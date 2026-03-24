GEKI、D.LEAGUE 26-27シーズン参入のBREXA Holdingsのプロダンスチーム「BREXA EDGE」のブランドパートナーに就任

株式会社GEKI

株式会社GEKI（以下、GEKI）は、株式会社BREXA Holdingsが新たに発足するプロダンスチーム「BREXA EDGE」（D.LEAGUE 26-27シーズンより参入予定）において、チームのブランドパートナーに就任することをお知らせします。

「BREXA EDGE」は、プロダンスリーグ「D.LEAGUE」26-27シーズンより新規参画し、ダンサーの可能性を社会的価値へと接続していくことを目的に発足したチームです。本取り組みはBREXA Holdingsの掲げるパーパス「すべての「はたらく」に境界をなくし、より多くの人により多くの可能性を」と、ディレクターakihic☆彡氏の思想を起点に構想されました。GEKIはその思想を単なるチーム設立に留めず、継続的に価値を生み出す事業・ブランドとして成立させるため、統合的に推進していきます。

詳しくは、チームオーナーであるBREXA Holdingsより発信されているこちらのリリース(https://www.brexa.com/news/2131/)をご参照ください。

■GEKIの活動領域

GEKIは「BREXA EDGE」のブランドパートナーとして、チームの立ち上げから運営にかけて伴走しています。ダンサーの価値をいかに新たな次元へ引き上げるか。ダンスを軸に、音楽やファッションなどのカルチャーを横断しながら、いかに新しいブランドを創り上げるか。私たちは、単なるチーム運営や制作に留まらず、ダンサーの可能性を、その先へ切り拓くチームづくりを、戦略設計から実行まで横断的に支援しています。

主な支援内容は以下の通りです。

・チーム全体の戦略設計

・ブランドおよび世界観の構築

・ネーミング／ロゴ／キービジュアル／ムービーなどのクリエイティブ制作

・メンバーオーディションの企画～運営、およびファン形成に向けたストーリー設計～実行



これらの取り組みを通じて、BREXA EDGEはもちろん、チームオーナーである株式会社BREXA Holdingsの皆様、そしてファンや関係者の皆様が、可能性のその先の景色を見られるよう、全領域において支援を行っています。

■チームメンバー公開オーディション開催のお知らせ

新チーム発足にあたり、BREXA EDGEは、 ダンサーとしてプロスポーツ選手を志す方向けにキャリア形成の機会を提供するため、日本全国から最鋭峰の才能を発掘する公開オーディションプロジェクト「JOURNEY TO THE EDGE」を始動します。本プロジェクトの全貌や、今後発表される募集要項、選考の舞台裏については、本日開設する公式SNSにて順次情報の発信を行う予定です。

・公式Instagram：https://www.instagram.com/brexa_edge/

・オーディションページ：https://brexaedge.notion.site/BREXA-EDGE-32c6fc9e479c80af9572c2fc64671e39

■株式会社GEKI 担当者コメント

株式会社GEKI 代表取締役 作左部 力

この度、BREXA EDGEのブランドパートナーに就任いたしましたことを、大変光栄に思います。GEKIはこれまで、BREXA Holdingsと継続的にブランド開発をご一緒してまいりました。GEKIのメンバー自身もルーツにダンスカルチャーを持っており、BREXA Holdingsよりパートナーへとお声がけいただきました。このような機会をいただいたことに、心より感謝申し上げます。

「誰かの生きる理由を創る。」

これはGEKIのミッションであり、私自身の原点でもあります。私自身、ダンサーとして人生を救われてきた一人です。踊ることが、自分の存在理由になり、生きる理由になってきたと感じます。だからこそ今回、「ダンサーの可能性を、その先へ」というコンセプトには、強い覚悟を持っています。ダンサーは、ただ踊る存在ではない。技術や表現を超えて、社会に価値を届け、誰かの人生に火をつけられる存在だと信じています。しかし同時に、その価値はまだ十分に社会に実装されているとは言えません。才能や熱量が、機会や構造によって制限されている現実もあると感じています。BREXA EDGEは、その状況を変えていく挑戦です。ダンサー一人ひとりの可能性を拡張し、その価値を社会に接続していく。

