ミッフィーと「食べられる切符」片手に旅情あふれる青森の春を満喫！「AOMORI×Dick Bruna TABLE」ホテル・温泉地・鉄道のコラボ内容を初公開

株式会社フェリシモ

フェリシモは、ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるワインバル＆カフェレストラン「Dick Bruna TABLE［ディック・ブルーナ テーブル]」と、国内の各所がコラボレーションする周遊イベントの第4弾として、青森市内の各所がディック・ブルーナの世界観に染まる「AOMORI×Dick Bruna TABLE」を4月18日（土）～6月21日（日）まで開催します。AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社）の後援を得て、官民一体となって青森の春を盛り上げる周遊イベントです。

今回のイベントではこれまで好評だったフォトスポットや飲食、ホテル、グッズに加え、初めて鉄道・温泉地とのコラボレーションを実施。青森駅周辺エリアの「アートホテル青森」に加えて、浅虫温泉の「南部屋・海扇閣」、「浅虫温泉 椿館」でそれぞれコラボルームプランをご用意しました。いずれもミッフィーデザインの特別なお部屋にお泊りでき、限定のノベルティももらえます。また、青い森鉄道では2種類のコラボデザインチケットを展開します。2種のうち、「青い森ワンデーパス」（※2）は南部せんべいに印刷された、青森ならではの「食べられる切符」です。青森駅から浅虫温泉駅まで、約17kmの道中を特別な切符で旅ができ、それぞれのエリアでの体験を楽しむことができる、ディック・ブルーナ テーブルのコラボレーション史上過去最大規模の範囲で実施されるイベントです。また青森駅周辺のカフェ「UGUISU」でのコラボメニューの実施も決定したほか、今後追加情報も続々公開予定です。さらにバラエティ豊かになったコンテンツを通して、お友だちとはもちろん、親子3世代で同じ体験を分かち合えるしあわせなひと時をご提供します。

※ 青森駅-浅虫温泉駅間の距離。青い森鉄道公式HP 営業キロ程表より抜粋

※2 2種のチケットのうち「Aomori city おでかけフリーパス」は、青森 - 浅虫温泉駅間、「青い森ワンデーパス」は青森 - 目時駅間でご乗車可能です。

（上段）左から イベントロゴ、「青い森鉄道」オリジナルデザインのチケット（下段）左から アートホテル青森、南部屋・海扇閣、浅虫温泉 椿館

◆南部せんべいが「食べられる切符」に!? 青い森鉄道とのコラボレーション

「Aomori city おでかけフリーパス」（左）と南部せんべいの「青い森ワンデーパス」（右）（※画像はイメージです）

青森の玄関口となる青森駅周辺と、浅虫温泉をつなぐ青い森鉄道とのコラボレーションでは、2種類のデザインの一日乗車券をご用意しました。

青森 - 浅虫温泉駅間の普通・快速列車普通車自由席が１日乗り降り自由になる「Aomori city おでかけフリーパス」は、青森をイメージしたりんごの木と、おそろいの色のお洋服を着たミッフィーのダイカットタイプの紙チケットで登場。持ち歩きもしやすいポストカードサイズです。

また、土休日とゴールデンウィーク期間中（4月29日（水）から5月5日（火））、青い森鉄道全線の普通・快速列車普通車自由席が１日乗り降り自由になる「青い森ワンデーパス」は、南部せんべいに特別デザインがプリントされた、使用後に「食べられる切符」が登場。こちらの切符は青森駅から目時駅までの区間で乗車でき、イベントの中心エリアから飛び出してお出かけすることも可能です。青森開催ならではの特別な切符を片手に旅情あふれる鉄道の旅を楽しめます。

