待望の京都府初出店！北九州のソウルフード資さんうどんは「資さんうどん 松井山手店」を4/16（木）午前10時～グランドオープン！美味しいお食事と笑顔でお客さまに幸せをお届けします。

株式会社資さん「資さんうどん松井山手店」4月16日（木）OPEN！

待望の京都府、初出店！「資さんうどん 松井山手店」がオープン！

この度、京都府初出店！八幡市初出店！「資さんうどん」103店舗目となる「資さんうどん 松井山手店」が、4月16日（木）午前10時にグランドオープンすることが決定いたしました。

これまで地域の皆さまに愛していただいてきた「ステーキガスト 松井山手店」が「資さんうどん 松井山手店」に生まれ変わります。

～店舗へのアクセス～

京都府八幡市の新市街地・欽明台エリアに位置する「資さんうどん 松井山手店」は、京都府八幡市の新市街地・欽明台エリアに位置します。京都と大阪を繋ぐ主要な交通網に面し、広域からも非常に便利にご来店いただけます。

お車でお越しの場合は、第二京阪道路の「八幡東IC」および「京田辺松井IC」からほど近く、高速道路の出口から数分という好立地にあります。京都市内や枚方・門真方面からのドライブの際にも非常にスムーズにお立ち寄りいただけます。精華町や京田辺市を結ぶ主要ルートである「山手幹線」沿いに位置しているため、日々の通勤やショッピングの合間にも大変便利にご利用いただけます。

公共交通機関をご利用の場合は、JR学研都市線「松井山手駅」から徒歩約15分となっており、多方面からのアクセスが可能です。

近隣には商業施設も多く、日々のお買い物ついでや週末のレジャー、お仕事中のランチ休憩など、日常のあらゆるシーンで気軽にお立ち寄りいただけます。

京都府の皆さま、八幡市の皆さまに愛されるお店となれるよう、従業員一同鋭意努力して参ります。皆さまのご来店を、心よりお待ちしております。

店舗概要

店舗名：資さんうどん 松井山手店

グランドオープン日時：2026年4月16日（木） 10時～

所在地： 京都府八幡市欽明台西23番地

＞＞＞Googleマップはこちら(https://maps.app.goo.gl/YjKjggvXeuZNeGPi7)からご確認いただけます。

営業時間：8:00～26:00

※オープン後、順次24時間営業へ切り替え予定

（日程が決まり次第、店頭・HP等でお知らせいたします）

店休日：年中無休

※年数回、休日設定の可能性あり。

客席：84席

駐車場：85台※近隣店舗と共用

※満車時、道路での待機は出来ません。予めご了承ください。

資さんの使命

肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で101店舗展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0225

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店101店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年3月20時点の情報です。