株式偏重投資から相場変動にも強いポートフォリオ構築へ　ブルーモ証券、『ブルーモインカム』の提供を開始

ブルーモ証券株式会社

世界基準の資産運用サービスを展開するブルーモ証券株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：中村仁、以下「ブルーモ証券」）は、本日よりブラックロック・ジャパン株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：橋本幸子、以下「ブラックロック」）の投資助言の下、米ドル建て債券運用サービスサービス『ブルーモインカム』の提供を開始しました。

『ブルーモインカム』：https://bloomo.co.jp/bloomo-income

■新年度の家計見直しのタイミング、株式偏重から債券で安定した投資ポートフォリオへ

2024年の新NISA開始以降、日本の個人マネーの多くは「オルカン（全世界株式）」や「S&P500」といった株式インデックス投資に極端に集中しています。しかし、株式のみのポートフォリオは相場急落時の影響が大きいため安定した資産形成とは言えず、個人投資家の多くは新年度という家計見直しのタイミングで、株式に偏った資産をどう守るかが課題となっています。

今回提供を開始した米ドル建て債券運用サービス『ブルーモインカム』では、米ドル建て債券ETFに投資することで株式偏重のリスクを軽減させつつ、高金利環境が続く米ドル建て債券を活用することでより安定した資産運用という新たな選択肢を提供します。

金利環境や市場動向に応じたリバランスまでプロの知見で完結できるため、投資家は手間をかけることなく、ポートフォリオの安定性を向上させることが可能です。

■『ブルーモインカム』で米ドル建て債券ETFを活用した安定的な投資ポートフォリオを形成

『ブルーモインカム』は、世界最大の（※1）資産運用会社ブラックロックの助言のもと、短中期債・長期債・社債・新興国債など複数の米ドル建て債券ETFへ幅広く分散投資を行うサービスです。単一の債券に集中するのではなく、異なる満期・格付け・地域の銘柄を組み合わせることで、金利リスクと信用リスクを最適化し、相場環境が変化しても安定的なポートフォリオを維持することを目指します。

年間分配金利回りは4～5%水準を目標としており（※2）、受け取った分配金は口座内の現金として反映されます。運用状況に応じて一定水準を超えた場合には自動的に再投資されるため、長期的な資産成長も期待できます。なお、最低投資金額は100万円で、リスク診断なしで運用を開始できます。

ポートフォリオのリバランスはブラックロックの助言に基づいて自動的に行われ、追加手数料は発生しません。また、株式投資のように大きな価格変動を心配することなく、債券が持つ安定的なインカム収入の獲得という特性を最大限に活かした運用が可能です。

※1 2024年末時点の資産残高ベース。当社調べ

※2 運用報酬控除前。市場環境により変動するものであり、保証するものではありません。

■『ブルーモインカム』の主な特徴

世界最大のブラックロックのモデルポートフォリオ

世界で約30兆円（※3）の運用実績を持つブラックロックのモデルポートフォリオを採用し、短中期債・長期債・社債・新興国債など個人では管理が難しい高度な分散投資を、ブラックロックの助言に基づき自動で実行します。

年利4～5%水準を目標とするインカムゲイン

「利息（分配金）」を積み上げる運用で年間4～5%水準（目標値）の分配金を目指します（※4）。また、受け取った現金は自動再投資も可能なため、複利効果による着実な資産形成を後押しします。

ライフステージに合わせた柔軟なスイッチング

「今はリスクを取って株式（Bloomo Core）」、「教育資金や老後に備えて安定した債券（Bloomo Income）へ」といった資金移動が、同一口座内でスムーズに行えます。新年度のライフスタイルの変化に合わせた資産構成の変更が可能です。

※3 ブラックロックのモデルポートフォリオで運用されている資産残高全体を合計。2024年末時点 当社調べ

※4 運用報酬控除前。市場環境により変動するものであり、保証するものではありません。

■『ブルーモインカム』の特別レポートを公開

『ブルーモインカム』の提供開始に伴い特別レポートを公開しました。

昨年11月に提供を開始した全自動の資産運用サービス『ブルーモコア』との特徴の違いや、『ブルーモインカム』のポートフォリオの特性や過去の運用実績・運用戦略などを実例をもとに解説しています。

『ブルーモインカム』特別レポート：https://bloomo.co.jp/learn/investment-reports/article/income_special_report_20260324/

■3月26日にブルーモインカム徹底解説セミナーを開催

ブルーモ証券では『ブルーモインカム』での運用をご検討中の方向けに、3/26(木) 20:00～21:00 に、サービス内容をより深くご理解いただくためのオンラインセミナーを実施いたします。

ブルーモインカムのサービス内容、ロボアドやファンドラップなど他の資産運用サービスとの違い、過去の運用実績（過去の類似戦略を用いたシミュレーション）、おすすめのご利用方法など、ブルーモインカムを始めるにあたり知っておきたいポイントについて、ブルーモ証券CEOの中村が直接解説します。

＜ブルーモインカム徹底解説セミナー概要＞

開催日時：3月26日(木)20:00～21:00

開催方法：オンライン

申込方法：以下のURLからお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_HrbmnQtfSKmWGWlL6PAsvQ

※当社ではお客様の個人情報を適切に管理しております。

本セミナーに参加いただく際には当社のプライバシーポリシーに同意いただいたものとみなします。https://blomo.co.jp/privacy

■重要なご注意事項

本セミナーにおいては、ブルーモ証券株式会社が取り扱う金融商品についてのご説明および勧誘、取引の推奨、売買の提案等を行うことがあります。

ブルーモ証券でのお取引に際しては、各商品等に所定の手数料や諸経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引は、株価、為替、金利、その他指標の変動等により損失が生じ投資元本を割り込む恐れがあります。お取引の開始にあたっては、契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、あらかじめリスク及び手数料等を下記リンクにてご確認ください。

取引に関する費用とリスク：https://bloomo.co.jp/risk

■ブルーモ証券について

ブルーモ証券は、「資産運用に自信を。」をスローガンに、誰もが安心して資産を育てられる社会をつくることを目指している、日本発のオンライン証券会社です。

2022年6月の創業後、2023年6月には独立系証券会社としては歴代最速ペースで第一種金融商品取引業者の登録を完了させ、2024年5月にはサービス提供開始、またメガバンク系および独立系VCから累計28.5億円の資金調達を実施しました。今後も、ユーザーに皆様の利便性を向上させる機能拡充と、さらなるグロースに向けた取り組みを推進してまいります。

■ブルーモ証券株式会社 会社概要

商号：ブルーモ証券株式会社

所在地：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町5-1 FinGATE BASE 404

代表者：代表取締役CEO 中村 仁

設立日：2022年6月9日

事業内容：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3384号

加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

取引に関する費用とリスクについて：https://about.bloomo.co.jp/risk/

＜公式ウェブサイト＞https://bloomo.co.jp

＜公式SNS＞

X：https://x.com/Bloomo_invest

YouTube：https://www.youtube.com/@bloomo-academy

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