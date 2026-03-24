GDX、自治体DXセミナー「Public Fusion 2026 Public Day」に登壇～　 賛助会員 株式会社コンカーと学校法人先端教育機構が共同開催する自治体向けイベントにて講演 ～

一般社団法人自治体DX推進協議会

一般社団法人 自治体DX推進協議会（所在地：東京都港区、以下「GDX」）は、当協議会の賛助会員である株式会社コンカー（以下「コンカー」）と学校法人先端教育機構（事業構想大学院大学）が共同開催する自治体向けセミナー「Public Fusion 2026 Public Day」(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad)（2026年5月26日・東京会場）に、GDX事務局長 渡邊研人が登壇することをお知らせいたします。

■ イベント概要

「Public Fusion 2026 Public Day」

「Public Fusion 2026 Public Day」(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad)は、「自治体DXの現在地と未来」をテーマに、国が掲げるDX推進目標と各自治体の現状を重ね合わせ、優先すべき領域を明確化するとともに、オンラインでの事例共有とオフラインでの情報交換を通じて、自治体DX推進の具体的なヒントを提供するセミナーです。

本セミナーは、同分野のトップランナーであるコンカーが例年開催する「SAP Concur Fusion Exchange」との共同開催として実施されるもので、昨年度は申込者数441名を記録。本年度はオンライン配信に加え、東京・大阪での対面開催も行い、情報交換会やネットワーキングの機会を提供します。

■ 開催概要

名称：Public Fusion 2026 Public Day(https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad)

テーマ：自治体DXの現在地と未来

参加費：無料（事前登録制）

対象：自治体首長／企画課／情報システム課／人事課／財務経理課 等

主催：学校法人先端教育機構（事業構想大学院大学）

協賛：株式会社コンカー ほか

【オンライン開催】

・2026年5月12日（火）

【大阪会場】

・2026年5月21日（水）

・大阪府大阪市北区梅田3-3-10 梅田ダイビル5F（コンカー 西日本支社）

【東京会場

・2026年5月26日（月） ※GDX 渡邊 登壇日

・東京都千代田区大手町1-2-1 Otemachi One 三井物産ビル（大手町三井カンファレンス）

イベント公式ページ :https://www.mpd.ac.jp/lp/publicfusion-2026-publicday?utm_campaign=39252568-Fusion2026_public&utm_source=gdx_ad

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX事務局）

TEL：03-6683-0106 Email：info@gdx.or.jp

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=sVQL_Cu1t80 ]

一般社団法人自治体DX推進協議会(GDX)は、自治体のデジタルトランスフォーメーションを推進し、地域社会の持続可能な発展を目指す団体です。各自治体と協働しながら、デジタル技術を活用した地域課題の解決やイノベーション創出を支援しています。



地方自治体と事業者の架け橋となり、デジタルトランスフォーメーションを通じて地方創生を加速するパートナーシップの場を提供します。お気軽にお問合せください。



【問い合わせ先】

一般社団法人自治体DX推進協議会（GDX）

東京都港区北青山1-3-1アールキューブ青山3F

03-6683-0106 ／ info@gdx.or.jp

https://www.gdx.or.jp