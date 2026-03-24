一般社団法人 日本損害保険協会(会長：舩曵 真一郎)が制作に協力した、BS日テレ「みんなの防災スイッチON！～“大地震”命を守る事前の備え～」と題した5分番組(全6回、再放送6回)が、2026年1月3日から3月18日にかけて放送されました。

今般、番組内では放送できなかった関係者への取材内容も含めて、放送内容を当協会YouTube公式チャンネルに動画コンテンツとして掲載しました。昨今、自然災害が激甚化・頻発化しています。本動画では、災害による被害の発生を未然に防ぎ軽減するための取組みや、命を守るための事前の備えについて、紹介しています。以下のURLからぜひご視聴ください。





動画タイトル

動画：能登半島地震で成果を上げた「最新技術」

動画：震災の経験を活かした防災マップ作り

動画：高層マンションで懸念される「高層難民」





＜動画URL＞

1．能登半島地震の体験を明日の備えに

https://youtu.be/ZO_SH4_FbYQ

2．震災時『命を守る』最新技術

https://youtu.be/eZ0HpUdQ85Y

3．知られざる『帰宅困難』問題

https://youtu.be/fCbfV3DO5EU

4．救援はすぐには来ない？孤立から自立へ

https://youtu.be/pD7LIvK2xwU

5．マンションでの被災生活のための備え

https://youtu.be/2GbPU4oYwsA

6．被災後の『マンション復旧』のための事前の備え

https://youtu.be/T7m02PnVl7k





※昨年度に制作した動画コンテンツは、以下URLに掲載しています。

https://www.sonpo.or.jp/news/notice/2024/g34l0i0000006mja-att/250317_01.pdf

※【ご参考】そんぽ防災Web( https://sonpo-bosai.jp/ )