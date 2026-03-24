【媒体/コンテンツ制作DX】競合プロダクションに勝ち抜くDX戦略、利益率を追求した制作プロセス改善と、選ばれ続ける顧客提案とは？ 選ばれ続ける「提案力」の正体にせまる！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344891/images/bodyimage1】
いま、動画・Web・印刷プロダクション業界は、AIの台頭や制作プロセスのオンライン化により、大きな転換期を迎えています。
激しい価格競争から脱却し、安定した収益を確保するために必要なのは、デジタル化による単なる制作スピードの向上だけではありません。
「制作フローそのものをDX化し、顧客が手放せないビジネスパートナーになる」ことです。
本セミナーでは、多くのプロダクションに採用されている制作DAM「CIERTO」を活用し、社内の生産性を劇的に高めながら、クライアントへ圧倒的な付加価値を提供する手法を、最新事例とともに紹介いたします。
ぜひこの機会にご参加いただき、皆様のビジネスにお役立てください。
■セミナーアジェンダ
【 プレゼン・デモ 】
「オンライン × 媒体制作ルールの確立による生産性向上（=コスト削減）と、 AIを駆使したセキュアでタイムリーなDX提案と顧客ビジネスの拡大」
第1部 制作フローの劇的改善 ： 無駄な工数をゼロにするオンライン戦略
- 脱・メール添付 ： ブラウザプレビューによる確認速度、精度の向上
- セキュアな配信 ： ゲストリンクによる大容量データの安全な受渡し
- コミュ改革 ： オンライン注釈・進捗管理で「言った言わない」を解消
- 容量の最適化 ： クラウド連携で大容量データのスマートなアーカイブ術
第2部 顧客が手放さないDX提案 ： 制作の枠を超えたサービス展開
- AI × OCRの衝撃 ： 高度、多角的な検索で「探させる時間」を削減
- ワンソース・マルチユース ： 画像・動画変換による配信速度の向上
- ガバナンス強化 ： 著作権・利用制限管理の自動化によるリスク回避
- DAM連動型のPIM ： 商品情報と画像の紐付け、顧客販促支援の武器
第3部 先行企業の成功シナリオ紹介
株式会社アイワット様：
「統合デジタル資産管理の実現による課題解決と新たなビジネスの創出」
株式会社研文社様：
「媒体制作の業務効率化と、複数顧客に向けた顧客視点でのサービス提案」
■セミナー概要
開催日時：2026年4月10日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マネージャー 高橋 雄城
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=148
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。
いま、動画・Web・印刷プロダクション業界は、AIの台頭や制作プロセスのオンライン化により、大きな転換期を迎えています。
激しい価格競争から脱却し、安定した収益を確保するために必要なのは、デジタル化による単なる制作スピードの向上だけではありません。
「制作フローそのものをDX化し、顧客が手放せないビジネスパートナーになる」ことです。
本セミナーでは、多くのプロダクションに採用されている制作DAM「CIERTO」を活用し、社内の生産性を劇的に高めながら、クライアントへ圧倒的な付加価値を提供する手法を、最新事例とともに紹介いたします。
ぜひこの機会にご参加いただき、皆様のビジネスにお役立てください。
■セミナーアジェンダ
【 プレゼン・デモ 】
「オンライン × 媒体制作ルールの確立による生産性向上（=コスト削減）と、 AIを駆使したセキュアでタイムリーなDX提案と顧客ビジネスの拡大」
第1部 制作フローの劇的改善 ： 無駄な工数をゼロにするオンライン戦略
- 脱・メール添付 ： ブラウザプレビューによる確認速度、精度の向上
- セキュアな配信 ： ゲストリンクによる大容量データの安全な受渡し
- コミュ改革 ： オンライン注釈・進捗管理で「言った言わない」を解消
- 容量の最適化 ： クラウド連携で大容量データのスマートなアーカイブ術
第2部 顧客が手放さないDX提案 ： 制作の枠を超えたサービス展開
- AI × OCRの衝撃 ： 高度、多角的な検索で「探させる時間」を削減
- ワンソース・マルチユース ： 画像・動画変換による配信速度の向上
- ガバナンス強化 ： 著作権・利用制限管理の自動化によるリスク回避
- DAM連動型のPIM ： 商品情報と画像の紐付け、顧客販促支援の武器
第3部 先行企業の成功シナリオ紹介
株式会社アイワット様：
「統合デジタル資産管理の実現による課題解決と新たなビジネスの創出」
株式会社研文社様：
「媒体制作の業務効率化と、複数顧客に向けた顧客視点でのサービス提案」
■セミナー概要
開催日時：2026年4月10日（金） 15：30～16：20
主催：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン
登壇者：株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 営業本部 マネージャー 高橋 雄城
参加費用：無料
定員人数：500人（オンライン）
参加方法：Zoom
申し込みはこちら：https://www.vpj.co.jp/seminar/detail.html?id=148
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。
「CIERTO」は日本国内における実績と先進性を評価され、総務省が支援する「ASPICクラウドアワード」において2019年に総合グランプリ、2024年には「CIERTO PIM」が準グランプリを受賞しています。現在「CIERTO」は、業種や業界を問わず、事業活動において媒体・コンテンツを活用する多くの企業のDX推進を支援する革新的なソリューションとして、幅広く導入されています。最先端AI機能やクラウドストレージ連携、オンラインコミュニケーションなど最新技術をいち早く取り入れ、進化し続けるDXソリューションです。