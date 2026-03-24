【3/25 ウェビナー開催】数百のシステムを抱えるコスモスイニシアが実践、属人化を脱却する「迷わせないDX」の裏側

テックタッチ株式会社

テックタッチ株式会社は、株式会社コスモスイニシアをゲストに招き、2026年3月25日（水）12時から無料オンラインセミナーを開催します。

数百の社内システムを抱える同社が、いかにして「操作の迷い」をゼロにし、属人化を脱却したのか。その核となる「使いやすさの統一」とDAP活用の舞台裏を、現場のキーマンが解説します。

お申し込みはこちら：https://techtouch.jp/event/20260325-cigr/

多くの企業がDXを推進する一方で、「導入したシステムが特定の人しか使いこなせない」「操作の属人化が組織変革の壁になっている」という課題に直面しています。本来、業務効率化のために導入したはずのシステムが、結果としてマニュアル確認や問い合わせ対応などの付帯業務を増大させ、現場を疲弊させているのが実態です。

本ウェビナーでは、株式会社コスモスイニシアのDX推進を牽引する岸本泰之氏をゲストにお迎えします。リノベーションマンションの設計・施工管理から営業まで、多岐にわたる現場実務を経験してきた同氏だからこそ知る「現場が本当に必要としているサポート」のあり方を語ります。

数百のシステムを抱える同社において、多忙な現場の手を止めることなく「触ればわかる」状態をどう作り上げたのか。ツール導入をゴールにせず、利用者の利便性を最優先に考えた「使いやすさの統一」のプロセスと、それを支えるDAP活用のリアルな舞台裏を公開します。現場とシステムの両立に挑むDX推進者や情シス担当者にとって、実践的なヒントが詰まった内容です。

■開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/411_1_6ad121a4e12f35fa4ca5158ee39ff7d7.jpg?v=202603240251 ]

■タイムスケジュール（予定）

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/48939/table/411_2_e7be8a665c684237233420fe8a7c7f0f.jpg?v=202603240251 ]

■登壇者プロフィール

株式会社コスモスイニシア

デジタル推進部門 デジタル推進部 二課 チーフ 岸本 泰之氏

新卒でエンジニアとして大手電機メーカーへ入社。その後、全社横断での商品やサービスの企画・マーケティングや住宅設備・建材メーカーとの合弁会社設立など幅広く経験。

「住まい」や「暮らし」に関わりたいという想いと、リクルートコスモス（現コスモスイニシア）創業者江副浩正に憧れ転職。リノベーションマンションの設計・施工管理や営業、コロナ禍における遠隔接客のシステム導入や運用の整備、基幹システムの刷新などを経て、現在は数百ある社内システムを把握し全社横断での効果の最大化に努めている。

テックタッチ株式会社 アカウントエグゼクティブ 石田 昌

新卒で運送業に入社して経営企画・バックオフィスを経験。

フロント最前線での業務に憧れ、転職以後、IT企業界隈のスタートアップや外資などで新規開拓の営業活動に従事。その他、アライアンスやパートナーセールスの立ち上げ、新規事業の開発などに携わる。ミッションやメンバーに惹かれて、2024年3月にテックタッチにジョイン。



■AI型デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」について

テックタッチ株式会社は、デジタルアダプションプラットフォーム（DAP）「テックタッチ」を提供し、国内シェアNo.1を誇ります。1,000万人（2026年1月時点）を超えるユーザーに利用され、大手企業や官公庁などに導入されています。「テックタッチ」は、ノーコードで操作ガイドを簡単に作成・実装できるため、システム担当者の負担を軽減し、ユーザーのスムーズなシステム利用を促進します。グッドデザイン賞、経済産業省が選ぶJ-Startup認定など、受賞多数。AI機能を強化したDAPの開発に注力する他、意思決定AIエージェント「AI Central Voice」の提供を開始し、あらゆる企業のIT活用を支援しています。

＜テックタッチで設定したナビゲーションの例＞

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ANlhdR2MJo4 ]

【テックタッチ株式会社 会社概要】

会社名 ：テックタッチ株式会社

設立 ：2018年3月1日

代表取締役 CEO：井無田 仲

所在地 ：〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目17-1 PMO銀座II5F・8F(総合受付 5F)

事業内容 ：デジタルアダプションプラットフォーム「テックタッチ」およびデータ戦略AIエージェント「AI Central Voice」の開発・提供

URL ：https://techtouch.jp/

メディアURL：https://techtouch.jp/media/

※記載されている製品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ニュースリリースに関するお問い合わせ

＜サービス導入に関するお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 営業担当：西野

URL：https://techtouch.jp/contact

＜取材のお問い合わせ＞

テックタッチ株式会社 広報担当：中釜・後藤・藤岡

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