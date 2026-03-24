◆俳優として舞台・映像で活躍。国際ボランティアも◆ 藤原紀香さんが関西大学人間健康学部の学生らと交流 〜3月28日（土）千里山キャンパス／14時から講演会も〜

◆俳優として舞台・映像で活躍。国際ボランティアも◆ 藤原紀香さんが関西大学人間健康学部の学生らと交流 〜3月28日（土）千里山キャンパス／14時から講演会も〜