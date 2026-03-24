未来の先生を応援！ロイロノートが新キャンペーン開始

株式会社LoiLo

株式会社LoiLoは、教職課程の学生を対象とした「未来の先生 応援キャンペーン」を開始しました。

本キャンペーンでは、１.無料オンラインセミナー、２.学生向け認定制度「ロイロ認定ティーチャーJr.」、３.授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」の無償提供を通じて、教員を目指す学生のICT活用力向上を総合的にサポートします。

詳細：【教職課程の学生向け】未来の先生 応援キャンペーン(https://help.loilonote.app/--693a7c134d131ffd2898c6f2)

キャンペーン開始の背景

GIGAスクール構想の開始以降、学校現場では一人一台端末を活用した授業が進んでいます。教員採用試験においてもICTを活用した授業づくりのスキルが求められています。

岐阜市教育委員会 土田牧也氏

「これからの学校では、ICTを「特別な道具」ではなく「学びを広げる身近な手段」として使いこなせる教員が求められています。ICTは、子どもの可能性を引き出し、対話を深め、一人ひとりの成長を支える力強いパートナーです。

大学での学びは、未来の教室を変える原動力になります。ぜひ皆さんには、ICTを活用して、子どもたちの世界を広げる「次世代を担う教師」へと成長して欲しいと願っています。私たちも、その歩みをしっかりとサポートしていきます。」

キャンペーン概要

1. 無料で学べるオンラインセミナー

ICTを活用した授業づくりを学べるオンラインセミナーを毎週開催しています。実際に端末を操作しながら参加でき、教育実習や授業設計にすぐに活かせる内容です。

主なテーマ：

・ロイロノート・スクールの基本操作と活用事例

・生徒主体・協働的な授業づくり

・思考力を育む「シンキングツール」の活用

・効果的な授業デザインの手法 など

2. 「ロイロ認定ティーチャーJr.」認定制度

児童生徒主体の授業デザインができる教職課程の学生を「ロイロ認定ティーチャーJr.」として認定する制度です。教員採用試験でのアピールポイントにもなります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24975/table/237_1_adb40e5560edf49aefbfffc4eaa651d4.jpg?v=202603240251 ]

3. 授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」の無償利用

教職課程の授業での利用に限り、授業支援アプリ「ロイロノート・スクール」を無償で提供します。在学中から教育現場と同じICT環境を体験できます。

詳細・お申し込み

本キャンペーンの詳細・お申し込み方法は、下記ページをご確認ください。

【教職課程の学生向け】未来の先生 応援キャンペーンhttps://help.loilonote.app/--693a7c134d131ffd2898c6f2

ロイロノート・スクールについて

ロイロノート・スクール（※）は、小学校から大学まで、すべての教科で使える協働学習・授業支援プラットフォームです。容量無制限で、学習資料や思考プロセスを記録でき、子どもたちの「考える力」や「学ぶ力」を育みます。資料のやりとりや提出物の管理、思考ツールを活用した深い学び、協働編集による相互参照、自動採点テスト、AIによる高精度なWebフィルタなど、多彩な機能で「個別最適な学び」と「協働的な学び」の両立、教員の負担軽減を実現します。マルチプラットフォーム対応で、国内外約1万4000校、毎日290万人以上に利用されています。詳しくはWebページをご覧ください。

https://n.loilo.tv/ja

※ ロイロノートは、株式会社LoiLoの商標です。