印刷物発注で最も重視するポイント1位は「仕上がりの品質」。ネット印刷サービスの選び方のポイントとは？

株式会社NEXER

■ネット印刷の選び方と「コストパフォーマンス」への意識

名刺やチラシ、冊子など、ビジネスや趣味で印刷物を発注する場面は意外と多いものです。

近年ではネット印刷サービスが広がり、手軽に注文できる環境が整ってきました。

しかし、選択肢が増えた分、「どこに頼めばいいのか」「何を基準に選べばいいのか」と迷う方も少なくないのではないでしょうか。

ということで今回は、プリントアースを運営するインクアート株式会社と共同で、事前調査で「仕事または趣味で、印刷物（名刺・チラシ・冊子など）を発注したこと・検討したことがある」と回答した全国の男女128名を対象に「ネット印刷の選び方とコストパフォーマンスへの意識」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとプリントアースを運営するインクアート株式会社による調査」である旨の記載

・プリントアースを運営するインクアート株式会社（https://www.inkart.jp/）へのリンク設置

「ネット印刷の選び方とコストパフォーマンスへの意識に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年3月5日 ～ 3月13日

調査対象者：事前調査で「仕事または趣味で、印刷物（名刺・チラシ・冊子など）を発注したこと・検討したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：128サンプル

質問内容：

質問1：印刷物を作成する際、最も重視するポイントは何ですか？

質問2：その理由を教えてください。

質問3：従来の印刷会社や自社プリンタと比較して、ネット印刷を利用することでどの程度のコスト削減を期待しますか？（質問1で「価格の安さ」と回答した方）

質問4：ネット印刷サービスを比較する際、主にどのような情報を参考にしますか？

質問5：その理由を教えてください。

質問6：ネット印刷を依頼するにあたって不安なことはありますか？

質問7：どんなことが不安ですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■44.5％が、印刷物を作成する際に最も重視するポイントは「仕上がりの品質」と回答

まず、印刷物を作成する際に最も重視するポイントを聞いてみました。

最も多かったのは「仕上がりの品質」で44.5％でした。

次いで「価格の安さ」が30.5％、「納期の早さ」が7.0％という結果です。

全体の4割以上が品質を最優先にしていることから、印刷物は「見た目」や「出来栄え」がそのまま信頼や印象につながると考えている方が多いことがわかります。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「仕上がりの品質」と回答した方

・仕上がりの品質が低いのであれば自作するのと変わらないので。（40代・男性）

・印刷の種類にもよりますが、ポスターやチラシなどビジュアル系の印刷物は、それを見る人の第一印象が大事ですので、何よりも印刷物の品質が問われます。（40代・男性）

・いくら安くても出来たものが悪ければ余計な費用と手間がかかるから。（50代・男性）

「価格の安さ」と回答した方

・大量に印刷することになったので、安さを重視した。（40代・女性）

・枚数が多くなるため、価格が経費に大きく影響する。（40代・男性）

・自作でもやろうと思えばできるので、他に注文するのであればなるべく安く済ませたいため。（30代・女性）

「納期の早さ」と回答した方

・印刷物の内容が決まるまで時間がかかるため。（60代・男性）

・急いでいたので。（40代・女性）

品質を重視する方の声を見ると、「自作と変わらないなら頼む意味がない」「第一印象が大事」といった理由が目立ちます。印刷物は人の目に触れるものだけに、品質がそのまま自分や会社の評価に直結すると感じている方が多いようです。

■28.2％が、ネット印刷に期待するコスト削減は「11～20％程度」と回答

続いて、価格の安さを最も重視する方に、従来の印刷会社や自社プリンタと比較して、ネット印刷にどの程度のコスト削減を期待するかを聞いてみました。

最も多かったのは「11～20％程度」で28.2％でした。

次いで「50％以上」が25.6％、「21～30％程度」が20.5％と続きます。「～10％程度」と控えめな期待値の方も17.9％おり、現実的な見通しを持つ層も見られます。

全体として、ネット印刷に対して少なくとも1割以上のコスト削減を期待している方が8割を超えており、「安さ」はネット印刷を選ぶ大きな理由になっていると言えるでしょう。

