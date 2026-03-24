近鉄は、２０２６年５月５日（火・祝）こどもの日の限定利用で、小学生のお子さまを対象に近鉄全線が１日乗り放題となる「きんてつきっずぱす」を１００円で前売り限定発売します。

「きんてつきっずぱす」は、２０２４年からきんてつ旅育キャンペーン※の一環として、こどもの日限定利用で発売し、多くのお子さまにご利用いただいております。

近鉄沿線には、「大阪」、「奈良」、「京都」、「名古屋」、「伊勢志摩」など、多くの観光スポットが点在し、旅に適したエリアが多くあります。お得に沿線をめぐることができる「きんてつきっずぱす」を利用してお出かけいただき、子どもたちの興味を引き立てるきっかけになればと考えています。

詳細は以下のとおりです。

※「きんてつ旅育キャンペーン」

2024 年からスタートしたキャンペーンで、お子さまが旅によって得られる知識や興味・価値観が広がり、共感力の向上などによる人間性の成長を応援することを目的に実施しています。





◆きんてつきっずぱす

１．発売金額 １００円（税込み）

２．発売期間 ２０２６年４月２７日（月）～５月４日（月・祝）

※前売り限定発売（当日の購入はできません。）

３．発売対象 小学生のみ ※特急をご利用の際は特急券が必要です。

４．利用日 ２０２６年５月５日（火・祝）限り

５．有効区間 近鉄全線１日乗り放題（ロープウェイを除く）

６．発売場所 （１）近鉄全線の特急券発売窓口

（２）特急券等自動発売機

（以 上）





（参 考）



