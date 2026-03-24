「ビオレ 呼吸感ベールUV」が出荷数量100万本*1 を突破　美容メディアのベストコスメ企画にてアワードを多数受賞

花王株式会社

2026年2月に全国発売した花王の『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）が、累計出荷数量＊1 100万本を突破。タイ・台湾・香港・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピンでも販売を開始し、多くのお客様にご好評をいただいております。

また、2026年3月発行の美容メディア企画においてアワードを複数受賞。「VOCE ブライトニング＆UVベスコス プチプラUV部門」「『美的』美容賢者が選ぶブライトニング＆UVベストコスメ2026 石けん落ちUV編」にてそれぞれ1位を、「MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026 プチプラUVプロテクター部門」にて2位、「『美的』美容賢者が選ぶブライトニング＆UVベストコスメ2026 プチプラUV編」にて3位を受賞しました。

＊1 2026年2月2日～3月22日の当社出荷実績

日やけ止め市場5年連続売上No.1*2 「ビオレUV」の新製品、『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）は、2025年にマツモトキヨシグループ・ココカラファイングループにて先行販売＊3 を実施し、当初販売計画の1.5倍の売れ行きを達成しました。使い心地の良さから高い評価をいただき、このたび2026年2月に全国発売し、海外展開も拡大いたしました。

本商品は、湿度に応じて膜の厚みが変化することで、蒸し暑い外ではベタつかず、ドライな室内では乾燥を防ぎ日中の肌表面を快適にします。地球沸騰化時代、社会課題となっている紫外線ストレスに対し、新たな価値を提案する日やけ止めです。

*2 インテージSRI＋(R)日焼け止め市場 2020年8月～2025年7月 累計販売金額＆数量

*3 2025年に先行販売していた商品から、一部改良をし、2026年に全国発売

◇受賞一覧- VOCE ブライトニング＆UVベスコス プチプラUV部門 1位- 『美的』美容賢者が選ぶブライトニング＆UVベストコスメ2026 石けん落ちUV編 1位- 『美的』美容賢者が選ぶブライトニング＆UVベストコスメ2026 プチプラUV編 3位- MAQUIA ブライトニング・UVグランプリ2026 プチプラUVプロテクター部門 2位

※『VOCE』『美的』『MAQUIA』の美容メディア企画は、美容賢者の投票によって、賞を選定する毎年恒例の人気企画です。

◇好調要因

●地球沸騰化時代の紫外線ストレスに対し、生活者ニーズを捉えた新感覚UV

紫外線量・気温・湿度など地球全体の気候が変化している今、生活者は紫外線とともに室内外の温度・湿度変化にさらされており、日やけ止め本来の紫外線防御効果が十分に発揮されていないことに着目。実際、日やけ止め使用者の61％が、日やけ止めを塗った肌が汗ばむことで、汗を拭いたり、汗ばんだ部分をタオルなどでおさえたりしています（花王調べ*4）。

そうしたことを背景に、肌表面の湿度環境に着目した日やけ止めを提案しました。

『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）は、UVカット＆快適KEEPアウタースキンを採用。高い紫外線防御効果に加えて、湿度に応じて水分を吸放出することで、膜の厚みが変化し肌表面を快適にし続けます。蒸し暑い外でベタつかず、ドライな室内で乾燥を防ぐ日やけ止めの新価値提案により、使用したお客さまの89%が使用感のよさからまた使いたいと回答*5。「蒸し暑い場所でも、エアコンが効いた部屋でも、肌のベタつきを感じず快適に過ごせた」など、つけた瞬間から日中まで続く快適な使い心地に大変好評の声をいただいています。

*4 2024年12月 インターネット調査 16-59歳 N＝800名

*5 2025年4月花王調べ 2025年先行販売「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」日本での購入者 女性20-59歳 N=108名

●スフレのような新感触のテクスチャーが話題となり、春先から使用者が拡大

『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）は、思わずたっぷり塗りたくなる快適な使い心地を追求した日やけ止めです。「出したときは“ふわっ”、塗り広げるときは“じゅわっ”と肌になじんでいく密着スフレクリームで、思わずたっぷりと肌に塗りたくなる」といった使用感が評価され、新感触のテクスチャーとして話題を集めました。また乾燥している春先でも使いやすい点が支持され、使用者の拡大につながったと考えられます。

●日本のみならず、アジア各国でも好評

本商品は、日本での発売に続き、タイ・台湾・香港・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピンにて順次展開を拡大しました。日本に留まらず、アジアにおいても、紫外線対策の習慣化をめざしてきました。

タイ、台湾のお客さまからは、「スフレのテクスチャーの伸びがよく肌になじむ」、「軽くてべたつかない」など、日本と同様に好評の声をいただいています。*6

今後も「ビオレUV」は、いつでも、どこでも使いやすい商品提案により、展開するすべての国・地域のお客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献することをめざしてまいります。

*6 2025年5月花王調べ 2025年先行販売「ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム」タイ、台湾での購入者 女性20-59歳 タイ7名、台湾10名

◇商品特長

ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム（通称：呼吸感ベールUV）

【UVカット＆快適KEEPアウタースキン採用】

湿度に応じて膜の厚みが変化

蒸し暑い外で、ベタつかない ドライな室内で、乾燥を防ぐ

- 肌が呼吸するような軽いベールが心地よくフィットする密着スフレクリーム。つけ心地の軽さが向上- SPF50+ PA++++ UV耐水性★★- 日やけによるシミ、そばかすを防ぐ- 肌の透明感がアップ*7 する美肌パウダーIN- 美容液成分（保湿）配合*8- 化粧下地にも使える- 化粧崩れしにくい- 合成着色料無配合- せっけんで落とせる- 心地いいエアリーフローラルの香り- アレルギーテスト済み*9- ニキビになりにくい処方（ノンコメドジェニックテスト済み*10）

＊9 すべての方にコメド（ニキビのもと）ができない、アレルギーが起こらないというわけではありません。

- スーパーウォータープルーフ

*7 メイクアップ効果

*8 ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

■ビオレ 呼吸感ベールUV 公式サイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/airyuv/?cid=bioreuv_prtimes260324(https://www.kao.co.jp/bioreuv/airyuv/)