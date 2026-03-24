セルリアンタワー東急ホテル「開業25周年記念特別晩餐会」シェフ、ソムリエ、サービスが織りなす一夜の“食のハーモニー”7月7日開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/140317/index.html

セルリアンタワー東急ホテル（東京都渋谷区、 総支配人 吉岡 慎一）は、7月7日（火）七夕の夜、ホテルのシェフ、サービススタッフが一堂に集い、お客さまに至福のひとときをお届けする「開業25周年記念特別晩餐会 ～食のハーモニー～」を開催いたします。プロヴァンス料理、中国料理、日本料理、ベーカー、ペストリーの匠の技による特別なフルコースディナーとドリンクのマリアージュ、五感を刺激するサービスや華やかな演出の数々をお楽しみいただける、極上の“食のハーモニー”をご体験いただける一夜です。

会場イメージ

セルリアンタワー東急ホテルは、来る5月24日に開業25周年を迎えます。これまでのご愛顧への感謝を込め、2026年7月7日（火）、「セルリアンタワーボールルーム」にて、開業以来発信し続けてきた「美食」の魅力を結集した特別晩餐会を開催いたします。

本イベントは、当ホテルが長年培ってきた食の魅力を一夜に凝縮し、五感でお楽しみいただく特別な晩餐会です。タワーズレストラン「クーカーニョ」、タワーズバー「ベロビスト」、日本料理「Japanese Cuisine 桜丘」、「鉄板焼 桜 -SAKURA-」、ガーデンキッチン「かるめら」、メインキッチン、ベーカー、ペストリー、中国料理「szechwan restaurant 陳」より、ホテルの「食」を支えるシェフたちがそれぞれ渾身の一皿を担当し、匠の技が集結した特別なフルコースディナーをご提供いたします。

さらに、美食をより一層引き立てるソムリエ厳選のドリンクや、五感を刺激するサービスパフォーマンス、厨房と中継をつなぎ、各シェフが生み出す珠玉の一皿の魅力を臨場感たっぷりにお届けするキッチンライブなどの心躍るエンターテインメント、天井高7.2mの豪壮なボールルームをダイナミックに演出する音響照明を組み合わせ、料理、ドリンク、サービスが調和する極上の“食のハーモニー”をご堪能いただきます。

キッチンライブイメージ

また、当ホテルでは次世代スタッフへの指導力を鍛えながら、技術やマインドの継承に長年取り組んでまいりました。その成果として、2025年度は全国の東急ホテルズが参加する社内コンテスト「第2回カクテルコンペティション※1」、「第2回レストランサービスコンテスト※２」、「第24回料理コンテスト※3」いずれの大会でもグランプリを獲得し、初の3冠を達成いたしました。今回の特別晩餐会は、チームとして高みを目指してきた集大成として、料理、ドリンク、サービスが三位一体となった極上の一夜といたします。

25年間築き上げてきたチームセルリアンの力を結集し、ホテルの歴史と想い、そして次なる未来へとつながる特別なひとときをぜひご体感ください。記念すべき25周年の節目にふさわしい本イベントとして、全館を挙げて皆さまをお迎えいたします。

※1 東急ホテルズの幅広いバーテンダーを対象に、技術・創造力・ホスティング力の向上を目的とし、

味やホスティング力など5項目を基準に審査するコンテスト

※2 ゲスト満足度向上、ならびにサービスに対するモチベーション向上を目的としたレストランサービス力を

競い合うコンテスト

※3 次世代を担う調理スタッフのスキルとマインドの向上、成長機会の創出を主な目的とし、

テーマ食材を活かした料理を考案し審査を行うコンテスト

【「開業25周年記念特別晩餐会 ～食のハーモニー～」概要】

日 時：

2026年7月7日（火）受付18:00／開宴 18:30

会 場：

セルリアンタワーボールルーム（B2F）

料 金：

1名さま 38,000円（サービス料・消費税込）

※要予約・事前入金制

内 容：

和洋中スペシャルフルコースディナー

ソムリエセレクション（シャンパーニュ、白・赤ワイン）

ノンアルコールドリンク

ドレスコード：スマートエレガンス

精算方法：

１.銀行振り込み

２.インターネットでのクレジットカード精算

３.「宴会予約サロン」(B1F)へのご来館

ご予約・お問い合わせ：

電話・FAX・インターネットにて

（コーポレートセールス 平日9:00～18:00）

TEL.03-3476-3533 FAX. 03-3476-3769

URL https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/140317/index.html

※満席になり次第ご予約を締め切らせていただきます。

※食物アレルギーをお持ちのお客さまは予めお申し付けください。個別にご案内いたします。

※写真はイメージです。

※内容は予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください。

※法令によりお車を運転される方、20歳未満のお客さまへのアルコールの提供は一切お断りいたします。

＜ご参加者限定 ご宿泊特別優待＞

料金：コンフォートフロア（25～26階） 1室42,000円

セルリアンフロア （27～31階） 1室48,000円

（いずれもスーペリアキング、もしくはスーペリアツインにて）

ご予約・お問い合わせ：TEL. 03-3476-3000(ホテル代表)

