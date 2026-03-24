世界で最も歴史あるサッカー大会「エミレーツFAカップ」日本オフィシャルトロフィーツアー：元日本代表 稲本潤一氏がアンバサダーに就任

The Football Association

イングランドサッカー協会「The Football Association」（以下、FA）は、2026年3月27日（金）から4月5日（日）に開催する、世界で最も歴史あるサッカーカップ戦 「エミレーツFAカップ」（以下、FAカップ）のオフィシャルトロフィーが日本を巡るトロフィーツアー「エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー」（以下、本ツアー）において、元サッカー日本代表 稲本潤一氏が公式アンバサダーに就任することを発表します。

Ben Radford：ゲッティイメージズ提供

本ツアーは、「エミレーツFAカップ」が日本で開催する初のオフィシャルトロフィーツアーとして、東京・大阪・静岡で実施します。日本はサッカーへの関心が非常に高く、これまで多くの日本人選手がイングランドで活躍してきました。そうした両国のサッカー文化のつながりを背景に、日本のサッカーファンの皆さまにエミレーツFAカップの歴史と魅力を直接届ける機会として、本ツアーの開催が決定しました。大会の長い歴史と魅力を日本のサッカーファンへ届けるとともに、日本文化やスポーツと融合したさまざまな取り組みを展開します。

今回アンバサダーに就任する稲本潤一氏は、日本サッカー界を代表するミッドフィルダーとして国内外で活躍してきた元プロサッカー選手です。日本人選手として早くからイングランドに挑戦し、アーセナルやフラムなどのクラブでプレー。特にフラム在籍時にはイングランドのリーグで活躍し、FAカップの舞台も経験するなど、イングランドサッカーの魅力を体感してきました。そうした経験を持つ稲本氏は、両国のサッカー文化を体現する存在として、本ツアーを盛り上げます。ツアー期間中、稲本氏はMUFGスタジアムのトロフィー展示イベントへの登壇や子どもを対象にしたキッズサッカークリニックへの参加を通じて、「エミレーツFAカップ」の魅力や大会の歴史、そしてサッカーの楽しさを次世代へ伝えていく予定です。

元プレミアリーグ（アーセナルFCほか）所属・元日本代表 稲本潤一氏

「この度、エミレーツFAカップの初となる日本オフィシャルトロフィーツアーのアンバサダーを務めることになり、大変光栄に思います。FAカップは世界でも非常に歴史のある大会であり、多くの名勝負やドラマを生んできました。自分がイングランドのリーグでプレーしていた当時は、まだ日本人選手も多くはなく、その中でFAカップという舞台に立てたことはとても印象に残っています。今では多くの日本人選手がイングランドのリーグで活躍していますが、その魅力や価値は今も変わらない特別なものだと感じています。今回の『エミレーツFAカップ：東京テイクオーバー』を通じて、日本の子どもたちやサッカーを愛する皆さんに、FAカップの魅力やサッカーの楽しさを感じてもらえる機会になれば嬉しいです。」

FAコマーシャル・ディレクター ジェームズ・グレイ氏

「FAは、タイトルパートナーであるエミレーツ航空と共に、世界中のサッカーファンをつなぎ、忘れられない瞬間を皆様にお届けすることに尽力しています。稲本潤一氏は、日本サッカー界を代表する選手として国内外で活躍し、多くの人々にサッカーの魅力を伝えてきました。豊富な経験と高い知名度を持つ稲本氏にアンバサダーとしてご参加いただくことで、エミレーツFAカップの歴史や価値をより多くの日本の皆様に届けることができると考えています。」

元プレミアリーグ（アーセナルFCほか）所属・元日本代表 稲本潤一 プロフィール

(C)yuichi sugita

早くから傑出した才能を示し、ガンバ大阪ユースで順調にステップアップを重ねたのち97年に当時史上最年少でJ1デビュー。99年には「黄金世代」と呼ばれたイレブンでワールドユース準優勝を果たして世界を驚かせ、その後の日本人による海外移籍の先鞭をつけた一人となった。アーセナル、フランクフルト、ガラタサライなど欧州の名門クラブを渡り歩き、UEFAチャンピオンズリーグでも得点を記録している。日本代表として日韓、ドイツ、南アフリカと三度のワールドカップに出場し、特に日韓大会ではベルギー戦の逆転ゴールとロシア戦の決勝点を挙げ、日本中を熱狂の渦に巻き込んだ日本サッカー界のレジェンド。 2024年の現役引退後は、指導者の道へ。川崎フロンターレの育成部コーチを経て、今季からはFRO（フロンターレ リレーションズ オーガナイザー）に就任。クラブの価値を高めるための対外活動に尽力する。

「エミレーツFAカップ」について

「エミレーツFAカップ」は、1871年に創設された世界で最も長く続いている国内サッカー大会です。イングランドサッカー協会（FA）に所属する、トッププロのプレミアリーグから、地域に根差したアマチュアクラブまで、あらゆるレベルのチームが参加するトーナメントです。一発勝負のノックアウト方式で、下位リーグのチームがトップクラブを破る「ジャイアントキリング」は、この大会の象徴的な魅力となっています。本シーズンの決勝戦は、2026年5月16日にサッカーの聖地「ウェンブリー・スタジアム connected by EE」にて行います。

- エミレーツFAカップ 公式サイト：https://www.thefa.com- エミレーツFAカップ 公式SNS：Instagram：https://www.instagram.com/emiratesfacupX：https://x.com/EmiratesFACupYouTube：https://www.youtube.com/c/thefacupFacebook：https://www.facebook.com/EmiratesFACupTikTok：https://www.tiktok.com/@emiratesfacup- エミレーツFAカップ U-Next独占配信：配信チャネル(https://www.video.unext.jp/lp/football_pack?cid=D32572&adid=A8N&alpad=1&alpge=1&utm_source=a8&utm_medium=a_n&utm_campaign=a_n&a8=NpLWbpoFk6DQZ9LfJTDjTLL276-IJ6XMwTDZo6e3dZSFk6LCn6X616JpOidzXzYDwZPh3ELtwpLWys00000014274001)