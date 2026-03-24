クラフトビールレストラン「スプリングバレーブルワリー」が、京都で70年以上続く老舗企業のブランド「kiten.」とともに、“ビール仕込み粕”を京都の伝統技法で染め上げたアップサイクル手ぬぐいを限定発売

株式会社加藤健旗店

京都で70余年にわたり旗や暖簾の製作を手がける株式会社加藤健旗店（京都市中京区）が展開する、暮らしと仕事に寄り添うブランド「kiten.」は、スプリングバレーブルワリー株式会社（以下 SVB）と共創し、SVB京都でのクラフトビール醸造工程で生まれる「仕込み粕（主に主原料である麦芽の粕）」を活用した天然染料の手ぬぐいを、2026年3月24日（火）より数量限定で発売いたします。

本企画において「kiten.」は、これまで培ってきた染織の知識、職人とのネットワークを活かし、ビールづくりの副産物を新たな価値ある日用品へと生まれ変わらせました。

■SVBとの共創の背景

SVBは、クラフトビールを単に「飲む体験」にとどめず、ビールを起点としたクラフトカルチャーの広がりや、地域とのつながりを育む取り組みを大切にされています。今回の取り組みは、SVBの「環境に配慮しながら、ワクワクする魅力的な世界を創造したい」という想いと、kiten.の「本物のものづくりで暮らしの多様な起り（起点）に寄り添う」という理念が深く共鳴したことからスタートしました。

「kiten.」はこれまで、SVB京都の入口暖簾やスタッフエプロンの制作を通じ、同店が大切にするクラフトマンシップに伴走してまいりました。そのご縁から、ビール醸造過程で発生する副産物である「仕込み粕（主原料である麦芽の粕）」をアップサイクルするという、両社にとって初の挑戦へと至りました。

加藤健旗店が長年培ってきたオーダーメイドのものづくりへの姿勢と、地元・京都の職人たちとの強いネットワークを活かし、複数の技術を繋ぐ「ハブ」として機能。京都 川端商店の「新万葉染」の技術による染料化、藤田染苑の伝統技術による手染めを経て、自社で仕立てを行うことで、前例のない仕込み粕を使用した染物の制作を実現しました。

※暖簾・エプロン制作に関する紹介動画：https://www.instagram.com/reel/DIBNPo9Sgxa/?igsh=cDFzY2pteThlaTQx

■ 本取り組みのこだわり

（１）天然染料ならではの魅力と環境への配慮

手ぬぐいの地の色は、仕込み粕から抽出した天然染料で染め上げています。さらに柄もデザインに適した天然染料のみを使用。自然素材が持つ繊細な発色と奥行きを引き出しました。伝統技術によって生み出された天然由来の染料のみを採用しているため、水を汚さず、環境負荷の極めて少ない染色方法を実現しています。

さらに、分子が細かい天然染料ならではの特性により、布に触れたときのやわらかさを感じられるほか、使い込むほどに少しずつ色が育つような経年変化もお楽しみいただけます。

（２）多様な「起点」に寄り添うデザイン

手ぬぐいは、包む・拭う・結ぶなど、使う人の発想次第で自由な使い方ができる日本の道具です。クラフトビールの自由で多様な選択肢がある世界観と、「kiten.」が掲げる「日常の小さな始まり（起点）を応援する」というコンセプトが最もよく表現できるアイテムとして開発しました。

