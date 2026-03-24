2026/3/20発売の電子書籍『トーラときんのりゅう』がAmazonで3部門1位

トキツカゼ出版株式会社

トキツカゼ出版株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役：中島 琴美)は、宮崎県を拠点に子育て支援活動を行ってきた（みこみわ・ゐっさ）による最新著書『トーラときんのりゅう』を2026年3月20日に出版いたしました。

この度、Amazon.co.jpのランキングにおいて3部門で1位を獲得したことをお知らせいたします。(2026年3月21・22日自社調べ)

▼書籍販売ページ

URL： https://amzn.asia/d/04lLVoVV

トーラときんのりゅう

【2026年3部門１位を獲得】

★★★実用・工作・趣味部門売れ筋ベストセラー1位

★★★実用・工作・趣味部門新着1位

★★★エネルギー部門新着1位

～親子で手にとってほしい

愛とひかりに満ちた、すてきな魔法の絵本～

お姉ちゃんになることへの戸惑いから、かけだしたトーラの大冒険。

トーラといっしょに、心の強さ、やさしさ、そして愛に出会う時間は、きっと親子の宝物になります。

一人ひとりの心の中にある宝珠（ひかり）に会いにいきませんか。

大人にも、子どもにも手にとってほしい。

そして特に、弟や妹がいるお子さんとお母さんにいっしょに読んでほしい絵本です。

（ものがたり）

あるあさのことです

「おめでとう だいすきなトーラ

あなたはきょうから おねえさんよ」

おみまいにいくと おかあさんは

しらないあかちゃんを だっこしていました

「いやだ！ おかあさんなんて きらいよ」

トーラは おもわず かけだしました

中略

「トーラ！ じんせいは

ほんとうのしあわせをさがす たびなのだ

さあ いざ すすめ」

おおきなとびらが めのまえに たっています

そこへ つばめが やってきました

「こんにちは トーラ ここにいたんだね」

ぼくといっしょに むこうへ いってみるかい？」

「うん いきたい！」

つばめに せなかをおされて トーラは おもいきり

そのとびらを ひらきました

■出版背景

核家族の増加など、家庭環境がかつてとは大きく変化し、日々の忙しさや不安で、心のゆとりや自分自身と向き合う時間を持つことが難しい現代。

そのような中で本書には、「一人ひとりが大切な存在であり、そのままで価値がある」というメッセージが込められています。

親子で読むうちに、日頃伝えきれない想いや深い愛情が自然と伝わり、親子の絆を深めることができるでしょう。大切な人との心のつながりや、やさしさ、愛に気づくきっかけとして、大人にも子どもにも、ぜひ手にとっていただきたい一冊です。

■想定読者

・これからママになる女性

・２人目のお子さんが生まれるご家庭

・親子で一緒に楽しみながら、気づきを得られる本を探している方

・やさしく自分自身と向き合いたいと感じている方

・子どもとの関わり方に悩みを感じている方 など

・これから家族を迎える方へのプレゼントにもおすすめです

■著者コメント

本来、私たちは誰もが輝く存在です。しかしさまざまな経験や環境の中で、不安になったり、迷ったり、自分を信じられなかったりすることがあります。そのようなときに、自分自身に立ち戻るきっかけや、大切な人との絆を深める時間にできたらと願ってつくりました。

この絵本には私たちの愛を120％込めました。愛の魔法の絵本である本書を、ぜひ一家に１冊、お守り本として置いていただき、大人にも子どもにも手に取っていただきたいです。そして、いつか世界中に届けることができれば嬉しく思います。

本書は、「目に見えない大切な愛のメッセージや想いを「絵本」というかたちで多くの方に届けたい」という2人の想いから生まれました。

絵本の文は、実際にみこみわが、京都のお寺で受け取ったメッセージをもとに綴り、ゐっさが絵を通してイメージを表現しています。物語の中に登場する「きんのりゅう」や「宝珠（ほうじゅ）」「真我」は、お子さんにとっては難しい言葉ではあると思いますが、あえてそのままにすることで読む人それぞれが想いを馳せる余白を大切にしました。また、絵本に登場する気球やヨット、動物たちなどの美しい世界の数々は、全てみこみわが実体験からインスピレーションを受け取り、言霊に変えてエネルギーを込めたものです。この世界観をぜひ、おたのしみください。

■書籍情報

書名：トーラときんのりゅう

著者：みこみわ・ゐっさ

形式：Kindle版（電子書籍）

価格：税込888円

発売日：2026年3月20日

ASIN：B0GSHD74H7

発行：トキツカゼ出版

販売：Amazon.co.jp Kindleストア

URL： https://amzn.asia/d/04lLVoVV

※ペーパーバック版は2026年5月9日発売予定です。

※価格は予告なく変更される場合があります。

※AmazonおよびAmazon.co.jpは、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

■著者プロフィール

みこみわ：

文を担当。世界をぐるっと周って『奇跡の起こし方』を見つけた、子どもと平和と地球を愛する人。ボランティアや保育士社会福祉士として、これまで5000人以上のパパママと子どもたちの成長を応援している。

ゐっさ：

挿絵担当。みこみわと共に宮崎県を拠点に子育て支援活動を行ってきた。美しくあたたかい挿絵の数々はすべて本作のために描き下ろしたもの。

■Instagram

https://www.instagram.com/ehon.de.peace/

■トキツカゼ出版について

トキツカゼ出版株式会社は、書籍業界に革命を起こした動く電子書籍、そして世界中にペーパーバック（紙の本）をお届けする書籍を手掛ける会社です。LINEやメルマガへの登録による読者のリスト化、手書きメッセージを入れることも可能で完全デジタルでないあたたかさの演出を行える等が特徴。動画編集等にも対応しています。

会社名 ： トキツカゼ出版株式会社

代表者 ： 代表取締役 中島 琴美

所在地 ： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2丁目2-2

ヒルトンプラザウェストオフィスタワー19階

設立 ： 2021年11月12日

事業内容： 出版業

URL ： https://tokitsukaze.co.jp/