【高知県安田町×I&Company】地域住民が主体となる体験型歯科プログラム「お口のテーマパーク」を放課後子ども教室で開始

株式会社I&Company

子育て世帯向け予防歯科サービスを展開する株式会社I&Company（本社：京都府京都市、代表取締役：多和 実月）は、高知県安田町教育委員会と連携し、放課後子ども教室において年間を通じた体験型歯科プログラムを提供いたします。放課後子ども教室とは、小学校の余裕教室等を活用し、地域の方々の参画を得て、子どもたちに学習やスポーツ・文化活動等の多様な体験活動を提供する場です。安田町では平成17年から本事業を実施しており、令和7年度現在、町内児童の約45％が登録し、延べ2,200人が利用しております。

今回のプログラムは地域住民が主体となって取り組む「持続可能な予防歯科モデル」の実証実験であり、安田町での成果をもとに、地域住民主体での健康づくりの推進を目指す全国の自治体への展開を目指します。

■ 連携の背景：課題解決型マッチングから誕生

今回の連携は、2025年11月11日にNTT西日本のオープンイノベーション拠点「QUINTBRIDGE（クイントブリッジ）」で開催された「高知県自治体×企業 ビジネスマッチング（主催：高知県企業誘致課）」をきっかけに誕生しました。

当日、安田町より「放課後子ども教室のコンテンツ充実や担い手の確保」という現場の課題がプレゼンされました。これに対し、子育て世帯向けの予防歯科サービスを展開するI&Companyが、遊びを通じてお口から健康を育むプログラムを提案。自治体のニーズと当社の専門性が合致し、今回のマッチングが実現しました。

■ プログラムの目的

今回のプログラムは、歯科保健を日常の場に落とし込む形で、子どもたちの口腔への関心を高め、適切な技能や習慣の獲得を図ることを目的としています。従来の保健指導は、堅苦しく一時的なものに留まりがちでした。本プログラムは、子どもたちが日常的に過ごす「放課後子ども教室」を舞台に、遊びの要素を取り入れて構成しています。

また、運営を地域のボランティアスタッフが担い、その実施結果をI&Companyへフィードバックするサイクルを構築することで、地域コミュニティ全体で子どもたちの健康を育む、新しい仕組みづくりに挑戦します。

■ プログラムの内容

2ヶ月に1回のペースで新しいコンテンツを提供し、地域ボランティアと連携した運営を行います。

特徴： 「教える」ではなく「遊ぶ」ことで学ぶ体験型コンテンツ

・運営体制： I&Companyがプログラム開発・研修を担当。実際の運営は安田町の地域ボランティアが実施。

・今後の展開： 安田町での実証結果をもとに、地域住民主体での健康づくりを推進したい全国の自治体等へ展開。

■ キックオフイベント 開催概要

初回は、株式会社I&Company代表の多和実月が現地にて講師を務め、子どもたちと一緒に「お口」への興味を深めるワークショップを提供します。

日時： 2026年4月15日（水）15:00-16:00

場所： 安田町立福祉館

内容： 「自分だけのおもちゃを作ろう！お口の工作ワークショップ」

自分専用の「歯の模型（おもちゃ）」を工作

工作したおもちゃを使い、楽しみながら歯磨きやフロスの正しい方法を習得

フライヤー（表面）フライヤー（裏面）

■ 株式会社I&Company 代表取締役 多和 実月のコメント

「子どもたちが自ら口腔に興味を持つきっかけを作るとともに、地域の方々との対話の中で予防歯科への意識を街全体に醸成したいと思っています。安田町の皆さまと手を取り合い、地域主体で子供たちの健やかな成長を支える。このモデルこそが日本の歯科予防のあり方を変える一歩になると確信しています。」

【会社概要】

社名： 株式会社I&Company

代表者： 代表取締役 多和 実月

所在地： 京都府京都市下京区元日町17

URL： https://iandcompany.org/

事業内容： ヘルスプロモーションの開発・実装、人材教育

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社I&Company

Email：info@iandcompany.org