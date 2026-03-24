韓国発大人気キャラクター「チェゴシム」初のくじが発売！

株式会社アルテミス

株式会社アルテミス（本社：東京都港区、代表取締役：泉浩樹）は「元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち」を全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか雑貨店にて2026年4月24日（金）より順次発売いたします。

本商品は「ゴシムちゃんたちの1日」をテーマにした描き下ろしイラストを使用したはずれなしの店舗くじです。定番のおまもり風カードをはじめとして、日常使いしやすくかわいいアイテムを取り揃えました。

「チェゴシムくじ」概要

【商品名】元気が出るチェゴシムくじ ゴシムちゃんたちのいちにち

【発売日】2026年4月24日(金)

【価 格】1回770円（税込）

【等級数】全16等級＋ラスト賞

【取扱店舗】全国のローソン（※一部店舗を除く）ほか

【公式サイト】https://choigosim-kuji.jp/

【くじ情報発信公式X(旧Twitter)】https://x.com/hapi_popu

※店舗により発売時期が異なる場合、またお取り扱いが無い場合がございます。

※商品はなくなり次第終了となります。

各賞詳細

・A賞マスコット付き時計(うわーんゴシム)1種

時計約W90×H55mm×D30mm、台座約W160×H62mm、マスコットH65mm以内

アラーム付きデジタル時計とマスコットフィギュアのセットです。

・B～F賞マスコットスタンド5種

背景約W90×80mm、台座W90×70mm、マスコットH65mm以内

台座と背景が付いた豪華なマスコットフィギュアです。

※種類はお選びいただけません。

・G賞選べるロング巾着3種

約W150×H300mm

ペンライトやペットボトルが入る大きめの巾着です。

・H～M賞カードケースキーホルダー6種

W80×H130mm

P賞のおまもり風カードやお気に入りのトレカを入れて持ち運べるカードケースキーホルダーです。

※種類はお選びいただけません。

・N賞選べるハンドタオル6種

約W200×H200mm

描き下ろしイラストを大きく使用した持ち運びやすいサイズのハンドタオルです。

・O賞マチ付きスライダーポーチ【ブラインド】6種

約W200×H122×D30mm

マチ付きで容量たっぷりのポーチです。コスメポーチとしてや文房具入れ、推し活グッズケースなど幅広い用途でお使いいただけます。

※種類はお選びいただけません。

・P賞おまもり風カード&ステッカー3枚セット【ブラインド】6種

カード約W55×H91mm、ステッカーW50×50mm以内

チェゴシムといえば、のおまもり風カードもこのくじだけの描き下ろしでご用意しました。スマホケースにも入れられる使いやすいサイズのステッカーも3枚セットです。

※種類はお選びいただけません。

・ラスト賞ブランケット

約W1,200×H700mm

最後のくじをご購入いただいた方にプレゼント。くじのキービジュアルを使用した大判ブランケットです。

アンケートキャンペーン開催！

アンケートにご回答頂いた方の中から抽選で3名様に「ラスト賞 ブランケット」をプレゼントするキャンペーンを実施いたします。

【応募方法】

くじご購入後、お客様持ち帰り用のくじ券に記載されたQRコードからアンケートにご回答ください。

【応募期間】

2026年4月24日(金)00:00～5月31日(日) 23:59まで

「チェゴシム」とは？

「チェゴシム」は、2020年に韓国在住のイラストレーター・チェゴシム氏により生み出されたキャラクターです。ゆるくて可愛らしいタッチの作品に登場するのは、色も形もバラバラな"ゴシムちゃん"たち。すべての人々の幸せを願う気持ちをたくさん込めて、明るくポジティブなメッセージを発信しています。

韓国・中国での展開も合わせたSNS総フォロワー数は現在100万人を超え、アジア圏を中心に人気を集めています。

・Instagram：https://www.instagram.com/gosimperson/

・X（旧Twitter）：https://x.com/gosimperson

・日本版X（旧Twitter）：https://x.com/choigosim_jp

・日本版Instagram：https://www.instagram.com/choigosim_jp

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