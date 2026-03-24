東京タワーから世界へ 世界的IPと日本文化を接続する「LuvLEE Artwork Project」始動

株式会社ユナイテッドエンターテインメンツ

United Entertainments inc.が展開するプロジェクトブランド「LuvLEE」は、2026年4月14日（火）より東京タワーにてアートイベント「LuvLEE Artwork Project」を開催いたします。

本プロジェクトは、世界的アーティストのライツを扱うLuvLEEの活動から生まれたアートプロジェクトです。「文化的価値を継承するだけでなく、次の時代へどう更新していくか」という問いを起点に、日本の現代アーティストが音楽、ファッション、テクノロジー、デジタル表現を交差させ、新たな文化的価値を創出します。

会場は日本の情報発信拠点である東京タワー。3F ART GALLERYおよび1F ART EXHIBITIONの2会場で展開し、展示、トークイベント、公式グッズ販売など多角的な体験を提供します。





日本の伝統美が交差するアート体験

本イベントは、東京タワー内の2つの展示空間を中心に構成されます。

3F TOWER GALLERYでは「LuvLEE ART GALLERY」と題して、現代アートと日本の伝統工芸を軸とした展示を実施します。YOASOBI「夜に駆ける」のキービジュアルを手がけたCOTOHによるコラボレーションアート作品をはじめ、着物職人NOB MIYAKEによるコラボレーション着物や掛け軸、その他、ジュエリー作品などを展示します。

RED° TOKYO TOWER 1階展示スペースでは「LuvLEE ART EXHIBITION」として、公式マーチャンダイズの販売とアーティストによるコラボレーションアート展示を中心に展開します。会場ではTシャツなどの公式マーチャンダイズに加え、西陣織などを用いた伝統工芸とのコラボレーショングッズも販売予定。音楽、アート、伝統文化が交差する新たな文化体験を提供します。

また、展示されるコラボレーションアートには、日本のHIPHOPシーンを代表するシンガー・ラッパー COMA-CHI、墨の表現を軸に東京とニューヨークを拠点に活動するアーティストTakumi Yamazaki、三兄弟によるアーティストユニット Artist Super Novaらが参加します。

【開催概要】

イベント名称 ：LuvLEE Artwork Project

3F ART GALLERY

開催期間 ：2026年4月14日（火）～2026年4月29日（水・祝日）

会場 ：東京タワー 3F 「TOWER GALLERY」

費用 ：入場無料

1F ART EXHIBITION

開催期間 ：2026年4月14日（火）～2026年5月6日（水・振替休日）

会場 ：東京タワー 1F 「RED° TOKYO TOWER」

費用 ：入場無料

3F LuvLEE ART GALLERY

COTOH × The Rolling Stones

COTOHとThe Rolling Stonesによるコラボレーションアートを展示いたします。2025年にGINZA SIXにて発表された作品に加え、本展示のために制作された新作コラボレーションアートもあわせて公開いたします。

The Rolling Stonesの象徴的なアイコンや精神性を起点に、

COTOHの繊細な筆致と独自の世界観によって再解釈された作品群を、既存作品と新作の両面からご覧いただけます。

音楽が持つカルチャーの力と、現代アートの視点が融合した特別な展示をぜひご覧ください。

NOB MIYAKE × The Rolling Stones

着物職人NOB MIYAKEとThe Rolling Stonesによるコラボレーション作品を展示いたします。

40年にわたり着物制作に携わってきた経験と技術を背景に、伝統的な技法と革新的な発想を融合させた表現を追求してきたNOB MIYAKE。

手作業で糊や金箔を重ねる独自の技法により生み出される立体的で華やかな装飾は、国内外から高い評価を受けています。

本展示では、The Rolling Stonesの象徴的なモチーフを取り入れたコラボレーション着物および掛け軸作品を公開。日本の伝統工芸と世界的ロックカルチャーが交差する、新たな表現をご覧いただけます。

ジュエリー × The Rolling Stones

江戸期の水晶細工を起源とし、日本有数の宝飾産地として発展してきた山梨県のジュエリー技術。LuvLEEは、この伝統を受け継ぐジュエリー工房をプロジェクトパートナーに迎え、ダイヤモンドと金を正式に使用したThe Rolling Stonesジュエリーを制作しました。

さらに、紀州漆器の産地として知られる和歌山県海南市で1950年に創業した山家漆器店と、工芸分野に長く携わり国内外で商品開発を行ってきたデザイナー・田口裕介が、本ジュエリーのために玉手箱型の漆器ジュエリーケースを制作。山梨の宝飾技術と紀州漆器の文化が融合した、日本の伝統工芸による特別なジュエリー企画が誕生しました。