※「青い森ワンデーパス」はご利用終了後にお召し上がりください。

※今後の詳細につきましては、決まり次第、公式HP、SNSにて掲載予定です。

青い森鉄道

・公式HP＞＞ https://aoimorirailway.com/

・Instagram（@aoimori_railway）＞＞ https://www.instagram.com/aoimori_railway/

◆非日常が味わえるコラボルーム宿泊プランも登場。ここでしか手に入らない！ノベルティ付き

青森駅周辺では「アートホテル青森」、浅虫温泉では「南部屋・海扇閣」、「浅虫温泉 椿館」の3つの宿泊施設で、それぞれ異なるコラボルーム宿泊プランをご用意しました。各ホテルで貰えるノベルティは泊まった人しか手に入れられない限定グッズで、お泊りが終わったあとも特別な思い出を持ち帰って楽しむことができます。

※詳細やご予約については、各施設の公式HPにてご確認ください。

・南部屋・海扇閣

ミッフィーとむつ湾を望めるコラボルームプランです。客室の窓にはイラストがあしらわれ、ミッフィーがむつ湾を進む船に乗っているような姿を見ることができます。船に乗ったミッフィー、りんごとミッフィーのデザインをあしらったファブリックをそれぞれ使用した2種類のお部屋をご用意。3月20日よりご予約受付中です。

宿泊者にはハンカチタオルと、景色と一緒に写真を撮るといつでもどこでもミッフィーがひょっこりと顔を覗かせたように見えるアクリルキーホルダーのノベルティがもらえます。

コラボルーム（※画像はイメージです）ノベルティ（画像はイメージです）

南部屋・海扇閣 公式HP＞＞ https://www.kaisenkaku.com/

・浅虫温泉 椿館

四季折々の景色が美しい庭を楽しめる和洋室でお泊りができるプランが登場します。やさしいブラウンに、ミッフィーやお花が咲いている木などをあしらったオリジナルデザインのファブリックが、落ち着く空間を演出してくれるお部屋です。

こちらにもフェイスタオル、ハンカチタオル、ミニミラーの限定ノベルティが付きます。

コラボルーム（※画像はイメージです）ノベルティ（画像はイメージです）

浅虫温泉 椿館 公式HP＞＞ https://www.aomori-tsubakikan.com/

・アートホテル青森

やわらかなピンクとホワイトのベッドスローと、青森をイメージしたブルーのクッションカバーが春らしいコラボルームが登場します。イベントロゴやりんご、ミッフィーがあしらわれた、青森ならではのビジュアルを楽しめるお部屋をご用意。青森駅周辺の観光にも便利で、本イベントやミッフィー展の会場にも足を運びやすい立地です。

ハンカチタオル、ポストカードの限定ノベルティが付きます。

※コラボルームの様子は今後アートホテル青森の公式HPにて公開予定です

コラボルーム（※画像はイメージです）ノベルティ（画像はイメージです）

アートホテル青森 公式HP＞＞ https://www.art-aomori.com/





◆青森駅周辺のイベント参加店舗も追加！

・UGUISU

青森駅周辺エリアのイベント参加店舗の追加が決定しました。

ダイワロイネットホテル青森1Fの「UGUISU」にて、イベント限定のコラボフードを販売します。同店のメニューやこの他の店舗でのイベント内容についても続々公開予定です。

◆「AOMORI×Dick Bruna TABLE」 イベント概要

期間 ： 2026年4月18日（土）～6月21日（日）

参加施設・店舗(五十音順、敬称略) :

青い森鉄道、青森県観光物産館アスパム、浅虫温泉駅、浅虫温泉 椿館、アートホテル青森、UGUISU、A-FACTORY、南部屋・海扇閣

後援 ： AOMORI CONNECTION（青森県、青森市、青森商工会議所、東日本旅客鉄道株式会社 盛岡支社）（注1）

協賛 ： 青森放送、フェリシモ「青森部」、ぶるーな倶楽部

※営業時間は各施設に準じます。

※各施設のコンテンツ詳細は追って発表いたします。

※参加施設は変更・追加になる場合があります。

（注1）青森駅周辺のまちづくりに関する連携協定（AOMORI CONNECTION）は、2018年に協定を締結し、イベント開催や施設の整備などを通して県都青森市の玄関口である青森駅周辺により一層の賑わいを創出することを目的としているものです。

