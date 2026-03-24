省スペース×多機能！収納も拡張も自在な新世代デスクを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、 代表取締役社長 山田 和範）が運営している直販サイト『サンワダイレクト』では、省スペース設計で高さ調整・収納・拡張性を備えた多機能パソコンデスク「100-DESKH086W」を発売しました。

【おすすめポイント】

・幅85cmの省スペース設計で、狭い部屋でも快適に設置可能

・高さ40～110cmの7段階調整で座り・立ち作業に対応

・収納棚・有孔ボード・クランプ対応で自由にカスタマイズ

【省スペースでも広々使える設計】

幅85cmのコンパクト設計ながら、天板は幅80×奥行50cmと十分な作業スペースを確保。ノートPCだけでなく、モニターや周辺機器もゆとりをもって配置できます。オープンフレーム構造により圧迫感を軽減し、ワンルームや限られた空間でもすっきりと設置可能。省スペースでも快適な作業環境を実現します。

【座る・立つを自由に切り替え】

天板の高さは40～110cmの間で7段階調整が可能。座り作業からスタンディングワークまで、シーンや体格に合わせて最適な高さに調整できます。長時間のデスクワークによる負担軽減にもつながり、健康的で効率的な働き方をサポート。柔軟なワークスタイルを実現する一台です。

【収納力と整理力を両立】

大・小2種類の棚板により、プリンターや書類、小物まで効率よく収納可能。棚の高さや位置も自由に調整できるため、用途に応じたレイアウトが可能です。さらに、サイドフレームにはフックやマグネットアクセサリーを取り付けでき、デスク周りをすっきりと整理。見せる収納としても活躍します。

【拡張性で理想のデスクへ】

天板にはクランプ式モニターアームの取り付けが可能で、視線の高さに合わせたモニター配置が実現。サイドの有孔ボードやフレームを活用することで、自分好みのカスタマイズが可能です。作業効率を高めるだけでなく、使いやすさと機能性を追求したデスク環境を構築できます。

【安定感と使いやすさを追求】

床の凹凸にも対応できるアジャスターを搭載し、ぐらつきを抑えた安定した設置が可能です。日々の作業を安心して行える設計で、長時間の使用でもストレスを感じさせません。また、シンプルな構造で組み立てもスムーズに行え、導入後すぐに快適な作業環境を整えられます。

【製品仕様】

【サンワダイレクト各店掲載ページ】

■サンワサプライ直営ショップサンワダイレクト（本店）

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/100-DESKH086W

■サンワダイレクト楽天市場店

https://item.rakuten.co.jp/sanwadirect/100-deskh086w/

■サンワダイレクトYahoo!ショッピング店

https://store.shopping.yahoo.co.jp/sanwadirect/100-deskh086w.html

■サンワダイレクトAmazon店

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GSY62V4W

【サンワダイレクト関連商品掲載ページ】

パソコンラックの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044001

デスクの商品一覧を見る

https://direct.sanwa.co.jp/ItemList/001002044

テレワークのデスクの選び方

https://direct.sanwa.co.jp/contents/sp/telework/desk/

【サンワダイレクト 公式ホームページ・SNS】

サンワダイレクト 公式ホームページ

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サンワダイレクト公式LINEアカウント

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社名 ：サンワサプライ株式会社

サイト名：サンワダイレクト

設立 ：昭和26年(1951年)

本社 ：〒700-0825 岡山県岡山市北区田町１-１０-１

本店 ：東京都品川区南大井６-５-８

展示場 ：東京都港区芝大門２-２-２ 芝大門サンワビル ９階

：大阪府淀川区宮原４-５-３６ ONEST新大阪スクエア １０階

業務内容：各種コンピュータサプライ商品の企画・製造・販売/パソコン・周辺機器の取り扱い

■お問い合わせ

サンワダイレクト

TEL ：086-223-5680

FAX ：086-223-5123

E-Mail ：direct@sanwa.co.jp

※このリリースに記載の内容は、発表当時の情報です。

仕様・価格・外見など、予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。