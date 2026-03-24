Fender Limited Art Gallery Collection桂川弦モデル『Gen Katsuragawa Love Ear Art Telecaster(R)』2026年3月24日（火）発売

フェンダーミュージック株式会社

フェンダーミュージック株式会社（所在地：東京都渋谷区）は、ギターを単なる楽器としてだけでなく“アート作品”として再定義するコレクション「Limited Art Gallery Collection」より、日本のみならず世界的に活躍するカスタムペイントアーティスト、桂川弦との特別コラボレーションモデル『Limited Art Gallery Collection Gen Katsuragawa Love Ear Art Telecaster(R)』を発表しました。

本モデルは、旗艦店Fender Flagship Tokyo(https://jp.fender.com/pages/fender-flagship-tokyo)およびFender公式オンラインショップ(https://jp.fender.com/)にて2026年3月24日（火）より数量限定で販売を開始します。

桂川弦は、その独創的な世界観と圧倒的な表現力により、世界中のバイカーやアーティストから絶大な支持を集めるアーティストです。本モデルは、そんな桂川の美学をギターというキャンバスに落とし込んだ、まさに“アートピース”とも言える一本です。

Honey Burstカラーのアッシュボディには、アイコニックなレオパード模様をまるでハンドペイントのような質感で表現。さらにボディ外周を縁取るラインが、唯一無二の存在感を際立たせています。フロントピックアップには、カスタムバイクを彷彿とさせるクロームカラーのエスカッションを採用。細部に至るまで桂川の美意識が反映されたテレキャスターとなっています。

サウンド面では、Premium Vintage-Style 60’s Single-Coil Tele(R)ピックアップを搭載。甘く豊かなヴィンテージトーンを実現し、ルックスだけでなく、音にもこだわり抜いた特別な一本となっています。

ピックセットも同時発売

ギターの発売にあわせ、特別デザインのピックセット『Limited Art Gallery Collection Gen Katsuragawa Love Ear Art Pick Set』も登場します。“Love Ear Art”のロゴを含む6種類のデザインを採用し、厚みはミディアム、定番の351シェイプで安定した演奏性を実現しています。付属の缶ケースには、描き下ろしのモノクロームアートをプリント。ピックケースとしてはもちろん、小物入れとしても使用可能です。

Limited Art Gallery Collection

「Limited Art Gallery Collection」は、ギターを単なる楽器としてだけでなく、“アート作品”として再定義することを目的としたコレクションです。音楽とアート、そしてカルチャーの融合をテーマに、国内外で活躍するクリエイターとのコラボレーションを通じて、唯一無二の表現を具現化したモデルを展開します。本コレクションでは、クリエイターの世界観や創造性を最大限に活かし、ボディデザインやフィニッシュに落とし込むことで、演奏性とビジュアルの両面において特別な価値を提供します。数量限定で展開される各モデルは、プレイヤーにとっての楽器であると同時に、所有する喜びを感じられる“コレクタブルピース”としての魅力も兼ね備えています。

桂川弦

1975年神奈川県生まれ。

今日のカスタムペイントシーンにおいて、ひと際存在感を放っている日本人アーティスト。独特の美的感覚から生み出されるデザインアートはカスタムカルチャーの本場アメリカから高く評価され、国内外問わず多くのペイントワークを世に送り出している。

Instagram

@gen_loveearart

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/685_1_13aba80367e45510b49e5b1e91892737.jpg?v=202603240251 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。