地図サービス「Mapion」、Web版をアップデート

株式会社ONE COMPATH

TOPPANグループの株式会社ONE COMPATHは、地図情報サービス「Mapion」のWeb版をアップデートし、地図データをベクター形式に刷新しました。これにより、拡大縮小時の表示が滑らかになり、境界線や地形など細かな情報も見やすくなります。あわせて、町丁目境界を表示する「境界線マップ」や道路名称を表示する「通り名マップ」など、地図好き向けの表示機能をデスクトップ版限定で無償提供します。

地図サービス「Mapion」URL：https://www.mapion.co.jp/

リニューアルの背景

近年、地図サービスはナビゲーションや検索などの利便性向上が進む一方で、地図そのものを楽しむユーザーの存在も広がっています。町丁目の境界や通り名、地形など、普段は意識しない地図の情報を見つけて楽しむ“地図好き”のコミュニティもSNSを中心に活発になっています。

Mapionでも、地図のスクリーンショットをSNSで共有するユーザーや、境界線や地形の細かな違いに注目するユーザーが以前から存在していました。

今回のリニューアルでは、そうした地図を深く楽しむユーザーの視点を意識し、Web版の地図データのベクター化による表示基盤の刷新を行いました。拡大縮小時の滑らかな表示や細かな境界線の視認性など、地図好きが思わずうなるような細部の表現力を高めています。

また、これまでiOS版の「地図マピオン」にて有償提供してきた「境界線マップ」や「通り名マップ」など、地図の構造や地名の面白さを楽しめる機能についても、デスクトップ版限定で無償提供を開始します。

Mapionはこれからも、日常の移動や検索だけでなく、地図を眺める楽しさや街の発見を広げる地図体験を提供していきます。

今回のアップデートについて

１.地図データのベクター化による高速でも美しい表示

今回Web版で行われた地図データのベクター化は、従来のサーバーから画像として配信される地図（ラスター地図）と異なり、高解像度の環境でも鮮明に美しく表示されます。iOS版の「地図マピオン」では2020年11月に実装していましたが、今回ユーザーによる「大画面でも見たい」「スマホで見切れる場所もPCで表示させたい」「広域を一望したい」と多くの声が集まり、Web版でもアップデートを行うこととなりました。Mapionらしい地図デザインはそのままに、地図表示の高速化による快適な操作性をお楽しみいただけます。

【旧マップと新マップの比較】

【なめらかな地図表示が分かる操作動画】

https://youtu.be/fMZi0Y908VY

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=fMZi0Y908VY ]

２.「境界線マップ」と「通り名マップ」を無償提供

今回のアップデートでは、iOS版で特に地図好きから人気の高い「境界線マップ」と「通り名マップ」をデスクトップ版限定で無償提供いたします。

境界線マップとは

「境界線マップ」は、都道府県から町丁目まで境界線が分かりやすく表示されており、「街の範囲はどこからどこまでか」に特化したサービスです。「六本木って7丁目まであるんだ！」「渋谷区ってこんな複雑な形をしてたのか」「○○区がここまで食い込んでたとは」「丁目の境界がこんなに入り組んでる」「飛び地を探すのが楽しい」そんな境界線マニアの声が聞こえてくる、眺めてるだけで時間が溶ける、地図サービスです。

通り名マップとは

「六本木通り」や「二条通」など道の通称、俗称「通り名」に特化した地図です。日本全国の主要幹線道路に加え、交差点名、ローカルな道路名、橋の名前、商店街やアーケード街の名前も分かりやすく表現されています。タクシードライバーや配達員に特に人気の機能です。

３.地図好きたちの「共有したい！」という要望で生まれた「スナップショット」ボタン

開いた地図の右側にある「スナップショット」ボタンを押すと、現在の表示倍率のまま、画面に表示されている地図を画像として保存できます

地図サービス「Mapion」について

株式会社ONE COMPATHが、1997年（当時、株式会社サイバー・マップ・ジャパン）より運営し、月間1,000万人に利用されている地図検索サービス。視認性が高く正確で美しいデザインの地図を高頻度で更新し、日本全国のスポット検索やルート検索、天気予報や観光地情報などの便利な機能を提供しています。ボタン一つで様々な用途の地図に切り替えることができます。

URL：https://www.mapion.co.jp/

株式会社ONE COMPATHについて

所在地： 東京都港区芝浦 3-19-26 TOPPAN芝浦ビル

設立： 1997 年 1 月 20 日

資本金： 600 百万円

代表者： 代表取締役社長 CEO 早川 礼

従業員： 134 名（2025 年 4 月時点/出向者を含む）

URL： https://onecompath.com

主なサービス：地図検索サービス「Mapion」、電子チラシサービス「Shufoo!」、ウォーキングアプリ「aruku&」など

＊本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

＊ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。