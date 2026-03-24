物流業向けに属人化する経営判断を整理する「社長の分身（物流向け）」サービスを正式リリース

■概要

株式会社ルミッション

株式会社ルミッション（東京都港区）はこのたび、

物流業向け経営支援サービス

「社長の分身（物流向け）」の提供を開始しました。

本サービスは、物流企業において代表者や現場責任者に依存しやすい経営判断を整理し、

組織で共有・再現できる形にすることを目的とした経営支援サービスです。

物流業では、

・ドライバー採用と定着の課題

・燃料費や人件費の高騰による利益圧迫

・配車や現場判断の属人化

・荷物量は増えているのに利益が残らない構造

・将来の事業展開や投資判断の不透明さ

といった重要な経営課題が日常的に発生しています。

しかし多くの企業では、これらの判断基準が属人化しており、

特定の担当者に業務が集中する構造や、売上は伸びているにも関わらず利益が残らない状態が起きています。

また、現場対応を優先するあまり、経営の整理や組織設計に時間を割けず、

結果として慢性的な人材不足や長時間労働につながるケースも少なくありません。

本サービスでは、登録0円で

・物流業特化の経営分析

・利益構造・配車・業務フローの可視化

・採用・定着を改善する組織設計

・価格競争から脱却するための判断基準整理

・何度でも無料の経営相談

を受けられる点が特長です。

単なる売上拡大ではなく、

売上・利益・人材・現場効率を同時に整える経営設計を支援します。

▶ サービス公式サイト

https://lp.lumission.world/

■背景

物流業界では、EC市場の拡大などにより荷物量は増加している一方で、

ドライバー不足やコスト上昇などにより、経営環境は年々厳しさを増しています。

その結果、

・売上はあるが利益が残らない

・ドライバーが採用できない、定着しない

・配車や現場判断が属人化している

・経営判断が現場任せになっている

といった課題が多くの企業で発生しています。

当社では、これらの問題の背景には

「経営判断の基準が整理されていないこと」があると考えています。

そこで、経営者の判断基準を整理し、

組織で再現できる形にする支援として「社長の分身（物流向け）」を提供開始しました。

■サービス特長

1．社長の判断基準を言語化

経験や感覚に依存している意思決定を整理し、組織で共有できる判断軸に変換します。

2．物流業の構造を可視化

利益構造、配車業務、現場オペレーションを整理し、経営課題を明確化します。

3．組織の再現性を高める

現場判断や業務基準を整理し、誰でも同じ水準で動ける組織づくりを支援します。

4．無料・何度でも相談可能

現場判断や業務基準を整理し、誰でも同じ水準で動ける組織づくりを支援します。

■導入企業の変化（一例）

当社の経営支援を受けた企業では、

・意思決定のスピード向上

・配車や現場業務の効率化

・ドライバーの定着率向上

・利益構造の改善

といった変化が見られています。

当社では、これらの成果の背景には

「判断基準の整理」があると分析しています。

■なぜ“無料”で提供するのか

同社は、企業経営を

・会社良し

・従業員良し

・顧客良し

・世間良し

・次世代良し

の五つの視点で捉える「5方良し経営」を提唱しています。

物流業は社会インフラを支える重要な産業であり、

その持続的成長は社会全体に大きな影響を与えます。

そのため、まずは経営判断を整理する機会を提供することを目的として、

登録無料での提供を開始しました。

▼社長の分身 無料登録

https://lp.lumission.world/

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■ 今後の展開

今後は

・物流業の経営改善事例の公開

・業種別経営課題レポートの提供

・経営者向けセミナーの開催

・パートナー企業との連携強化

などを通じて、物流業の経営支援を強化していく予定です。

当社は、経営判断の整理を通じて、物流業の持続的成長に貢献してまいります。

■ 会社概要

会社名：株式会社ルミッション

所在地：東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー7F

事業内容：中小企業向け経営支援・コンサルティング

公式サイト：https://lumission.world/jp/

お問い合わせ：https://lumission.world/jp/contact