3b599b3d28764.jpg?v=202603240251 ]

■オープンセミナー概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69393/table/227_2_3fbef1b1563ad7ef756112fcc51f2380.jpg?v=202603240251 ]

■ソフトバンクロボティクスの物流自動化ソリューションについて

ソフトバンクロボティクスは、世界最高峰の保管効率を誇るノルウェー発の高密度自動倉庫システム「AutoStore」をはじめ、世界中のさまざまな自動化設備・ロボットを活用することにより、物流業務の自動化・全体最適化をご提案しています。

物流自動化ソリューション：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/logistics/

AutoStoreについて：https://www.softbankrobotics.com/jp/product/autostore/

ソフトバンクロボティクス株式会社について

ソフトバンクロボティクスは、2014年にいち早く人型ロボット「Pepper」を発表し、2018年には清掃ロボット、2021年には配膳・運搬ロボット、そして2022年には物流自動化ソリューションの展開を開始しました。多様な製品の取り扱いを通じて得た知見や稼働データを活かし、ロボットを効果的に導入するためのソリューションを提供することで、ロボットインテグレーター（RI）として先駆的な役割を果たしています。現在、世界9カ国、21の拠点を構え、グローバルで製品が活躍しています。このグローバルネットワークを活用し、豊富な経験と膨大な稼働データに基づいて、ロボットトランスフォーメーション（RX）を追求し、人とロボットが共生する社会に向けて邁進していきます。