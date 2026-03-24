品質を“数値で証明する装置”の時代へ｜4.1%成長で25億ドル市場、航空宇宙・新エネルギーが需要牽引
機械試験装置は、材料または製品の性能、安全性、信頼性を検証するための専門装置である。実際の使用環境（振動、衝撃、温度変動など）を模擬する、あるいは引張、圧縮、ねじりといった特定の荷重を負荷することで、力学的・物理的・化学的特性のデータを取得する。欠陥検出、寸法測定、疲労寿命評価、環境適合性検証といった機能を中核として備える。
トレンド一：世界的機械試験装置市場規模の安定的拡大
LP Information 調査チームの最新レポート「世界機械試験装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579825/mechanical-test-equipment）によると、2024 年の世界機械試験装置市場規模は 19 億 41 万米ドルであり、2025～2031 年の年平均成長率（CAGR）4.1% で拡大し、2031 年には 25 億 75 万米ドルに達する見込みである。世界の主要地域で工業化とインフラ整備が加速しており、信頼性の高い材料試験ソリューションに対する需要が高まっている。
要因分析
政策：世界各国で製品品質の基準強化と安全保証のための規制が整備されており、機械試験装置の導入を促す環境となっている。特に製造業の高度化を推進する政策により、品質管理プロセスの強化が求められている。
技術：精密ハードウェアと知的ソフトウェアの統合が進み、試験の自動化・デジタル化が深化している。引張、曲げ、硬度試験など複数の試験を一括で実施できる多機能装置や、特殊材料・部品に対応するカスタマイズ製品の技術開発が進んでいる。
市場：高級産業における先進複合材料の普及に伴い、特殊な試験ニーズが増加している。また、研究開発分野での新素材探索や、生産現場での品質管理の高度化により、市場の需要基盤が拡大している。
影響判断
中長期的な市場見通しは安定的だが、世界経済の変動による製造業の投資抑制の可能性がリスク要因として存在する。グローバル企業と地域企業の競争が激化し、技術革新とコスト競争が並行して進む傾向が続く。
トレンド二：製品の高機能化とカスタマイズ化の加速
機械試験装置市場では、多機能化と特殊用途向けカスタマイズ製品の需要が急速に高まっている。一つの装置で複数の機械試験を実施できる多機能製品は、試験効率の向上を実現するため、製造業や研究機関からの人気が高まっている。また、先進複合材料の普及に伴い、特殊な材料特性に対応するカスタマイズ試験装置の需要が増加している。
要因分析
政策：各産業の技術基準が高度化し、より精密な試験データの取得が義務付けられるケースが増えており、汎用製品では対応できない特殊試験装置のニーズが生まれている。
技術：自動化制御技術、データ解析ソフトウェアの進化により、多機能装置の開発が容易になっている。また、材料科学の進展により、特殊材料の試験方法が多様化し、カスタマイズ製品の技術開発が促進されている。
市場：製造業のコスト削減と効率化の要求から、一括試験が可能な多機能装置の導入メリットが高まっている。高級産業（航空宇宙、新エネルギーなど）では、特殊材料の信頼性評価のため、カスタマイズ試験装置の需要が旺盛である。
影響判断
多機能化とカスタマイズ化が市場の競争軸となり、企業は技術開発能力と顧客ニーズへの応答速度を強化する必要がある。高機能製品の価格帯が高い一方、需要の拡大による量産効果でコスト削減が期待される。
図. 機械試験装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344959/images/bodyimage1】
トレンド一：世界的機械試験装置市場規模の安定的拡大
LP Information 調査チームの最新レポート「世界機械試験装置市場の成長予測2026～2032」（https://www.lpinformation.jp/reports/579825/mechanical-test-equipment）によると、2024 年の世界機械試験装置市場規模は 19 億 41 万米ドルであり、2025～2031 年の年平均成長率（CAGR）4.1% で拡大し、2031 年には 25 億 75 万米ドルに達する見込みである。世界の主要地域で工業化とインフラ整備が加速しており、信頼性の高い材料試験ソリューションに対する需要が高まっている。
要因分析
政策：世界各国で製品品質の基準強化と安全保証のための規制が整備されており、機械試験装置の導入を促す環境となっている。特に製造業の高度化を推進する政策により、品質管理プロセスの強化が求められている。
技術：精密ハードウェアと知的ソフトウェアの統合が進み、試験の自動化・デジタル化が深化している。引張、曲げ、硬度試験など複数の試験を一括で実施できる多機能装置や、特殊材料・部品に対応するカスタマイズ製品の技術開発が進んでいる。
市場：高級産業における先進複合材料の普及に伴い、特殊な試験ニーズが増加している。また、研究開発分野での新素材探索や、生産現場での品質管理の高度化により、市場の需要基盤が拡大している。
影響判断
中長期的な市場見通しは安定的だが、世界経済の変動による製造業の投資抑制の可能性がリスク要因として存在する。グローバル企業と地域企業の競争が激化し、技術革新とコスト競争が並行して進む傾向が続く。
トレンド二：製品の高機能化とカスタマイズ化の加速
機械試験装置市場では、多機能化と特殊用途向けカスタマイズ製品の需要が急速に高まっている。一つの装置で複数の機械試験を実施できる多機能製品は、試験効率の向上を実現するため、製造業や研究機関からの人気が高まっている。また、先進複合材料の普及に伴い、特殊な材料特性に対応するカスタマイズ試験装置の需要が増加している。
要因分析
政策：各産業の技術基準が高度化し、より精密な試験データの取得が義務付けられるケースが増えており、汎用製品では対応できない特殊試験装置のニーズが生まれている。
技術：自動化制御技術、データ解析ソフトウェアの進化により、多機能装置の開発が容易になっている。また、材料科学の進展により、特殊材料の試験方法が多様化し、カスタマイズ製品の技術開発が促進されている。
市場：製造業のコスト削減と効率化の要求から、一括試験が可能な多機能装置の導入メリットが高まっている。高級産業（航空宇宙、新エネルギーなど）では、特殊材料の信頼性評価のため、カスタマイズ試験装置の需要が旺盛である。
影響判断
多機能化とカスタマイズ化が市場の競争軸となり、企業は技術開発能力と顧客ニーズへの応答速度を強化する必要がある。高機能製品の価格帯が高い一方、需要の拡大による量産効果でコスト削減が期待される。
図. 機械試験装置世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344959/images/bodyimage1】