そしてその先で、誰かの「生きる理由」が生まれていく。その瞬間を、共につくっていきたい。同時に、その実現に責任を持って向き合っていきます。

株式会社GEKI 中谷悠成

このような機会をいただいたことに、心より感謝申し上げます。

BREXA EDGEとは、チームではなく、多くの人生を乗せて社会に切り込む一大プロジェクトです。

自分を信じられなかった日々を変えてくれた「ダンス」という文化への恩返しができる、

私の人生にとっても意義深いプロジェクトです。

チームオーナーである株式会社BREXA Holdingsの皆様、ディレクターのakihic☆彡様、

これから集結するBREXA EDGEのメンバー、

このチームに出会い、魅了され、共に歩んでいくすべての皆様が、

可能性のその先で心踊る景色を目の当たりにできるよう、

アイデアを捻り、現実を動かし、可能性をその先へ切り拓くパートナーとして邁進して参ります。

株式会社GEKI 松村美幸

私自身も、幼い頃からダンスに触れてきましたが、ダンスをキャリアとして選択しなかった一人でもあります。だからこそ、ダンスを職業として選び、その可能性を広げようとしているBREXA EDGEの挑戦には強く共感していますし、同じ想いを抱えてきたダンサーも多いのではないかと感じています。そうした中で、ダンス業界の第一線で活躍されているakihic☆彡さんの想い、そして株式会社BREXA Holdingsの皆様の想いを、共に形にしていく本プロジェクトに携われることを、大変光栄に思っています。本チームを通じて、ダンサー一人ひとりが、ダンスで生きることにさらに誇りを持てるよう、ダンス業界の可能性を社会に広げていけるよう、皆様と共に挑戦してまいります。

株式会社GEKI 岸本 真應

この度は、このような貴重な機会をいただき大変光栄に思います。

本プロジェクトをご一緒させていただく機会をいただきました株式会社BREXA Holdingsの皆様、そしてakihic☆彡様に心より感謝申し上げます。

私自身、ダンスは今の職業を志すきっかけの一つでもあり、個人的にも特別な想いがあります。だからこそ、このような形で関わらせていただけることをとても嬉しく思っています。

今回いただいた機会への感謝を、プロジェクトの成果としてお返しできるよう、尽力していきたいと思います。

■D.LEAGUEについて

D.LEAGUE（Dリーグ）は、世界最高峰のプロダンスリーグです。

プロフェッショナルなダンサーで構成された複数のチームが、音楽・振付・演出・衣装まで作り込んだ“ショーケース”を定期的に披露（ラウンド）し、その表現力・完成度・独創性などを競い合います。

URL：https://home.dleague.co.jp/

■BREXAグループについて

BREXAグループは、1997年の創業以来、製造やIT関連を中心とする人材サービス企業として成長を続け、2024年時点で国内外216社、約12万6千名の従業員が所属する人材成長プラットフォーム企業です。若年層・未経験者・外国人の育成や、中堅層のリスキリングを国内外20ヶ所の研修施設・450以上の豊富な研修内容で実現しています。2025年に株式会社アウトソーシングから現ブランド「BREXA」へグループ社名を変更。就職やキャリア形成における境界をなくし、働く人々の新たな可能性を拡大するグローバル企業として事業拡大を進めてまいります。

グループ売上約8,000億円、人材サービス業界において売上高：国内3位・世界9位。

URL：https://www.brexa.com/

■株式会社GEKIについて

GEKIは企業やひとの営みによって生まれる文化を通じて、誰かの生きる理由を創るCULTURE EMPOWERMENT COMPANYです。企業・場所・サービスを起点としたブランディング / コミュニケーション支援、海外市場を見据えたリテール事業や訪日外国人向けの商品企画、日本文化を体験できる場のプロデュースを通じて、持続的な価値を創造します。

事業内容：ブランディング及びクリエイティブの制作事業、ブランド戦略立案、事業開発 / コンサルティング

所在地：東京都目黒区中央町2丁目37－3 エス・パル2F

代表者：CEO 作左部 力

HP：https://geki-inc.com/

■GEKI STAFF CREDIT

Executive Producer | 作左部 力

Creative Director | 中谷 悠成

Project Manager | 松村 美幸

Art Director | 岸本 真應

Logo Designer | 伊藤 慎治

Film Director | 遠藤 広大

SNS Director | 星 翔平

Teaser Movie | 神宮司 将秀