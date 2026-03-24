【熊本高専】熊本市と包括的連携に関する協定を締結

独立行政法人国立高等専門学校機構締結式の様子

熊本高等専門学校（熊本県八代市・合志市 校長：高松 洋 以下「熊本高専」）は、令和8年3月9日（月）に、熊本市（市長：大西一史）と「包括連携に関する協定」を締結しました。

本協定は、教育研究の向上および地域社会の発展に関する幅広い分野で相互に連携・協力することを目的としたもので、今後、地域に根ざした取組のさらなる推進を図ります。

【協定名称】

熊本市と熊本高等専門学校との包括的連携に関する協定

【本協定の内容】

本協定は、熊本市および熊本高専が相互の知的資源及び人的資源を活用し、地域社会の発展ならびに教育研究の向上に寄与することを目的としています。

協定に基づく連携事項は、以下の4項目です。

１．地域社会の発展に関する事項

２．教育研究の振興に関する事項

３．人材の育成に関する事項

４．その他、双方が協議し、必要と認める事項

【協定締結の背景】

熊本高専はこれまで、子ども向け科学イベントの開催や、熊本市主催の「しごと学びWEBライブ（半導体特別授業）」への協力等、地域と連携した活動を実施してきました。こうした実績を踏まえ、熊本市との連携をより一層強化し、地域貢献のさらなる推進を図るため、本協定の締結に至りました。

締結式では、熊本市の大西市長から、「熊本高専との連携強化は、熊本市のみならず熊本県全体としても大きな意義がある。熊本が世界的に注目をされている中で、高度人材の育成や輩出に繋がる連携の進展に期待している。」とのご挨拶をいただきました。

続いて、本校の高松校長から、「高度な人材育成には、地域や企業との連携が不可欠である。これまでも本校と熊本市は密接な関係を築いてきたが、今回の協定締結を機に、さらなる連携強化と多様な取組を推進していきたい。」との挨拶がありました。

本協定の締結により、熊本市と熊本高専は、これまで以上に連携を深め、地域社会の発展および人材育成への貢献を一層推進していくことが期待されます。

熊本高等専門学校について

熊本高等専門学校は、昭和18年設立の熊本無線電信講習所を前身とする熊本電波工業高等専門学校と昭和49年設立の八代工業高等専門学校とが再編統合し、平成21年10月に設立されました。2つのキャンパスに6学科・2専攻を有し、ICT技術を共通基盤とし、電子情報系と融合・複合工学系分野を特徴とする高等教育機関であり、国際的に通用する実践的・創造的技術者の育成と科学技術による地域社会への貢献を使命としています。

また、「令和6年度大学・高専機能強化支援事業(高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)」に選定され、高度情報専門人材の育成強化を図るため令和8年度より教育体制を変更します。熊本キャンパスでは、3学科を「電子情報通信工学科」、「知能制御情報工学科」、「情報工学科」に名称変更すると共に教育課程の変更を行い、情報技術をより深く習得した人材の育成を目指します。八代キャンパスでは新たに「情報融合系コース」を設けて各専門分野における知識と技術を有しつつ情報技術も応用できる人材の育成を目指します。また、情報教育セキュリティセンターを設置し、全学科共通情報系科目を設定し、学校全体で情報系人材育成を行っていきます。

熊本高専 熊本キャンパス熊本高専 八代キャンパス

【学校概要】

会社名：独立行政法人国立高等専門学校機構 熊本高等専門学校

所在地：熊本県八代市平山新町2627

校長名：高松 洋

設立：2009年10月

URL：https://kumamoto-nct.ac.jp/

事業内容：高等専門学校・高等教育機関