■31.3％が、ネット印刷サービスを比較する際に参考にする情報は「価格」と回答

続いて、ネット印刷サービスを比較する際に主にどのような情報を参考にするかを聞いてみました。

最も多かったのは「価格」で31.3％でした。

次いで「口コミ・レビュー」が11.7％、「送料・手数料・追加料金の有無」と「印刷サンプル」がそれぞれ10.2％で並びました。

やはり価格が最大の比較基準ですが、「口コミ・レビュー」や「印刷サンプル」が上位に入っていることからもわかるように、実際の利用者の声や仕上がりの確認手段を重視する方が一定数います。

それぞれの回答理由について聞いてみたので、一部を紹介します。

「価格」と回答した方

・ランニングコストが一番なので。（40代・男性）

・価格が安くないと社内承認降りない。（30代・男性）

・安ければ多少クオリティが低くても許せるから。（40代・女性）

「口コミ・レビュー」と回答した方

・口コミは結構いろいろな評判がわかって参考になるので。（40代・男性）

・実際に使った人の声が聞きたい。（30代・女性）

・最も正確な評価を知る事が出来ると思うからです。（50代・男性）

「送料・手数料・追加料金の有無」と回答した方

・小ロットなので送料他経費が高額だと印刷物の1部当たりの価格が上昇する。（40代・男性）

・総合的な値段比較で、購入先を決めたいので。（50代・男性）

・トータルで価格を考えたい。（60代・男性）

「印刷サンプル」と回答した方

・品質を調べてから注文したい。（50代・男性）

・仕上がりを事前に見て判断必要。（40代・男性）

・目的に合致するか確認。（40代・男性）

口コミを参考にするという声からは、ネット印刷ならではの「現物を確認できない不安」を、他者の体験談で補おうとする姿勢がうかがえます。また、送料や手数料を気にする方は、小ロット発注では1部あたりのコストが跳ね上がるリスクを意識しています。

色味の安定性を重視する声もあり、画面上の色と実際の印刷物の色の違いが気になるという方もいるようです。比較の際には、価格だけでなく多角的な情報を集めている方が多いことがわかります。

■46.1％が、ネット印刷を依頼するにあたって「不安なことがある」と回答

続いて、ネット印刷を依頼するにあたって不安なことがあるかどうかを聞いてみました。

その結果「ある」と回答した方が46.1％、「ない」と回答した方が53.9％でした。

ネット印刷は便利な反面、対面でのやり取りがないぶん、仕上がりや納期に対する不透明さが気になるのかもしれません。

どんなことが不安かを聞いてみたので、一部を紹介します。

どんなことが不安ですか？

・ちゃんと納期を守っていい品質の印刷をしてくれるかが不安。（40代・男性）

・地元の印刷業者とは対面でいろいろ打合せすることができ、こちらの出来上がりのイメージなどを詳しく伝えることができますが、ネット印刷の場合にはイメージが正確に伝わるかどうかとても不安です。（40代・男性）

・納期が本当に守られるのか。追加料金などを後から請求されないかが心配。（40代・女性）

・自分がイメージしていた通りの色味、サイズで仕上がるか。（30代・女性）

・品質や納期など打合せ通りに進むかどうかです。（50代・男性）

不安の内容で最も多く見られたのは、やはり「仕上がりがイメージ通りになるか」という声です。対面であれば細かなニュアンスを伝えられますが、ネットではそれが難しいと感じている方が少なくありません。

■まとめ

今回の調査では、印刷物を発注する際に最も重視されるポイントとして「仕上がりの品質」が挙がりました。また、ネット印刷サービスを比較する際には価格を参考にする方が最多でありながら、口コミや印刷サンプルなど品質を確認できる情報を重視する方も多く見られます。

さらに、約46％の方がネット印刷に何らかの不安を感じており、仕上がりのイメージ共有や納期の正確性に課題があることもわかりました。

ネット印刷サービスを選ぶ際には、価格だけでなく、品質の確認手段やサポート体制、口コミなどを総合的にチェックすることが、満足のいく印刷物を手に入れるポイントになりそうです。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとプリントアースを運営するインクアート株式会社による調査」である旨の記載

・プリントアースを運営するインクアート株式会社（https://www.inkart.jp/）へのリンク設置

【プリントアースを運営するインクアート株式会社について】

運営統括責任者：代表取締役社長 濱名俊明

所在地：〒577-0066大阪府東大阪市高井田本通5-1-10

TEL：06-6781-9071

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

URL：https://www.nexer.co.jp

事業内容：インターネットリサーチ、SEO、WEBブランディング、レビューコンテンツ、リアルショップサポート、WEBサイト制作