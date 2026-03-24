予実管理からSCMまで高度な経営管理を体系化。「Sactona予実管理」「Sactonaグループ経営管理」「Sactonaプロジェクト損益管理」「Sactonaサプライチェーンマネジメント」を提供開始

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードのグループ会社であるマネーフォワードコンサルティング株式会社（以下、当社）は、経営管理・予算管理システム『Sactona』において、経営管理領域の高度な業務ノウハウを体系化した4つの「標準アプリケーション」の提供を開始します※1。これまでの『Sactona』導入支援で培ったノウハウを集約し、主要機能をテンプレート化して提供することで、迅速な導入と意思決定スピードの向上を実現します。

※1 『Sactona』の「標準アプリケーション」は、当社の100%グループ会社のアウトルックコンサルティング株式会社との共同開発となります。

『Sactona』では、従来の各社の要件に合わせたシステム設計での提供に加えて、あらかじめ必要な機能をテンプレート化した「標準アプリケーション」の提供を開始しました。これにより、導入にかかる期間の大幅な短縮とスムーズな稼働を実現します。また、導入コストを抑えられるため、これまで費用面でハードルの高かった中堅・中小企業など、企業規模を問わず幅広い企業にご利用いただけるようになります。

さらに、一般的な経営管理システムへの移行においては、新たな操作画面の習得が必要になりますが、『Sactona』は使い慣れたExcelの操作性を維持しながら、経営管理業務の効率化を実現します。現場の負担を最小限に抑えつつ、属人化しやすいExcel管理の課題を解決します。

本提供に合わせ、当社とアウトルックコンサルティングとの連携を深め、販売・支援体制を強化しました。これにより、導入提案から実装、運用開始後のコンサルティングまで、一気通貫かつ迅速なサポートを実現します。

■「標準アプリケーション」の特長

1.テンプレート活用による迅速な導入と、高度な経営管理体制の構築

予実管理やグループ経営管理など、業務別に必要な機能をテンプレート化して提供することで、従来必須だったゼロベースでの要件定義が不要となり、導入から運用開始までのプロセスを大幅に効率化します。約20年にわたる導入支援実績で培ったベストプラクティスを反映しており、単なる機能パッケージに留まらず、導入時から高度な経営管理体制の構築を支援します。

2.企業の成長フェーズに合わせた柔軟な設計

「標準アプリケーション」での運用から、各社独自のシステム設計へのシームレスな移行により、スモールスタートでの迅速な導入と将来的な拡張性を両立します。企業の成長フェーズに合わせてシステムを柔軟に拡張できるため、将来的なシステムのリプレイス費用や再構築の手間を抑え、長期的な投資対効果を最大化します。

3.各業務に特化したアプリケーションの展開

今回、経営管理領域の各業務に特化した以下のアプリケーションを提供します。

- Sactona予実管理- Sactonaグループ経営管理- Sactonaプロジェクト損益管理- Sactonaサプライチェーンマネジメント

今後も、多様な業務ニーズに応えるためのラインナップを順次拡充してまいります。

■背景

『Sactona』は、Excelベースの柔軟性を強みに、これまでエンタープライズ企業を中心に、企業ごとにシステム設計を行う形式で提供してきました。各社固有の複雑な業務要件や経営課題に合わせて、最適なシステムを構築できる点が高く評価されている一方で、ゼロベースでヒアリングや要件定義を行う必要があり、「導入までに時間とコストがかかる」「詳細な作り込みが必要」といった課題もありました。

「標準アプリケーション」の提供により、これらの課題を解決します。当社は今後も、企業ごとのニーズに合わせた最適な手法で、経営管理における課題解決を支援してまいります。

■経営管理・予算管理システム『Sactona』について

『Sactona』は、予算策定から実績分析までを一元管理する、統合型経営管理ソリューションです。中期計画、事業計画、経営計画、予算編成、予算実績管理、見込管理、グループ管理、経費予算管理、プロジェクト管理などの様々な管理会計・経営管理業務への適用が可能です。企業ごとのニーズに応じて、柔軟なシステム設計・アプリ開発ができることから、複雑な経営管理業務が必要となる中堅・エンタープライズ企業に多くご利用いただいています。

URL：https://www.outlook.co.jp/sactona/

■アウトルックコンサルティング株式会社

名称 ：アウトルックコンサルティング株式会社

所在地：東京都港区南青山三丁目 1 番 3 号 スプライン青山東急ビル

代表者：代表取締役社長 平尾泰文

事業内容：経営管理ソフトウェアの開発・導入・提供およびカスタマサポート、SaaS型経営管理システムの開発・導入・提供およびカスタマサポート、経営管理コンサルティング

URL ：https://www.outlook.co.jp/

■マネーフォワードコンサルティング株式会社

名称 ：マネーフォワードコンサルティング株式会社

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役CEO 島内広史

事業内容：経営管理領域におけるSaaSおよびコンサルティングサービスの提供

URL ：https://corp.moneyforwardconsulting.com/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。