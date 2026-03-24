TENTIAL、プロゴルファーの蟬川泰果選手とコンディショニングサポート契約を締結

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、プロゴルファーの蟬川泰果選手とコンディショニングサポート契約を締結いたしました。

テンシャルは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、アスリートの知見や最新の技術を活用し、日常生活からコンディショニングをサポートする製品を展開しています。

蟬川選手は、アマチュア時代に「パナソニックオープン」「日本オープン」で優勝し、ツアー史上初となるアマチュア2勝の快挙を達成。2022年のプロ転向後も、史上最年少で日本タイトル3冠を達成するなど、日本男子ゴルフ界を力強く牽引してまいりました。

蟬川選手は、2025年2月、米コーンフェリーツアー参戦中に肋骨の疲労骨折を負い、プロ転向後初の途中棄権を経験しました。復帰に向けたリハビリ期間中、知人から結婚祝いとして贈られたBAKUNEリカバリーウェアを着用し始めたことで、睡眠の重要性を実感。さらに、TENTIALが自身の母校である東北福祉大学へのコンディショニングサポートを行っていることを知り、アスリートの心技体を本気で支えるブランドであると共感したことが、今回のコンディショニングサポート契約の締結につながりました。

テンシャルは蟬川選手のより高いレベルでの挑戦を目指し、プレーにもコンディショニングにも取り組む姿勢を全面的にサポートしたいという思いから、この度の契約に至りました。『4大メジャーを制覇し、世界で勝つ』という蟬川選手の目標をコンディショニングの観点からサポートして参ります。

蟬川泰果選手 コメント

プロゴルファーはシーズンが始まると、国内外を長期転戦する日々が続きます。移動と試合を繰り返す生活の中で、ゴルフをしていない時間の疲労回復とコンディション維持の重要性を、プロ転向以降、より強く意識するようになりました。

特に2025年初めの海外遠征でのケガは、私にとって大きな転機でした。世界で戦い続けるためには、ゴルフの技術だけでなく、日常の過ごし方や身体のケアを含めた総合的なコンディショニングが欠かせないということを、世界のトップ選手たちの姿、そして自分自身の経験を通して実感しました。

そんな中、TENTIALと出合ったことで、自分の中で“整える”という意識がより明確になり、リカバリーウェアとしての機能性はもちろん、睡眠中にもコンディションを整えられる点に大きな価値を感じています。パフォーマンスを高めるうえで、“整えること”も重要な要素の一つだと考えており、今の自分にとってTENTIALは欠かせない存在です。

TENTIALとともに日々のコンディションを整えながら、目標である4大メジャー制覇、そして世界での挑戦を続けていきたいと思います。

蟬川泰果選手 プロフィール

- 生年月日：2001年1月11日- 出身地：兵庫県加東市- 出身校：東北福祉大学- プロ転向：2022年10月31日- 主な戦績：- - 2022年 パナソニックオープンゴルフチャンピオンシップ 優勝（アマチュア）- - 2022年 日本オープンゴルフ選手権競技 優勝（アマチュア）- - 2023年 関西オープンゴルフ選手権競技 優勝- - 2023年 ゴルフ日本シリーズJTカップ 優勝- - 2025年 BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ 優勝

1歳半からゴルフを始め、ジュニア時代から頭角を現す。東北福祉大4年時の2022年、「パナソニックオープン」で史上6人目のアマチュア優勝。続く「日本オープン」では95年ぶりとなるアマ優勝を遂げ、史上初のアマ2勝という快挙を達成し、プロ転向。2023年の最終戦「ゴルフ日本シリーズJTカップ」を史上最年少で制し、2025年には「BMW 日本ゴルフツアー選手権 森ビルカップ」で優勝。史上最年少での日本タイトル3冠を達成した、日本ゴルフ界を代表するトッププロの一人。

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/355_1_4309925aa387253eedeb5eebc2f39b52.jpg?v=202603240251 ]