平和合金とwe+が高岡の鋳物技術から生まれた家具コレクション「Unseen Objects / Overflow」をミラノデザインウィーク 2026で発表

株式会社ウィープラスPhoto：Daisuke Yoshio

デザインスタジオ we+は、株式会社 平和合金（富山県高岡市）とイタリア・ミラノで開催されるミラノ デザインウィーク2026に出展し、2026年4月20日（月）から4月26日（日）までの7日間、鋳造技術から生まれた家具コレクション「Unseen Objects / Overflow（アンシーン・オブジェクツ／オーバー フロー）」を、5VIE（チンクエヴィエ）エリアに位置するギャラリー〈Galleria Rubin〉で発表します。

「Unseen Objects / Overflow」は、we+が平和合金と協働し、高度な鋳造技術の本質を可視化しながら、これまで見過ごされてきた鋳造文化の価値を再定義する「Unseen Objects」プロジェクトの新たな展開として発表する家具コレクションです。2025年に発表した花瓶に続く本コレクションでは、鋳造工程で通常は除去される「バリ*」に着目し、その造形を家具へと拡張しました。

伝統を継承しながら更新を重ねる中で見出した鋳造文化の新たな可能性を世界へ発信し、その未来像を提示します。

*バリ：砂型を用いた鋳造において、分割された型の継ぎ目から溶融金属が溢れ出し、凝固して生じる余剰部分

開催概要

タイトル： Unseen Objects / Overflow

（日本語表記：アンシーン・オブジェクツ / オーバーフロー）

会期： 2026年4月20日（月）- 26日（日） 10:30 - 20:00

会場： Galleria Rubin（住所／Via Santa Marta 10, Milan MAP(https://maps.app.goo.gl/BCZAobQANXqfe7HJ9) ）

主催： 株式会社 平和合金

リサーチ＆デザイン： we+

写真： Daisuke Yoshio / Kenichi Murase

Unseen Objects

富山県高岡市は、江戸時代から400年にわたり銅器鋳造の中心地として発展してきました。日本で唯一、銅器鋳造の伝統的工芸品産地として指定される「高岡銅器」の技術は、世代を超えて受け継がれています。

1906年に高岡市で創業した平和合金は、ブロンズ像やモニュメント、宗教美術品などの大型鋳物から、ロストワックス鋳造による繊細な小型彫刻、さらには日本を代表するアーティストの立体造形まで、高い技術力と付加価値あるものづくりを軸に、幅広い鋳造を手がけてきました。

一方で、時代や社会構造の変化とともに鋳物の需要も大きく変化しています。伝統技術を守り継ぐだけでなく、新たな市場や価値との接点を生み出すことが求められるなか、we+は昨年から平和合金と協働し、海外のコンテンポラリーデザイン領域に向け、鋳物の鋳造プロセスや道具、素材のふるまいなど、これまで見過ごされてきた鋳造文化の価値を再定義するプロジェクト「Unseen Objects」を開始しました。

2025年に発表した花瓶コレクションに続く第⼆弾となる「Unseen Objects / Overflow」では、金属 が凝固する過程で生じ、通常は仕上げ工程で除去される「バリ」に着目。鋳造プロセスから自然と立ち現れる“物質の痕跡“として捉え直しました。生成されたバリのパネルを積層し、板材を挟むことで、シェルフやローテーブルを構成。制御された工程の中に宿る物質の生命力を、家具に転写することを試みています。本プロジェクトを通じて、伝統を継承しながら更新を重ねる中で見出した鋳造文化の新たな可能性を世界へ発信し、その未来像を提示します。

Photo：Kenichi MurasePhoto：Kenichi MurasePhoto：Kenichi Murase関係者プロフィール

we+

https://weplus.jp

リサーチと実験に立脚した手法で、新たな視点と価値をかたちにするコンテンポラリーデザインスタジオ。林登志也と安藤北斗により2013年に設立。

利便性や合理性が求められる現代社会で、見落とされがちな多様な価値観を大切にしながら、自然や社会環境との親密な共存関係を築くオルタナティブなデザインの可能性を探究しています。デザイナー、エンジニア、リサーチャー、ライターといった多彩なバックグラウンドを持つメンバーが集い、研究を起点とする自主プロジェクトを国内外で発表。そこで得られた知見を生かし、R&D、インスタレーション、ブランディング、プロダクト開発、空間デザイン、アートディレクションなど、さまざまな企業や組織のプロジェクトを手がけています。

FRAME Awards Designer of the Year 2024、Wallpaper* Design Awards、Dezeen Awards、EDIDA等受賞多数。作品は、ドイツのヴィトラ・デザイン・ミュージアムなどに永久収蔵されています。

平和合金

https://www.heiwagokin.co.jp

明治39年（1906年）創業。長年受け継がれてきた伝統技術を駆使し、銅像・モニュメント・神仏具などの大型鋳物から、アート作品まで、幅広い鋳造技術を専門としています。原型の製作から鋳造、仕上げまで、お客さまの想いやイメージを金属を通してカタチにして、丹精込めてつくり上げた作品が、人々に喜びや感動をもたらし、心に残るものとなることを願い、一つひとつの工程に心を込めて取り組んでいます。伝統技術を守りながらも、卓越した技術力と造形力をいかし、さらなる研鑽を重ねて革新し続けています。