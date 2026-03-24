フェニルHPLCカラムの世界市場2026年、グローバル市場規模（アルキルフェニル結合型、直接フェニル結合型）・分析レポートを発表
2026年3月24日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フェニルHPLCカラムの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フェニルHPLCカラムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のフェニルHPLCカラム市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。フェニルHPLCカラムは、高速液体クロマトグラフィーにおいて複雑な化合物混合物の分離および分析を行うために使用されるクロマトグラフィーカラムの一種です。特に逆相クロマトグラフィーで使用されることが多く、固定相は非極性、移動相は極性という条件下で化合物の分離を行います。
名称に含まれるフェニルとは、カラム内部のシリカ表面に共有結合している特定の官能基を指します。フェニル基は芳香族炭化水素の一種であり、化学式はC6H5で表されます。この官能基は分離対象となる化合物との相互作用に重要な役割を果たし、芳香族化合物や特定の有機化合物の分離性能を向上させる特徴を持っています。
そのため、フェニルHPLCカラムは医薬品分析、生物学的研究、食品分析、環境分析など幅広い分野で使用されています。高い分離性能と再現性を備えていることから、研究機関や品質管理部門において重要な分析機器として利用されています。
世界のフェニルHPLCカラム市場規模は2024年に114百万ドルと評価されており、2031年には155百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.5%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のフェニルHPLCカラム市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化を引き起こす要因についても検討しています。
さらに、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、フェニルHPLCカラム市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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フェニルHPLCカラム市場では、多くの分析機器およびクロマトグラフィー関連企業が競争を展開しています。主要企業としてはRestek、Merck、GL Sciences、Waters、AdvanceBio、Hawach Scientific、Agilent、Phenomenex、Shimadzu、Avantorなどが挙げられます。
そのほかuHPLCs、MZ-Analysentechnik、Thermo Fisher Scientific、Shodex、Imtakt、Chromentaなどの企業も市場において重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「フェニルHPLCカラムの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、フェニルHPLCカラムのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
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本レポートは、世界のフェニルHPLCカラム市場の動向を包括的に分析した市場調査資料です。フェニルHPLCカラムは、高速液体クロマトグラフィーにおいて複雑な化合物混合物の分離および分析を行うために使用されるクロマトグラフィーカラムの一種です。特に逆相クロマトグラフィーで使用されることが多く、固定相は非極性、移動相は極性という条件下で化合物の分離を行います。
名称に含まれるフェニルとは、カラム内部のシリカ表面に共有結合している特定の官能基を指します。フェニル基は芳香族炭化水素の一種であり、化学式はC6H5で表されます。この官能基は分離対象となる化合物との相互作用に重要な役割を果たし、芳香族化合物や特定の有機化合物の分離性能を向上させる特徴を持っています。
そのため、フェニルHPLCカラムは医薬品分析、生物学的研究、食品分析、環境分析など幅広い分野で使用されています。高い分離性能と再現性を備えていることから、研究機関や品質管理部門において重要な分析機器として利用されています。
世界のフェニルHPLCカラム市場規模は2024年に114百万ドルと評価されており、2031年には155百万ドルに達すると予測されています。調査期間における年平均成長率は4.5%と見込まれています。
また本レポートでは、米国の関税制度および各国の政策変化を踏まえ、それらが市場競争構造、地域経済の動向、サプライチェーンの安定性に与える影響についても分析しています。
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本調査では、世界のフェニルHPLCカラム市場について定量分析と定性分析の両面から詳細な検討を行っています。メーカー別、地域別、製品タイプ別、用途別に市場構造を整理し、市場の変化を引き起こす要因を明らかにしています。
分析対象期間は2020年から2031年までであり、市場規模は消費金額、販売数量、平均販売価格などの指標を用いて評価されています。市場環境は継続的に変化しているため、本レポートでは競争状況、需給動向、市場需要の変化を引き起こす要因についても検討しています。
さらに、主要企業の企業プロフィールや製品事例を紹介するとともに、2025年時点における主要企業の市場シェア推計も提示しています。
本調査の主な目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確にすること、フェニルHPLCカラム市場の成長可能性を評価すること、製品別および用途別市場の将来成長を予測すること、そして市場競争要因を分析することです。
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フェニルHPLCカラム市場では、多くの分析機器およびクロマトグラフィー関連企業が競争を展開しています。主要企業としてはRestek、Merck、GL Sciences、Waters、AdvanceBio、Hawach Scientific、Agilent、Phenomenex、Shimadzu、Avantorなどが挙げられます。
そのほかuHPLCs、MZ-Analysentechnik、Thermo Fisher Scientific、Shodex、Imtakt、Chromentaなどの企業も市場において重要な役割を担っています。
これらの企業については、企業概要、販売数量、売上高、価格、粗利益率、製品ポートフォリオ、地域展開、主要な事業動向などの観点から分析されています。