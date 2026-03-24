近畿日本鉄道株式会社（代表取締役社長：原 恭、以下「近鉄」）とリンクティビティ株式会社（代表取締役社長：孔 成龍、以下「リンクティビティ」）は、２０２６年３月２４日（火）１０時００分から、インバウンドのお客さまへのサービス向上を目的に、インバウンドのお客さま向けに販売チャネルを拡大し、事前にインターネット上で特急券と乗車券をセットで購入できるサービスを開始しました。

これまでインバウンドのお客さまには、英語版の「チケットレス特急券発売サービス」で特急券を購入いただいていました。本日スタートの本サービスにより、海外在住の方に広く認知されている海外のオンライン旅行会社（OTA）などから、事前に特急券と乗車券をセットで購入いただくことで、よりスムーズに近鉄電車をご利用いただけるようになります。

また、本サービスを導入することで駅発売窓口の混雑緩和と、応対する係員の負担軽減にもつながることを期待しています。

今後もお客さまの動向を注視し、より便利で使いやすい環境の整備に努めていきます。

詳細は以下のとおりです。













【特急券付きデジタルきっぷの概要】





１．開始日時 ２０２６年３月２４日（火）１０時００分から

２．発売箇所 リンクティビティ：https://ars-kintetsutk.triplabo.com/home

OTAでの発売については順次開始予定

３．発売する商品の区間

今後、順次発売区間を拡大する予定です。





４．ご利用イメージ

ご旅行前にインターネットで特急券と乗車券をセットで購入でき、スムーズにご乗車していただけます。

（以 上）