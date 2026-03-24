IEEE(アイ・トリプルイー)は世界各国の技術専門家が会員として参加しており、さまざまな提言やイベントなどを通じ科学技術の進化へ貢献しています。





同じトレーニングに対して、異なる2つのウェアラブルセンサーが、アスリートに全く異なるスコアを示すことがあることをご存知でしたか？

こうした違いは、微妙なものから顕著なものまで様々であり、トップアスリートやコーチ、さらにはスポーツリーグでさえも、ノイズを取り除いて自分たちに最適なツールを見極めることを困難にしています。





これこそが、IEEE会員のレイチェル・ハイバート氏が、IEEE標準化協会を通じて策定中の標準規格によって解決しようとしている課題です。

IEEE標準P3716、フィールドまたはコートで行われるスポーツにおける人間および物体追跡技術の品質評価に関する標準は、フィールドやコートで行われるスポーツにおいて、人間や物体の速度、位置、加速度などを測定する電子システムの客観的な性能評価を提供することを目的としています。





彼女は先日、IEEE SA Re-Think Health ポッドキャストに出演しました。世界の注目がエリート冬季スポーツに向き始めている中、私たちはこの新しい規格が、エリートアスリート、コーチ、リーグがより適切な判断を下すのにどのように役立つかについて、彼女に話を伺いました。

「特定の測定機器や手法の品質を評価する方法がなければ、チームやリーグは、自分たちのニーズに最適ではない技術に投資してしまう可能性が非常に高くなります」と、ハイバート氏はポッドキャストで語りました。









●正確性が重要な理由

手首に装着するウェアラブル機器からGPSベスト、LiDAR(ライダー)技術を用いた特殊カメラに至るまで、センサーは至る所に存在し、データは意思決定の最上位レベルに組み込まれています。

「エリートレベルでは、タイミング、方向、または力の推定におけるわずかな誤差が、疲労、左右差、あるいは怪我のリスクに関する結論を大きく変えてしまう可能性があります」とハイバート氏は述べました。

そして、それは単にトレーニング負荷の問題だけではありません。センサーからのデータは、負傷した選手がプレーに復帰すべきかどうかを判断するために使用されたり、放送局が自宅の視聴者に状況を伝える手助けをしたりすることもできます。スポーツリーグは、選手の安全性を向上させるために設計されたルールを評価するためにデータを活用しています。









●センサーの違いによる測定方法の相違

センサーや電子機器の違いがアスリートのデータにどのような影響を与えるかを理解するには、GPSのような衛星測位システムの利用を考えてみてください。これらは、身体に装着するモーションセンサーと組み合わされることがよくあります。これらの衛星システムは共通の規格に従っていますが、それらを利用するデバイスはデータを異なる方法で処理することがあります。速度や方向が急激に変化する際、データ収集の頻度、モーションセンサーの組み合わせ方、データの平滑化方法の違いにより、システム間で報告される位置や速度に顕著な差異が生じることがあります。

さらに、ウェアラブル機器やその他のセンサーが運動パフォーマンスを測定する方法は、評価が難しい独自のシステムやアルゴリズムによって閉ざされていることが頻繁にあります。









●一般用センサーでは十分なのでしょうか？

もちろん、センサーやウェアラブル機器の利用は、エリートアスリートだけによるものではありません。愛好家や学生アスリートもこれらを利用しています。

「一般用デバイスは、個人レベルでの一貫性と利用意欲を最適化するように設計されています」とハイバート氏は述べました。「エリートアスリートが使用するシステムは、医療、パフォーマンス、安全に関する判断を下すのに十分な精度を備えていなければなりません。」

国際的なエリート大会で使用されるシステムは、単一のウェアラブル信号に依存するのではなく、モーショントラッキング、力測定、放送映像、イベントのコンテキストといった複数のデータストリームを統合するように設計されています。









■IEEEについて

IEEEは、世界最大の技術専門家の組織であり、人類に恩恵をもたらす技術の進展に貢献しています。160カ国、40万人以上のエンジニアや技術専門会の会員を擁する公的な慈善団体で、論文誌の発行、国際会議の開催、技術標準化などを行うとともに、諸活動を通じて世界中の工学やその他専門技術職のための信用性の高い「声」として役立っています。

IEEEは、電機・電子工学およびコンピューターサイエンス分野における世界の文献の30％を出版、2,000以上の現行標準を策定し、年間1,800を超える国際会議を開催しています。





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