※サービス料・消費税込・東京都宿泊税別

※1～2名さまにて、イベント当日または前日のご宿泊に限ります。

セルリアンフロア スーペリアツインイメージ

福田 順彦 Nobuhiko FUKUDA

東急グループ総料理長

セルリアンタワー東急ホテル 名誉総料理長

2001年、セルリアンタワー東急ホテル開業時に総料理長に就任。以来、食に関する 総合プロデューサー役として全館を牽引、統括。豊かな感性から生み出されている料理は アグレッシブで情熱的であり、常にチャレンジ精神を忘れず高みを目指す姿勢は顧客からも

高い支持を得ている。

「文化交流」をテーマに料理界はもとより文化人・オペラ歌手・ワイン醸造家など各界の著名人 との親交もあり、彼らとのコラボレーションによる食事会を多数開催。食を通じて子どもの 「食の自立」と「五感の育成」を目指す食育活動にも積極的に取り組んでいる。

全国の東急ホテルズにおける食の牽引車として、また、日本を代表する食文化のオピニオン リーダーとして精力的に活躍を続けている。

2017年 一般社団法人「日本エスコフィエ協会」第7代会長、国際副会長に就任

2019年 株式会社東急ホテルズ（現 東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社）総料理長に就任

2021年 「フランス農事功労章協会（MOMAJ）」第６代会長に就任

2022年 株式会社東急ホテルズ （現 東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社）専務執行役員に就任

2024年 一般社団法人「日本エスコフィエ協会」名誉会長に就任（国際副会長は継続）

2025年 「日本米粉協会」会長に就任

セルリアンタワー東急ホテル 名誉総料理長に就任。現在に至る

このほか、「日本ラ・シェーヌ・デ・ロティスール協会 日本本部」プロフェッショナル理事、「一般社団法人日本食文化会議」顧問も務める。

受賞歴

2018年 フランス共和国政府より 「農事功労章オフィシエ」受章

2019年 厚生労働大臣より「令和元年度卓越した技能者の表彰“現代の名工”」受章

2021年 一般社団法人「全日本司厨士協会」卓越最高技術顧問章受章

2024年 「調理師関係功労者に対する厚生労働大臣表彰」受彰

2025年 フランス共和国大統領より「フランス共和国 国家功労勲章シュヴァリエ」受章

永妻 信人 Nobuto NAGATSUMA

セルリアンタワー東急ホテル 総料理長

名古屋調理師専門学校卒業後、1989年、名古屋東急ホテル入社。その後1994年に渡仏し各地の名店で研鑽を積み、帰国後は都内の有名店にてスーシェフを務める。2002年、セルリアンタワー東急ホテル入社後は、フランス星付きレストランでの研修を経て、2009年10月に「クーカーニョ」シェフに。その後は渋谷ストリームエクセルホテル東急初代料理長、横浜ベイホテル東急、オールデイダイニング「カフェ トスカ」シェフ、白馬東急ホテル料理長を経て、2025年7月セルリアンタワー東急ホテル総料理長に就任。

「いかなる時も学び」の言葉を胸に、お客さまが心満たされるひととき、“美味しさのその先”をご提供できるよう最高のパフォーマンスを追求し続けている。

【セルリアンタワー東急ホテル 概要】

2001年5月開業。渋谷駅から徒歩5分に位置する、ゲストの様々なご要望にお応えできる渋谷で数少ないラグジュアリーホテルです。モダンスタイルの中に和の趣が感じられ、美しい眺望を臨む客室と多用途な宴会場、多彩なジャンルのレストランやバーを有し、日本のホテルならではの温かなおもてなしで皆さまをお迎えいたします。日本の伝統と流行、ENTERTAINMENTが交差するSHIBUYAで、季節の移ろい、四季折々の文化に触れることで感じる心の豊かさを

「SHIBUYA LUXURY」として表現するプロジェクトを2024年より始動しています。



所在地：

東京都渋谷区桜丘町26-1

アクセス：

渋谷駅より徒歩5分

建物概要：

地上40階 地下4階

営業施設：

客室403室（収容人数806名）宴会場11 レストラン＆バー11

公式ウェブサイト：

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/index.html