■ 京都の職人技を繋ぐ、手ぬぐいができるまでの5工程

STEP1｜素材の回収（SVB京都）

タンクから手作業で仕込み粕を集めます。

STEP2｜仕込み粕の乾燥・粉砕（京都 川端商店）

植物などを微細に粉砕する漢方薬の製法を応用して染料にしていきます。

STEP3｜調合師による配合（京都 川端商店）

天然素材ならではの色味を出すため、配合の割合、温度、順序などを丁寧に管理し、染料を制作します。

STEP4｜手作業による精密な染色（藤田染苑）

染料の特性や道具を熟知した職人が、その日の環境に合わせ最適に調整しながら染色

STEP5｜仕立て・検品（加藤健旗店「kiten.」）

1枚1枚人の手によって丁寧に仕立て、検品・梱包を行い、店頭へと届けます。

■ 商品概要

■ 担当者の想い

- 発売日： 2026年3月24日（火）- 商品名・デザイン：- １. 巡香の布 Hop Pattern Tenugui - Natural Malt Dye“ビールの魂”とも呼ばれるホップとその蔓を繊細なラインで表現した総柄デザイン。- ２. 乾杯の余韻 Beer Glass Pattern Tenugui - Natural Malt Dyeクラフトビールの楽しさである「多様な色」と、仲間と乾杯するポップな雰囲気を表現。- 価格： 各2,450円（税込）- 販売数量： 各デザイン200枚限定- 販売場所： スプリングバレーブルワリー京都・スプリングバレーブルワリー東京（※店頭販売のみ。「kiten.」オンラインショップでのお取り扱いはございません）- 注意事項： 仕込み粕由来の天然染料は両品とも、地の色にのみ使用しています。商品画像1：巡香の布商品画像2：乾杯の余韻株式会社 加藤健旗店「kiten.」ブランド担当 加藤剛史

「ビールの仕込み工程で出る麦芽の粕で染色する方法を見つけることからスタートしました。染料として麦芽の粕を使用すること自体が初めての試みであり、対応できる染料の制作方法や染色方法を検討するハードルは非常に高いものでした。さらに、麦芽の粕の色合いを活かしつつ、天然染料でデザインを表現するという困難な商品づくりでしたが、協業いただいた京都川端商店様、藤田染苑様の深い知識と経験、そして確かな技術に心から敬意を表します。」

■ 加藤健旗店について

京都で70余年、伝統的な旗、暖簾、幕、神社のぼり、法被など、お客様のシンボルとなるものをオーダーメイドで製作。妥協したくない人に寄り添い、本物の技術で形にすることに傾注しています。

その技術や思いをベースに自社ブランド『kiten.』を立ち上げ、ワークエプロンを中心とした現代のシンボルとなるプロダクトを展開し、更なる技術の探求や、海外アーティストとの協業を行っています。

■ プロジェクトパートナーについて

【素材提供・販売】スプリングバレーブルワリー株式会社

東京と京都の２拠点でブルワリー併設レストランを展開し、フラグシップブランド「豊潤ラガー 496」を含む定番7種に加えて直営店限定醸造のクラフトビールを提供しています。 「Enjoy! Craft」をテーマに、クラフトビールの多様なおいしさはもちろん、自由な発想や創造性から生まれる空間を通して、記憶に残るクラフトビール体験の場を創出します。

【店舗名】スプリングバレーブルワリー京都

【住所】〒604-8056

京都府京都市中京区富小路通５８７－２

【営業時間】

月曜～土曜 11:30-23:00 (L.O.22:00)

日曜・祝日 11:30-22:00 (L.O.21:00)

※テラス席は22:00まで営業（冬期をのぞく）

※不定休

【電話番号】075-231-4960

【HP】https://www.springvalleybrewery.jp/pub/kyoto/

【Instagram】 https://www.instagram.com/springvalleybrewery_kyoto/

【店舗名】スプリングバレーブルワリー東京

【住所】〒150-0034

東京都渋谷区代官山町13－1 ログロード代官山 内

【営業時間】

月曜～土曜 11:00-23:00 (L.O.22:00)

日曜・祝日 11:00-22:00 (L.O.21:00)

※テラス席は22:00まで営業（冬期をのぞく）

※不定休

【電話番号】03-6416-4960

【HP】https://www.springvalleybrewery.jp/pub/

【Instagram】https://www.instagram.com/springvalleybrewery_official/

【染料制作】京都 川端商店

京都の地で受け継がれてきた染織の技と素材への深い理解を礎に、独自の天然染料を用いた新万葉染を軸に、染色、染色体験を行う。

HP：https://kawabata-shoten.com/

【染色】有限会社 藤田染苑

1933年創業。型友禅の技術で手ぬぐい、浴衣等の染色加工を行う。独自開発の本藍手捺染など、伝統技術と素材を用いた新たな挑戦を続けている。

HP：https://fujitasen-en.com/

【企画・コーディネート・仕立て】株式会社 加藤健旗店（kiten.）京都で70余年、旗、暖簾、幕などのオーダーメイド製作を行う。「ものづくりで仕事に寄り添う」というアイデンティティを軸に、現代の暮らしと仕事に寄り添うブランド『kiten.』を展開。

HP：https://www.katouken.jp/ / Instagram：https://www.instagram.com/kiten.kyoto/

【お問い合わせ先】

株式会社 加藤健旗店

住所：〒604-8494 京都市中京区西ノ京上平町64

電話番号：075-841-7280

HP：https://www.katouken.jp/