1F LuvLEE ART EXHIBITION

RED° TOKYO TOWER 1階展示スペースにおいても、「LuvLEE Artwork Project」の世界観を体験できるアートの特別展示およびマーチャンダイズ販売を展開いたします。

1階エリアでは、プロジェクトに参加するアーティストによるコラボレーションアート及び作品の一部を公開するとともに、伝統工芸品などのコラボレーショングッズ、マーチャンダイズを販売予定です。

来場者がアートとプロダクトの両面から本プロジェクトの魅力に触れることができる空間を創出します。

【伝統工芸とマーチャンダイズ】

本プロジェクトでは、アーティストの作品を起点としたマーチャンダイズと、日本の伝統工芸と融合したマーチャンダイズの2つのアプローチを展開します。

アーティスト作品マーチャンダイズでは、参加アーティストのアートワークをもとに制作されたアパレル、ポスター、ステッカー、トートバッグなどのプロダクトを展開し、作品の世界観を日常のアイテムとして楽しめる形に落とし込みます。

伝統工芸マーチャンダイズでは、扇子、西陣織を用いたキャップ、着物の意匠を取り入れたアートプレートなど、日本の伝統技術とロックカルチャーを組み合わせたプロダクトを展開します。アート、音楽、伝統文化が交差する新しい表現として、現代のカルチャー文脈の中で再解釈されたアイテムを紹介します。

【展示コラボレーションアーティスト】COMA-CHI

日本のHIPHOP黎明期を支えた女性MCのパイオニア。B-boy Park MCバトル女性初準優勝やm-flo・ZEEBRAらとの共演を経て、国内外で存在感を示す。近年は和楽器とHIPHOPを融合した“Japanese Fusion”を提唱し、グラミー関連企画や海外作品への楽曲起用などグローバルに活動。

【official HP】https://coma-chi.jp

Takumi Yamazaki

東京とニューヨークを拠点に25年以上活動し、感性と交差したものを色や線で表現する。今回は、墨の感性と現代的エネルギーを融合させた多次元的表現を表現する。Blue Note Records作品や音楽・映像・文学など幅広い分野で国際的に活動し、NYアートシーンでも長年評価を受けている。

【official HP】https://takumiyamazaki.jp/

Artist Super Nova

幼い三兄弟が母を励ますために絵を描き始めたことから生まれたアーティストユニット。三人で一枚のキャンバスを完成させる独自の共同制作スタイルで注目を集める。自然のエネルギーや家族の絆をテーマに、抽象と具象を融合したダイナミックな表現で国内外から注目を集めている。

LuvLEEについて

LuvLEEは、United Entertainments inc.が運営するプロジェクトブランドです。

The Rolling Stones、Guns N' Roses、Bon Jovi、KISS、QUEEN、Lady Gagaなど海外ミュージシャンの公認グッズ制作を中心に、企画、プロダクト開発、プロモーションまで一連のプロセスを手がけています。アーティストの魅力を最大限に引き出し、ブランド価値の向上とファンとの関係構築を支援することで、新たなファンとの接点を創出しています。

また、ポップアップストアやアートエキシビション、コラボレーションカフェなどのリアルイベントも展開しています。2022年にはMIYASHITA PARK屋上のAIRSTREAMを活用した「DIGCAFE × WOODSTOCK」コラボカフェを実施。2024年にはMIYASHITA PARKや神宮前キャットストリートでのポップアップストアを開催し、限定商品や体験型コンテンツを提供しました。

さらに、新海誠監督作品『雲のむこう、約束の場所』公開20周年を記念したアートエキシビションや、世界的写真家レスリー・キーによる展示イベントなど、音楽、映画、写真といった異なるカルチャー領域と連動した企画を展開しています。

LuvLEEは、アーティスト、ブランド、文化をつなぐプロジェクトブランドとして、今後も国内外のクリエイターとともに新しいカルチャー体験を発信していきます。

【official HP】https://luvlee.jp/



会社名 ：「United Entertainments inc.」（読み：ユナイテッド エンターテインメンツ インク）

※登記名は「株式会社ユナイテッドエンターテインメンツ」

ブランド名 ：LuvLEE（読み：ラブリ）

※L＝大文字 u＝小文字 v＝小文字 L＝大文字 E＝大文字 E＝大文字

会場 ：東京タワー

主催 ：LuvLEE Artwork Project実行委員会 (repicbook株式会社/United Entertainments inc.)

制作 ：有限会社鈴木明廣告制室/株式会社まうまう/合同会社LiveL/株式会社ピクセル・ボックス

/United Entertainments inc.

制作協力 ：株式会社 TOKYOTOWER

United Entertainments inc.

＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞

広報担当:松岡夏生

TEL：080-9419-2982

MAIL：info@unitedets.jp