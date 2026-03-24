春改編スペシャルウィークを3月30日から4月3日で開催、豪華ゲストが毎日出演！

株式会社日経ＣＮＢＣ

株式会社日経CNBC（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：名倉 孝雄）は3月30日(月)から4月3日(金)の期間で、春の改編スペシャルウィークを開催します。

春改編スペシャルウィークでは、３月３０日に新コーポレートロゴとともに生まれ変わる日経CNBCの新スタジオからお届けします。激変する市場環境のもとで「Change（変化）」をテーマに、小林鷹之・自民党政調会長、政府の経済財政諮問会議の民間議員である永浜利広氏をはじめ、各界第一線で活躍する豪華ゲストが続々出演し、いま投資家が最も知りたい話題について討論していきます。

3月30日から4月3日の期間中、動画配信サービス【日経CNBC online】のLIVE配信を会員登録なしで期間中無料で視聴いただけます。

「春改編スペシャルウィーク」には多数の豪華ゲストが出演

■朝エクスプレス 10:15～ ゲストトーク

出演ゲスト

3/30(月) 自民党政調会長 小林 鷹之氏(事前収録)

3/31(火) 慶應義塾大学教授 小林 慶一郎氏

4/1(水) マネックスグループ会長 松本 大氏

4/2(木) 個人投資家 片山 晃氏（事前収録）

4/3(金) 笹川平和財団 上席フェロー 渡部 恒雄氏

■MARKET COMPASS 13:55～ ゲストトーク

出演ゲスト

3/30(月) ピクテ・ジャパン シニア・フェロー 大槻 奈那氏

3/31(火) ファイブスター投信投資顧問 取締役運用部長 大木 将充氏

4/1(水) 丸紅経済研究所社長 今村 卓氏

4/2(木) パルナッソス・インベストメント・ストラテジーズ 宮島 秀直氏

4/3(金) 野村総合研究所 エグゼクティブ・エコノミスト 木内 登英氏

■TOKYO CLOSING BELL 15:47～ Insight

出演ゲスト

3/30(月) マネックスグループ 専門役員 イェスパー・コール氏

3/31(火) 大和証券 チーフテクニカルアナリスト 木野内 栄治氏

4/1(水) 第一生命経済研究所(※4/1より第一ライフ資産運用経済研究所に商号変更) 永浜 利広氏

4/2(木) ソニーフィナンシャルグループ 執行役員チーフアナリスト 尾河 眞樹氏

4/3(金) 武者リサーチ代表 武者 陵司氏

※番組内容やゲストは予告なく変更となる場合がございます。

3月30日から4月3日の期間中、動画配信サービス【日経CNBC online】のLIVE配信を会員登録なしで期間中無料で視聴いただけます。詳細は、日経CNBCのHPをご覧ください。

https://www.nikkei-cnbc.co.jp/(https://www.nikkei-cnbc.co.jp/)

◀平日生放送の番組が変わる！

「朝エクスプレス」 平日8時15分～11時35分

2007年の番組開始以来、米国市場から東京市場のマーケットリレーをお伝えしてきた「朝エクスプレス」。日経CNBCの看板番組として、20年目の節目に向けて、マーケット情報を、さらに熱くお伝えします。

「MARKET COMPASS」平日12時25分～15時18分

午後の取引開始直前から東京市場をカバーします。また、資産形成や投資初心者向けコンテンツも充実させます。

「TOKYO CLOSING BELL」平日15時18分～16時30分

東京市場の１日を締めくくる新番組がスタートします。日経ヴェリタスと連動し、エース記者がその日のポイント、明日以降の相場のヒント、みどころを盛り込んだ解説をお届けします。主要企業の業績修正や決算速報なども充実させます。

日経CNBCについて

日経CNBCは、日本経済新聞社と米国４大ネットワークのひとつNBCの関連会社CNBCが中核になって1999年10月に開局したマーケット・経済専門チャンネルです。ボーダレス化が進む世界経済の迅速かつ正確な経済・マーケット情報を24時間ノンストップで提供しています。

詳細はこちら：https://www.nikkei-cnbc.co.jp/(https://www.nikkei-cnbc.co.jp/)

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