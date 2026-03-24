「pixiv×ZEN大学」提携科目が開講2年目へ。初年度履修者の平均満足度90%超、2026年度は新たに7科目が開講！

ピクシブ株式会社

ピクシブ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：丹羽康弘、以下ピクシブ）は、学校法人日本財団ドワンゴ学園 ZEN大学（学長：若山 正人、以下ZEN大学）とコラボレーションし、制作監修したpixiv提携科目が2026年4月に開講2年目を迎えます。2025年4月のZEN大学開学とともに開講した本科目は、履修者アンケートにおいて平均満足度が93.9％を超えており、2026年度は、さらに7科目が新たに開講となります。

また、pixiv提携科目を体感できる企画として、4月25日（土）、4月26日（日）にニコニコ超会議内で実施されるZEN大学の大学祭「展軸祭（てんじくさい）2026」にて、pixiv提携科目のゲスト講師を務めるイラストレーター・和田拓氏によるメインステージ企画「和田 拓先生直伝！観て学ぶリアルタイム添削ステージ」を開催いたします。

pixiv×ZEN大学特設サイト：https://creative.zen.ac.jp/pixiv/(https://creative.zen.ac.jp/pixiv/)

「展軸祭2026」詳細：https://zen.ac.jp/university_festival/(https://zen.ac.jp/university_festival/)

「展軸祭2026」でpixiv×ZEN大学の企画を展開

2026年4月25日（土）、4月26日（日）にニコニコ超会議内にて開催されるZEN大学 大学祭「展軸祭2026」にて、pixiv×ZEN大学のコラボレーション企画を実施します。

１.「和田 拓先生直伝！観て学ぶリアルタイム添削」ステージ概要

pixiv提携科目のエッセンスをライブで体感できる特別ステージを実施します。ステージには、任天堂出身で、現在はフリーランスとして数々の人気タイトルを手掛ける和田拓氏が登壇します。ZEN大学の学生が制作したイラストに対し、その場でライブドローイングを交えながら添削講座を行います。プロの技や視点を間近で見ることで、クリエイティブスキルを飛躍させる貴重な機会を提供します。

・ステージ名：和田 拓先生直伝！観て学ぶリアルタイム添削

・登壇者：和田 拓（イラストレーター／ZEN大学 pixiv提携科目 ゲスト講師）

・内容：リアルタイムでのイラスト添削および解説

・対象：ZEN大学生および一般来場者

・会場：メインステージ

・日時：2026年4月26日（日）13:05～13:50

・オンライン配信：あり

登壇者プロフィール

和田 拓（わだ たくみ）／イラストレーター

1983年、福島県生まれ。東京芸術大学卒業後、2009年に任天堂株式会社に入社。

以降、主にイラストレーターとしてゲームソフトの広報用イラストなどを制作。

現在は退社しフリーとして活動中。

関わった主な作品

Wiiソフト「ゼルダの伝説 スカイウォードソード」

Nintendo Switch ／ Wii Uソフト「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」 ほか多数

２.「和田先生のサインが当たる！スペシャルキャンペーン」概要

和田先生のサイン色紙が当選するキャンペーンも実施予定です。また、抽選に外れた場合も、pixivプレミアム3ヶ月分が当選するWチャンスも用意しています。

学修のモチベーションアップや、創作活動に役立ててください。

「展軸祭2026」の詳細は以下からご確認ください。

https://zen.ac.jp/university_festival/

pixiv提携科目 1年目の成果と2年目の展望

ZEN大学は、最先端のIT技術を活用し、すべての人に大学進学の機会を提供する日本発の本格的なオンライン大学です。2025年4月には、3,380名の学生が入学しました（2025年4月1日時点）。本年4月からは開学2年目を迎え、さらに多様なバックグラウンドを持つ学生の入学が予定されています。

pixivとZEN大学が提供するpixiv提携科目は、将来さまざまな職種で活かせる教養として、クリエイティブに関する知識やスキルが学べるもので、2025年4月の開学とともに7科目が開講しました。

1年目の成果実績

１.業界第一線で活躍する講師陣による授業

トップクリエイターによる授業を通じて、クリエイティブの技法だけでなく、視点や思考プロセスを学べる機会を提供しました。

２.実践的なフィードバックの循環

プロのクリエイターの講評や添削を受けられる独自の「フィードバック」により、授業の履修だけに留まらない双方向の学修機会を提供しました。

３.高い満足度

履修者アンケートでは、7科目の平均満足度は93.3％を超え

「初心者でも理解できる大変分かりやすい授業でした」

「難しいイメージで苦手意識があったが、自信が湧いた」

「自己流では気づけない実践的な知識を学ぶことができた」

「興味はあったが自信がなく、この授業で一歩踏み出せた」という声が多数寄せられました。

※ 履修者へのアンケートより。1年次計7科目の1-4Q開講分の平均（n=1251）

2年目となる2026年度は、さらに7科目が新たに開講となります。

2年次開講科目一覧（敬称略）

・デジタル画像創作論I：メディアデザイン概論（有馬トモユキ）

・デジタル画像創作論II：キャラクターデザイン（ちほ／甘狼このみ、Mion、和田拓）

・デジタル画像創作論III：イラスト制作基礎 人物画（ディープブリザード）

・イラストとデザインＡ：イラスト解剖学（ふるり／畳）

・イラストとデザインB：陰影から学ぶライティング講座（早川涼太／しらこ）

・イラストとデザインC：業界別ポートフォリオ基礎（早川涼太／さいとう なおき、伊藤信男、中園真登、有馬トモユキ、高河ゆん、斎木こまり）

・イラストとデザインD：デッサン（ふるり／三澤寛志）

pixiv提携科目の詳細は以下の特設サイトをご覧ください。

https://creative.zen.ac.jp/pixiv/

pixivは、ZEN大学において提供される、クリエイティブ関連の20科目を監修しています。2026年度も引き続き、プロの技術とマインドを直接学べる環境を提供し、エンターテインメント・クリエイティブ業界を目指す学生を支援します。

■ZEN大学について

大学名：ZEN大学

設 置：学校法人日本財団ドワンゴ学園

学 長：若山 正人

開 学：2025年4月

教 員： https://zen.ac.jp/academics/faculty

■pixivとは https://www.pixiv.net

「作品を介したコミュニケーション」にフォーカスしているクリエイターのためのSNS（ソーシャルネットワーキングサービス）です。「創作活動を、もっと楽しくする。」という理念のもと作品（イラスト・マンガ・小説）の発表と交流に特化したサービスとして2007年9月よりサービスを提供しています。現在、1億人を超えるユーザーが登録しています。

■ピクシブ株式会社 https://www.pixiv.co.jp

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷4-23-5

代表取締役CEO：丹羽 康弘

事業内容：インターネットサービス事業

設立日：2005年7月25日

お問い合わせ：info@pixiv.co.jp（西土井・西田）