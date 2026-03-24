大阪府和泉市、さとふるとの連携により2025年度寄附受入額が14億円を突破

株式会社さとふる

この度、大阪府和泉市（市長：辻 宏康）はふるさと納税ポータルサイト「さとふる」を運営する株式会社さとふる（本社：東京都中央区、代表取締役社長 兼 CEO：藤井 宏明）と連携し、2025年度寄附受入額が14億円を突破したことをお知らせします。最終的には昨年度比で約20%の増加を見込んでおり、2023年度以降3年連続の増加となります。

■寄附額伸長の背景

和泉市が着実に寄附額を伸ばしている背景には、株式会社さとふるの「おまとめらくらくサービス」を活用し、「さとふる」を含む20のふるさと納税サイトに掲載している返礼品の管理業務を一元化したことがあります。その結果、効率的な運営体制が構築され、寄附額の伸長に大きく寄与しました。

成果の一例として、2025年5月より寄附受付を開始した電動自転車の返礼品が、公開初年度となる本年度（2025年度）に「PELTECH」シリーズ合計で寄附受入額1億円を突破しました。市が事業者と調整のうえ返礼品として掲載した電動自転車について、さとふるから配送条件の調整など運用面での支援を受けることで、寄附機会の損失を抑制しました。

加えて、さとふるからは返礼品開発の支援や、季節需要・寄附動向データを活用したプロモーション提案、メールマガジンでの訴求といったマーケティング支援も受けています。あわせて、複数サイトにまたがる在庫情報の一元管理、出荷状況の可視化、在庫不足時の迅速な補充提案など、運用面でも包括的な支援を受けることで、事業者と市の業務負担を軽減し、販売機会を拡大しています。

■和泉市のおすすめ返礼品

●電動自転車

寄附金額：300,000円

返礼品名：【100%完成車納品】 PELTECH 27.5 V型電動アシスト自転車外装6段 TDA-728L

毎日にちょうどいい電動アシスト自転車が、さらに使いやすくなって登場しました。

通勤‧買い物‧送り迎えに最適で、安心して使える1台です。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1626786

※今期の出荷件数：230件超

●ドリップコーヒー

寄附金額：13,000円

返礼品名：ドリップコーヒー イツモブレンド 100杯 自家焙煎 辻本珈琲

└さとふるの提案を受け、年間を通じた寄附獲得戦略の施策や、内容量が伝わりやすいサムネイル画像への変更などを行った結果、寄附受入額が増加しました。

程よい苦みと深いコクが特徴で、本格的な味わいを気軽に楽しめます。

引き立てをそのまま充填した、工場直売の新鮮なドリップコーヒーです。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1502759

※今期の出荷件数：1,560件超

※前年度比：約280%

<類似のおすすめ返礼品>

寄附金額：18,000円

返礼品名：デカフェ ドリップパック 3種 100杯

└「さとふる」内にバナーを設置し、ページ導線の整備を行った結果、昨年から寄附受入額が増加しました。

カフェイン摂取を控えている方も安心して楽しめる、デカフェのドリップバックです。

工場直売のため、味も香りも新鮮な状態でお届けします。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1220488

※今期の出荷件数：2,800件超

※前年度比：約130%

●パックご飯

寄附金額：16,000円

返礼品名：パックごはん 3個入り(1個200g)×12セット【計36食入】 コシヒカリ(特)

└さとふるの提案を受け、返礼品の特徴や利便性が伝わりやすいよう、画像と紹介ページを見直した結果、寄附受入額が増加しました。

特許取得の「新製法」により、さらにおいしい理想の無菌パックごはんを実現しました。

プロが厳選したコシヒカリ100%を使用し、電子レンジで温めるだけで、炊き立ての風味

簡単にお召し上がりいただけます。

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1501134

※今期の出荷件数：2,500件超

※前年度比：約235%

■和泉市担当者よりコメント

和泉市では、ふるさと納税制度の活用により、魅力ある自慢の地場産品などを広く全国に発信するなど、地場産業の振興を図っております。本市の返礼品は、5,000種類を超える多種多様なラインナップを取り揃えており、これまでに返礼品をお送りした方からもご満足のお声をいただいております。

皆さまからの温かいご寄附は、教育分野や地域の活性化など、有効に活用させていただきます。

これからも和泉市へのふるさと納税をよろしくお願いいたします。

■和泉市寄附受入額[表: https://prtimes.jp/data/corp/25119/table/1275_1_3e6e188c19b2412b76d18cf28b39f71b.jpg?v=202603240251 ]

※2025年度は見込額（2026年3月15日時点）

■さとふる担当営業よりコメント

和泉市様とは、年間目標の設定から返礼品の開発、運用体制の効率化に至るまで、密に連携しながら一体となって取り組んでまいりました。自治体様が開拓された返礼品を、さとふるの運用ノウハウを生かしてさらに磨き上げていくという役割分担が功を奏し、今回の成果につながったものと考えております。弊社といたしましても、大変嬉しく存じます。

ご寄附の増加は、和泉市様の地域の魅力が全国の寄附者の皆さまに届いた証だと受け止めております。多くのご支援を賜りました寄附者の皆さまに、心より御礼申し上げます。

大阪府和泉市と株式会社さとふるは今後も、寄附者の皆さまの思いを大切にしながら、「選ばれ続けるふるさと」を目指した取り組みを進めてまいります。

■さとふるの「おまとめらくらくサービス」について

「さとふる」を含む複数のふるさと納税サイトの管理・運営を株式会社さとふるに一括して委託できるサービスです。運営業務を一元化することで、自治体や事業者の負担・経費軽減を実現しています。

■株式会社さとふるについて

株式会社さとふるは、ふるさと納税（自治体への寄附）を通して地域活性化を推進しています。「ふるさとの元気を“フル”にする、ふるさとの魅力が“フル”に集まる ふるさと応援、ふるさと納税ポータルサイト」をコンセプトに、寄附者向けに「さとふる(https://www.satofull.jp/)」で寄附先の自治体やお礼品の選定、寄附の申込み、寄附金の支払いなどができるサービスを提供しています。自治体向けには寄附の募集や申込み受け付け、寄附金の収納、お礼品の在庫管理や配送など、ふるさと納税の運営に必要な業務を一括代行するサービスを提供しています。また、ふるさと納税を活用した地域活性化の取り組みを掲載する、地域情報サイト「ふるさとこづち(https://www.satofull.jp/koduchi/)」を運営しています。

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