―誕生70周年記念 ミッフィー展―

◆「誕生70周年記念 ミッフィー展」概要

・会期／4月18日（土）～6月21日（日）

・会場／青森県立美術館

オランダの絵本作家でグラフィックデザイナーのディック・ブルーナの手によって1955年に生まれた「ミッフィー（うさこちゃん）」が、2025年に誕生70周年を迎えました。それを記念した「誕生70周年記念 ミッフィー展」を青森県立美術館で開催します。

詳細はこちら＞＞ https://miffy70.exhibit.jp/

◆Dick Bruna TABLE ［ディック・ブルーナ テーブル］について

ディック・ブルーナ テーブルは、「ディック・ブルーナのイラストと共にワインと食事と会話が楽しめるお店」として誕生しました。ディック・ブルーナの名を冠し本格的にお酒を提供する世界初のワインバル＆カフェレストランです。2020年7月に神戸店がオープンしました。常設店内の飲食スペースはディック・ブルーナの絵本がディスプレイされたカフェスペースのほか、ブラック・ベアの作品に浸れるシックな空間もあり、ディック・ブルーナの多彩な世界へ誘います。

ディック・ブルーナ テーブル 神戸

・ウェブ＞＞ https://dickbrunatable.com/

・LINE＞＞ https://lin.ee/RjdR9Boo

・Instagram＞＞ https://www.instagram.com/dickbrunatable

※Dick Bruna TABLEは、フェリシモが監修し、グループ会社アンテナが運営しています。

◆フェリシモ「青森部」（2024年1月～）

青森の伝統や生活文化を深く理解し、地元の魅力を共有しながら、メンバー（部員）が個々の興味からさまざまな青森を探求します。「知らなかった」青森の“いいところ”を発掘・発信・共有する「フェリシモ部活」のひとつです。青森を知らない人、青森から出た人、青森に住まう人が共感し合い魅力に気付きなおす機会を作ります。知ろう・行こう・味わおう……、青森が好きな人、ちょっと気になる人の入部を募っています。入部は「青森部」のSNSをフォローしたり、商品サービスを購入することで入部できるほか、様々な体験機会も設けます。

・X（@aomoribu）＞＞ https://x.com/aomoribu

◆ともにしあわせになるしあわせ「FELISSIMO［フェリシモ］」：1965年5月創立。ファッションや雑貨など自社企画商品を中心に、カタログやウェブなどの独自メディアで販売するダイレクトマーケティングの会社です。神戸ポートタワーの運営など各地域と連携した事業も推進し、地域活性化に貢献する取り組みを進めています。誰もがしあわせの創り手となり、贈り手となれる。誰もがしあわせを受け取る人になれる。そんな社会を目指す「ともにしあわせになるしあわせ」をコアバリューに“事業性・独創性・社会性”の同時実現を目指した事業活動を行っています。

フェリシモは2025年5月8日に創立60周年を迎えました。

― 会社概要 ―

社名 : 株式会社フェリシモ

本社所在地 : 〒650-0041 神戸市中央区新港町7番1号

代表者 : 代表取締役社長 矢崎和彦

創立 : 1965年5月 証券コード : 東証スタンダード3396

事業内容 : 自社開発商品をカタログやウェブサイトにて全国の生活者に販売するダイレクトマーケティング事業

◆ウェブサイト＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/1/

◆「フェリシモ定期便」とは？・楽しみ方＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/2/

◆X＞＞ https://twitter.com/FELISSIMO_SANTA

◆Instagram＞＞ https://www.instagram.com/felissimo_official/

◆フェリシモの社会活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/4/

◆みなさまとともにしあわせ社会をめざす基金活動＞＞ https://feli.jp/s/pr240301/5/